クヴァラツヘリアは右膝前十字靱帯の断裂により、長期離脱を余儀なくされる見通しだ。ジョージア出身のウインガーは、火曜日夜に行われたチャンピオンズリーグのPSGがバルセロナに4-2で勝利した試合で重傷を負った。

負傷したのは、パルク・デ・プランスで迎えた後半序盤、バルセロナのシャビ・エスパルトと競り合った場面だった。クヴァラツヘリアは明らかに痛みを感じながら倒れ込み、すぐに右膝を押さえた。メディカルスタッフは速やかにピッチ上で処置に当たったが、クヴァラツヘリアは右脚にまったく体重をかけられず、支えられながらピッチを後にした。