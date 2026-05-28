クヴィチャ・クヴァラツヘリアは今シーズンのチャンピオンズリーグMVPに選ばれた。ワールドカップに出場できなかったが、PSGのスターはバロンドールの有力候補だ。

クヴァラツヘリアはナポリ時代、守備を怠っていたと認めている。パリ移籍後、彼は「守備でも常に100％出し切り、闘志あふれる選手に成長できた。監督が私を大きく伸ばしてくれた」と『ル・パリジャン』に語った。

実際、クヴァラツヘリアは過去18か月間、ルイス・エンリケが自身の成長に与えた大きな影響を繰り返し強調している。

1月にナポリから加入した直後、UEFAに「最も印象的だったのは彼の人間性です」と語った。指導者が冷静に説明すると、選手は理解しようとし、より良いパフォーマンスを発揮できると。

彼はピッチ内外で、クラブやファンために全力を尽くさせ、選手に敬意と明確さを持って接してくれます」

この信頼関係は、彼を理想的な選手に成長させた。無駄なボールタッチを減らし、驚異的なスピードと勤勉さを備えたウインガーは、効率性と労働量を両立させる。

ボールを持たない時間でも常にプレスをかけ、90分間相手にとって悪夢のような存在となっている。