クヴィチャ・クヴァラツヘリアはマンチェスター・ユナイテッドへの移籍を希望しているのだろうか？ マテウス・クーニャの補強候補をめぐる移籍報道の中で、「レッドデビルズ」は助言と警告の両方を突きつけられている

パーカーは、PSGへの獲得工作は極めて理にかなっていると確信している。元マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーである彼は、「Uudet Kasinot」との連携でGOALに対し次のように語った。「彼は信じられないほど素晴らしい選手であり、間違いなくユナイテッドにとって最高の補強となるだろう！

「彼はチャンピオンズリーグ連覇を達成する可能性もある。では、マンチェスター・ユナイテッドに来たいと思うだろうか？PSGでの現状に満足しているかもしれないが、フランスで実力を証明した今、別のリーグで自分を試したいと公言する可能性もある。彼はそうしたいと思うだろうか？

「しかし、彼を見ればユナイテッドへの加入には『イエス』と答えるだろう。彼は働き者でもある。左サイドにおいて、彼はクニャよりも高いクオリティをもたらしてくれる。だから間違いなく彼に注目することになるはずだ。」