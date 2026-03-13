Getty/GOAL
クヴィチャ・クヴァラツヘリアはマンチェスター・ユナイテッドへの移籍を希望しているのだろうか？ マテウス・クーニャの補強候補をめぐる移籍報道の中で、「レッドデビルズ」は助言と警告の両方を突きつけられている
ラッシュフォードの移籍：マンチェスター・ユナイテッドには、新たなフォワードを獲得する資金があるかもしれない
マンチェスター・ユナイテッドは2025年の夏、攻撃陣の補強に多額の投資を行った。ウルブズからクニャを6,250万ポンド（8,300万ドル）で獲得し、ブレントフォードからブライアン・ムベウモを当初6,500万ポンド（8,600万ドル）の契約で引き抜くことで、プレミアリーグでの実績ある選手を確保した。
後者はマンチェスターでのデビューシーズンで10ゴール3アシストを記録し、前者は6ゴールを挙げ、チームメイトに2つのアシストを供給した。両者とも、今後さらなる活躍が期待されている。
しかし、次の移籍市場が開く際、レッドデビルズはさらに攻撃力を強化しようとするのだろうか？直近9試合で7ゴールを挙げて爆発的な活躍を見せているベンジャミン・セスコらに、決定的なチャンスを供給できる選手が必要だ。
クヴァラツヘリアはサイドでさらなる技巧と直線的な突破をもたらすだろう。25歳という年齢で、彼はまだ全盛期に達していない。もしバルセロナへのレンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォードに対し、ラ・リーガの強豪クラブが買い取りオプションを行使した場合、ユナイテッドには別の左ウイングを獲得するための資金が確保される可能性がある。
マンチェスター・ユナイテッド、PSGからの選手獲得を検討するよう促される？
パーカーは、PSGへの獲得工作は極めて理にかなっていると確信している。元マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーである彼は、「Uudet Kasinot」との連携でGOALに対し次のように語った。「彼は信じられないほど素晴らしい選手であり、間違いなくユナイテッドにとって最高の補強となるだろう！
「彼はチャンピオンズリーグ連覇を達成する可能性もある。では、マンチェスター・ユナイテッドに来たいと思うだろうか？PSGでの現状に満足しているかもしれないが、フランスで実力を証明した今、別のリーグで自分を試したいと公言する可能性もある。彼はそうしたいと思うだろうか？
「しかし、彼を見ればユナイテッドへの加入には『イエス』と答えるだろう。彼は働き者でもある。左サイドにおいて、彼はクニャよりも高いクオリティをもたらしてくれる。だから間違いなく彼に注目することになるはずだ。」
クヴァラツヘリアはパリで幸せなのか？
昨シーズン、PSGの歴史的な欧州制覇に貢献したクヴァラツヘリアが、フランスの首都でやや居心地の悪さを感じ始めているとの見方が出ている。彼は、「自分勝手なプレーをしている」と非難する不満を抱えたチームメイトたちから、厳しく問いただされたとされている。
このジョージア出身のスーパースターは、ルイス・エンリケ監督によって時折右ウイングとして起用されているが、本人はピッチの反対側でプレーすることを望んでいる。複数の報道によると、マンチェスター・ユナイテッドがクヴァラツヘリアを注目しているという。
しかし本人は、パルク・デ・プランスでの生活に満足していると語っている。彼は先日『ル・パリジャン』紙に対し、次のように語った。「僕にとってパリは本当に素晴らしい場所だ。ここにはすべてが揃っているし、何よりもここは愛の街だ。PSGから連絡があった時、妻は世界で一番幸せな人になったと思ったよ。
「PSGから連絡が来る前、妻はいつも『もしある日、私たちがPSGでプレーすることになったら、そこに住むのは最高だろうね』と言っていました。私としては、[リオネル]・メッシ、ネイマール、[キリアン]・ムバッペのような偉大な選手たちがいる中で、そこに加わるのは非常に難しいことだと考えていました。私はパリのすべてが大好きです。考えれば考えるほど、そこの人々がどれほど礼儀正しいかを痛感します。」
クヴァラツケリアの移籍金はPSGにとっていくらだったのか？
マンチェスター・ユナイテッドはクヴァラツヘリアに興味を示しているようだが、移籍交渉が成立するとしても、その代償は決して安くはならないだろう。PSGは2025年1月、セリエAのナポリから彼を獲得する際、7000万ユーロ（6000万ポンド／8000万ドル）を投じた。
それ以来、彼はリーグ・アン、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップのタイトルを獲得し、67試合で19ゴールを記録している。もし彼が移籍市場に出れば、獲得競争が激化するだろう。そうなった場合、パーカーが示唆したように、オールド・トラッフォードが彼にとって適切な移籍先なのかという疑問が浮上することになるだろう。
