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「クヴィチャ・クヴァラツヘリアとニコ・ウィリアムズは最高だ」――「インビンシブルズ」のメンバーがアーセナルに野心的な補強候補を提示、「選手を売却すべきだ」との認識を示す中
陣容を一新する
アーセナルは元FWアリアディエールから攻撃陣の刷新を勧められ、クヴァラツヘリアとニコを理想的な補強候補に挙げた。 クヴァラツケリアは2025年初頭にPSG加入後、活躍中。一方、ウィリアムズはラ・リーガで苦戦したが、アスレティック・クラブでは将来が期待されている。アリアディエールは、これらの選手を獲得するには財政規則を満たすため、レアンドロ・トロサールやガブリエル・マルティネッリなどの主力放出が不可欠だと指摘した。
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財政の実情
アリアディエールは、世界クラスの選手を獲得するには新たな意欲が必要だと強調しつつ、ファイナンシャル・フェア・プレイ（FFP）の制約も認めた。 AceOddsの取材に彼はこう語った。「クヴィチャ・クヴァラツヘリアとニコ・ウィリアムズはアーセナルにぴったりだ。だが彼らのような選手を得るには、ファイナンシャル・フェア・プレイ（FFP）のルール上、誰かを売却する必要がある。トロサールやマルティネッリが放出されるという噂も聞かれる。
ただ、サッカーでは同じクラブに長くいると、新しい挑戦が必要になる時期がある。 実力不足というより、新鮮な活力とトロフィーへの飢えが重要だからです。新しい環境で挑戦する方が本人にも良いかもしれません。アーセナルにはミケルと4、5年過ごしてもタイトルを取れていない選手もいます。」
勝者のメンタリティ
この元ストライカーは、大きな舞台で成功した選手補強がアルテタ監督プロジェクトの欠けたピースになると示唆した。彼は「チームは次のステップへ進み、さらに上を目指す意欲を持つ選手を加えるべきだ。彼らが不十分なのではない。
重要なのは勝利の経験だ。クヴァラツヘリアは勝者であり、トロフィーを多数獲得している。彼なら勝つ方法を知っている。昨年チャンピオンズリーグを制した彼のような選手を加えるには、まず放出が必要だ。」
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重要な移籍の決断
アーセナルは、アリアディエールの助言と、獲得候補選手たちの巨額契約（特にニコのビルバオとの10年延長）を慎重に検討する重要な夏を迎えている。クヴァラツヘリアはチャンピオンズリーグで15ゴールに絡みPSGの欧州での快進撃を牽引する一方、ウィリアムズは1月中旬以降スペインで出場時間が減少している。 アーセナル首脳陣は、国内・欧州のライバルに追いつき、追い越すために必要なトップレベルの経験を得るため、既存の戦力を犠牲にする賭けに出るべきか判断しなければならない。