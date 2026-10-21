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クヴィチャ・クヴァラツヘリア、パリ・サンジェルマンがバルセロナに勝利した試合で前十字靱帯を断裂。手術へ
クヴァラツヘリア、負傷で大きな痛手
クヴァラツヘリアは右膝前十字靱帯の断裂により、長期離脱を余儀なくされる見通しだ。ジョージア出身のウインガーは、火曜日夜に行われたチャンピオンズリーグのPSGがバルセロナに4-2で勝利した試合で重傷を負った。
負傷したのは、パルク・デ・プランスで迎えた後半序盤、バルセロナのシャビ・エスパルトと競り合った場面だった。クヴァラツヘリアは明らかに痛みを感じながら倒れ込み、すぐに右膝を押さえた。メディカルスタッフは速やかにピッチ上で処置に当たったが、クヴァラツヘリアは右脚にまったく体重をかけられず、支えられながらピッチを後にした。
- AFP
PSG、外科手術の実施を発表
パリ・サンジェルマンは水曜日の朝、正式にメディカルリリースを発表し、ウインガーの負傷の深刻さを明らかにした。フランスのクラブによると、25歳の同選手は靱帯の損傷に対処するため手術が必要になるという。
クラブは「昨日のバルセロナ戦で右膝の前十字靱帯を断裂したフヴィチャ・クヴァラツヘリアは、数日中に手術を受ける」と発表した。
この知らせは、PSGの欧州での目標に大きな打撃となる。クヴァラツヘリアは負傷するまで、攻撃陣の中心選手としての地位を確立していた。
パルク・デ・プランスで3つの痛手
慌ただしい展開となった欧州での一戦で、PSGの離脱者はクヴァラツヘリアだけではなかった。クラブは、バルセロナ戦でウスマン・デンベレとマルキーニョスも身体的な問題により途中交代を余儀なくされたと発表した。
PSGは公式のメディカルレポートで「ウスマン・デンベレは左太ももを負傷し、今後数週間は治療を受ける」と説明した。
さらに声明は「マルキーニョスは右太ももを負傷し、今後数週間は治療を受ける」と続けた。相次ぐ離脱により、フランスのクラブは守備と攻撃の両面で戦力を大きく削がれることになった。
- Getty Images Sport
回復に向けた取り組みと当面の見通し
クヴァラツヘリアは今後数日間、手術に向けた準備を進め、その後、本格的なリハビリを開始する。クラブは復帰までの正確な期間を示していないが、前十字靭帯断裂の場合、通常は数カ月にわたる集中的な治療が必要となる。
一方、PSGの医療スタッフは今後数週間、デンベレとマルキーニョスの回復状況を注意深く見守る。両選手は治療を受ける間、今後の国内大会と欧州大会の試合を欠場する見込みだ。
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