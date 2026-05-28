クヴィチャ・クヴァラツヘリアは今シーズンのチャンピオンズリーグMVPに選ばれた。ワールドカップに出場できなかったが、PSGのスターはバロンドールの有力候補だ。

元レアル・マドリードのMFの指摘は的を射ていた。W杯はバロンドール投票に大きな影響を与えるが、クヴァラツヘリアは今夏北米開催の大会に出場する機会すらない。優勝トロフィーを掲げるのは論外だ。
それでも、予選敗退を理由に彼を候補から外すべきだろうか。今シーズンのチャンピオンズリーグで彼より優れた選手はいない。土曜のアーセナルとの決勝で再びドリブルを披露すれば、彼は十分にバロンドールに値する。
元レアル・マドリードのMFの指摘は的を射ていた。W杯はバロンドール投票に大きな影響を与えるが、クヴァラツヘリアは今夏北米開催の大会に出場する機会すらない。優勝トロフィーを掲げるのは論外だ。
それでも、予選敗退を理由に彼を候補から外すべきだろうか。今シーズンのチャンピオンズリーグで彼より優れた選手はいない。土曜のアーセナルとの決勝で再びドリブルを披露すれば、彼は十分にバロンドールに値する。
謙虚なクヴァラツヘリアは、自身の受賞よりウスマン・デンベレのバロンドール受賞を後押ししている。「ウスマンは並外れた選手だ。 今夜もそれを改めて示した」と、4月14日のアンフィールドでのリヴァプール戦（2-0）でデンベレが2得点を挙げた後、クヴァラツヘリアは語った。「彼が昨年のバロンドールを取った理由を証明した。そして、何度も取れる力がある。」
今夏ワールドカップの優勝候補でもあるフランス代表でスタメンが確実視され、連覇の可能性は高い。
それでも今季PSGで最も目立つのはデンベレではなくクヴァラツヘリアだ。シーズン終盤、このジョージア人はチームメイトが昨季後半に示した活躍を上回る活躍を見せている。
バロンドールはクラブシーズンの全期間を対象とする。しかし2025年初め、デンベレはまだ「期待外れの選手」とされていた。ルイス・エンリケがPSGの攻撃の軸に据えて初めて、その世界クラス潜在能力が解き放たれた。
それまで「決定力不足」とされていたウインガーは、チャンピオンズリーグで最も危険なオールラウンダーへと変貌。決勝トーナメントで4ゴール5アシストをマークし、PSG初制覇の立役者となった。
一方、クヴァラツヘリアは左サイドに留まりながら、PSGの2年連続決勝進出を支えている。
今シーズンのチャンピオンズリーグで、クヴァラツヘリア（16）より多くの直接関与ゴール数を記録した選手はいない。自身で10得点を挙げ、うち7点はノックアウトステージでマークした。
ベスト16のチェルシー戦（2試合合計8-2）2試合で存在感を示し、パルク・デ・プランスでのリヴァプールとの準々決勝でも3試合連続でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。
そして準決勝バイエルン戦の5－4劇的勝利で、彼はバロンドール最有力候補としての地位を確立した。
オランダのレジェンド、クラレンス・セードルフはAmazon Primeでこう語った。「クヴァラツヘリアはすでに世界最高で、まだ伸びる。左サイドにとどまるかは分からない。どんな状況でも最適解を知っているからだ。
特定の局面ではチームを引っ張る。その知性こそが彼の魅力だ。中盤ではもう一人の選手として機能し、前線に上がって決定的な役割も果たす。彼は信じられないほど素晴らしい。」
クヴァラツヘリアが現代サッカー界で最も技術に優れた選手の一人であることは、以前から明らかだった。ナポリのファンは彼のドリブルに魅了され、2022年7月にディナモ・バトゥミから加入してわずか2ヶ月で「チームの神」ディエゴ・マラドーナに例えた。
ルイス・エンリケ監督もこの愛称を気に入り、最近は自らも使用していると明かした。だが彼が最も評価するのは、その技術ではなくマインドセットだ。
彼は「ビッグゲームの選手」として確固たる評価を得ており、4月22日のナント戦で2得点を挙げた後には、ルイス・エンリケ監督が「今日は勘違いしてたな。チャンピオンズリーグだと思ったんだろう？」と冗談を飛ばしたほどだ。
PSGの一部選手は欧州のビッグマッチに備えて力を温存するとの見方もあるが、クヴァラツヘリアには当てはまらない。
ルイス・エンリケ監督は「クヴィチャはシーズンを通じて高いレベルを維持している。攻撃の質は言うまでもない。私が強調したいのは、どんな試合でも示し続ける彼のキャラクターと守備への姿勢だ」と語る。とはいえ、彼が最初からそうだったわけではない。
クヴァラツヘリアはナポリ時代、守備を怠っていたと認めている。パリ移籍後、彼は「守備でも常に100％出し切り、闘志あふれる選手に成長できた。監督が私を大きく伸ばしてくれた」と『ル・パリジャン』に語った。
実際、クヴァラツヘリアは過去18か月間、ルイス・エンリケが自身の成長に与えた大きな影響を繰り返し強調している。
1月にナポリから加入した直後、UEFAに「最も印象的だったのは彼の人間性です」と語った。指導者が冷静に説明すると、選手は理解しようとし、より良いパフォーマンスを発揮できると。
彼はピッチ内外で、クラブやファンために全力を尽くさせ、選手に敬意と明確さを持って接してくれます」
この信頼関係は、彼を理想的な選手に成長させた。無駄なボールタッチを減らし、驚異的なスピードと勤勉さを備えたウインガーは、効率性と労働量を両立させる。
ボールを持たない時間でも常にプレスをかけ、90分間相手にとって悪夢のような存在となっている。
GOALのインタビューで、アーセナルレジェンドのレイ・パーラーは、土曜にブダペストで行われるCL決勝でPSGのクヴァラツヘリアを最も警戒すべきだと語った。
「ジョージアのジョージ・ベスト」と呼ばれる彼は現在、歴史的な好調を維持している。アリアンツ・アレーナでのバイエルン戦（第2戦・引き分け）でデンベレへの見事なアシストを記録し、チャンピオンズリーグのノックアウトステージで7試合連続得点関与を達成した初の選手となった。
この勢いが続けば、W杯前ながらバロンドール候補のトップに立つ可能性が高い。ただし、W杯に出場しない彼は、北米で戦うライバルたちの結果次第で首位を維持できるかどうかが決まる。
1995年以降、W杯開催年のバロンドール受賞者7人のうち4人がW杯でも優勝している。ジダン（1998年）、ロナウド（2002年）、カンナバーロ（2006年）、メッシ（2023年）だ。 5人目のルカ・モドリッチは2018年ロシア大会のゴールデンボールが評価された。
それでもメッシとC・ロナウドは、2010年と2014年のW杯で優勝できずパフォーマンスも低調だったにもかかわらず、その年のバロンドール投票で1位になっている。
クヴァラツヘリアはまだそのレベルや人気に達していないかもしれない。それでも、トニ・クロースの予想を覆すチャンスは残っている。 クヴァラツヘリアが今年ワールドチャンピオンになれなくても、バロンドール受賞の可能性は残る。今季チャンピオンズリーグで再び華麗な活躍を見せれば、彼は最もふさわしい受賞者となるだろう。