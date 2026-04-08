クヴィチャ・クヴァラツヘリアがPSGの戦術をいかに変えたか――そしてリヴァプールは、このジョージア出身の「ウィングの魔術師」を獲得できなかったことを悔やんでいる

2022年7月にナポリに加入した当時、クヴァラツヘリアはまったくの無名選手だった。しかし、文字通り数ヶ月のうちに、地元の人々は彼を「クヴァラドーナ」と愛称で呼ぶようになった。これは、ディエゴ・マラドーナを思わせるドリブルに由来するものであり、マラドーナが今もなお神のように崇められているこの街において、これ以上の賛辞はないと言える。

しかし、セリエA開幕から5節にかけてのクヴァラツヘリアの魅惑的なプレーにイタリアのサッカーファンはすでに圧倒されていたものの、ヨーロッパの他の地域で彼の存在が本格的に注目されるようになったのは、2022-23シーズンのチャンピオンズリーグ開幕戦で、ナポリがユルゲン・クロップ率いるリヴァプールを4-1で破った際のことだった。

これまでにも数多くのウインガーがトレント・アレクサンダー＝アーノルドを苦しめてきたが、クヴァラツヘリアほど彼を翻弄した選手はいない。彼は右サイドバックをほぼ意のままに翻弄し、とりわけホームチームの3点目を決めたジョバンニ・シメオネへのアシストの前には、その手腕を遺憾なく発揮した。アレクサンダー＝アーノルドは「クヴァラドナ」に対処できなかった――だが、そもそも誰にも彼に対抗できる者などいなかったのだ。

クヴァラツヘリアは、ナポリの2点目と3点目の得点につながる場面で、ジョー・ゴメスを翻弄した。まずはピッチの上方でハイプレスをかけながらセンターバックからボールを奪い、続いてタッチライン付近で力強さを発揮して十分な時間とスペースを作り出し、シメオネへのクロスを供給してゴールをアシストした。トビリシ出身の彼はまた、瞬く間にネット上で話題となったあのジグザグのドリブルで、ファビーニョを2度も翻弄した。

その意味で、クロップ監督が「あの夜、アレクサンダー＝アーノルドにできることは何もなかった」と語ったのは的を射ていた。クヴァラツヘリアを封じる唯一の方法は、当時21歳だった彼にボールが渡らないようにすることだったと指摘したのだ。なぜなら、一度ボールが渡ってしまえば、彼を止めることは不可能だったからである。

「彼が最初の動きで優位に立てば、もう手遅れだ」とドイツ人監督は記者団に語った。「だが、それができないなら、守備陣でカバーする必要がある。彼はスピードがあり、大胆で、内側にも外側にも切り込める。それが常に非常に厄介な理由だ。

「トレントが彼の前に出ようとしたのにボールが抜けた場面が1、2回あったと話題になるのは分かっている。だが、あの子は本当に上手で、本当に速い。そういう場面では、チーム全体で彼をマークしなければならない。」