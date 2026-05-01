「クヴィチャ・クヴァラツヘリアとニコ・ウィリアムズは最高だ」――「インビンシブルズ」のメンバーがアーセナルに野心的な補強候補を提示、「選手を売却すべきだ」との認識を示す中

アリアディエールは、世界クラスの選手を獲得するには新たな意欲が必要だと強調しつつ、ファイナンシャル・フェア・プレイ（FFP）の制約も認めた。 AceOddsの取材に彼はこう語った。「クヴィチャ・クヴァラツヘリアとニコ・ウィリアムズはアーセナルにぴったりだ。だが彼らのような選手を得るには、ファイナンシャル・フェア・プレイ（FFP）のルール上、誰かを売却する必要がある。トロサールやマルティネッリが放出されるという噂も聞かれる。

ただ、サッカーでは同じクラブに長くいると、新しい挑戦が必要になる時期がある。 実力不足というより、新鮮な活力とトロフィーへの飢えが重要だからです。新しい環境で挑戦する方が本人にも良いかもしれません。アーセナルにはミケルと4、5年過ごしてもタイトルを取れていない選手もいます。」