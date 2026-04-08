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Mark Doyle

翻訳者：

クヴィチャ・クヴァラツヘリアがPSGの戦術をいかに変えたか――そしてリヴァプールは、このジョージア出身の「ウィングの魔術師」を獲得できなかったことを悔やんでいる

Analysis
パリ・サンジェルマン
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
リヴァプール
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パリ・サンジェルマン 対 リヴァプール

昨年1月9日、常に信頼できる情報源であるデビッド・オーンスタイン氏は、リヴァプールがナポリ所属のクヴィチャ・クヴァラツヘリアの状況を注視しており、冬の移籍市場が閉じる前に同選手が移籍可能となれば、シーズン途中の獲得に動く可能性があると報じた。プレミアリーグの同クラブが以前からこのジョージア人選手に関心を寄せていたことを考えれば、このニュースに驚く者は誰もいなかった。

しかし、ナポリがしぶしぶクヴァラツヘリアの放出に同意した際、リヴァプールはオファーを提示しないことを決め、その結果、パリ・サンジェルマンが1月17日にこのスクデット獲得選手を当初7000万ユーロ（5900万ポンド／7200万ドル）で獲得する道が開かれた。

これは両チームにとって、運命を大きく左右する分岐点となった。リヴァプールは2024-25シーズンのプレミアリーグを制覇したものの、昨夏にルイス・ディアスの後継選手を獲得できなかったことも一因となり、その後は低迷している。

一方のPSGでは、クヴァラツヘリアがチーム初のチャンピオンズリーグ制覇に主役級の活躍を見せ、その過程でリヴァプールも破った。そして今、欧州王座の防衛を目指すPSGは、アーネ・スロット率いるリヴァプールを再び撃破すると予想されている。

では、なぜリヴァプールはチャンスがあったにもかかわらず、行動を起こせなかったのだろうか？何しろ、このマージーサイドのクラブは、クヴァラツヘリアが偉大な選手になる運命にあることを、欧州のトップチームのほとんどよりも早く知っていたのだから……

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    「クヴァラドナ」になる

    2022年7月にナポリに加入した当時、クヴァラツヘリアはまったくの無名選手だった。しかし、文字通り数ヶ月のうちに、地元の人々は彼を「クヴァラドーナ」と愛称で呼ぶようになった。これは、ディエゴ・マラドーナを思わせるドリブルに由来するものであり、マラドーナが今もなお神のように崇められているこの街において、これ以上の賛辞はないと言える。

    しかし、セリエA開幕から5節にかけてのクヴァラツヘリアの魅惑的なプレーにイタリアのサッカーファンはすでに圧倒されていたものの、ヨーロッパの他の地域で彼の存在が本格的に注目されるようになったのは、2022-23シーズンのチャンピオンズリーグ開幕戦で、ナポリがユルゲン・クロップ率いるリヴァプールを4-1で破った際のことだった。

    これまでにも数多くのウインガーがトレント・アレクサンダー＝アーノルドを苦しめてきたが、クヴァラツヘリアほど彼を翻弄した選手はいない。彼は右サイドバックをほぼ意のままに翻弄し、とりわけホームチームの3点目を決めたジョバンニ・シメオネへのアシストの前には、その手腕を遺憾なく発揮した。アレクサンダー＝アーノルドは「クヴァラドナ」に対処できなかった――だが、そもそも誰にも彼に対抗できる者などいなかったのだ。

    クヴァラツヘリアは、ナポリの2点目と3点目の得点につながる場面で、ジョー・ゴメスを翻弄した。まずはピッチの上方でハイプレスをかけながらセンターバックからボールを奪い、続いてタッチライン付近で力強さを発揮して十分な時間とスペースを作り出し、シメオネへのクロスを供給してゴールをアシストした。トビリシ出身の彼はまた、瞬く間にネット上で話題となったあのジグザグのドリブルで、ファビーニョを2度も翻弄した。

    その意味で、クロップ監督が「あの夜、アレクサンダー＝アーノルドにできることは何もなかった」と語ったのは的を射ていた。クヴァラツヘリアを封じる唯一の方法は、当時21歳だった彼にボールが渡らないようにすることだったと指摘したのだ。なぜなら、一度ボールが渡ってしまえば、彼を止めることは不可能だったからである。

    「彼が最初の動きで優位に立てば、もう手遅れだ」とドイツ人監督は記者団に語った。「だが、それができないなら、守備陣でカバーする必要がある。彼はスピードがあり、大胆で、内側にも外側にも切り込める。それが常に非常に厄介な理由だ。

    「トレントが彼の前に出ようとしたのにボールが抜けた場面が1、2回あったと話題になるのは分かっている。だが、あの子は本当に上手で、本当に速い。そういう場面では、チーム全体で彼をマークしなければならない。」

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  • TOPSHOT-FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-SAMPDORIAAFP

    リーグ優勝

    実のところ、クヴァラツヘリアのマークに何人の選手が割り当てられたとしても、セリエAデビューシーズンの残り期間において、彼を完全に封じ込めることはできなかった。彼はストライカーのビクター・オシメンと見事な連携を見せ、ゴールとアシストの両方で2桁を記録し、ナポリを1990年以来となる初のスクデット獲得へと導いた。この活躍は、彼とマラドーナとの比較をさらに強める結果となった。

    その頃、ナポリの会長アウレリオ・デ・ラウレンティスは、ディナモ・バトゥミから1000万ユーロ（870万ポンド／1150万ドル）という破格の安値で獲得したこの選手を、新たな契約で縛り留めるべく全力を尽くしていた。とりわけ、欧州のトップクラブから高まる関心をかわすためでもあった。 しかし、交渉が長期化したにもかかわらず合意には至らず、クヴァラツヘリアは2024年の夏にナポリを去ると見られていた。

    当時、PSGが獲得を目指していることは公然の事実だったが、後にジャンルーカ・ディ・マルツィオによって、移籍市場終了間際にリヴァプールがクヴァラツヘリアに対し、1億ユーロ（8700万ポンド／1億1500万ドル）前後の移籍金を提示していたことが明らかになった。 このイタリアの移籍市場専門家によると、リヴァプールは2024-25シーズンの残り期間、このジョージア代表選手をナポリに残留させることも厭わなかったという。これは、同クラブがゴールキーパーのジョルジ・ママルダシュヴィリについて2900万ポンド（3800万ドル）の移籍金で合意した後、彼をバレンシアへ再びレンタル移籍させたのと同じ手法であった。

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    契約をめぐる膠着状態

    クヴァラツヘリアへの関心が非常に高かったにもかかわらず、ナポリはこのウインガーの売却を見送った。その大きな理由の一つは、新監督のアントニオ・コンテが、彼を中心にチームを構築したいと強く望んでいたことにある。

    「彼には、他にはない特徴がある」と、ユヴェントス、チェルシー、インテルを率いた元監督は語った。「彼はタフで、一筋のファンタジーを持ち、得点チャンスを作り出し、アシストも決める。我々は、彼を特別たらしめている要素を最大限に引き出したいと考えている」

    しかし、コンテ監督はシーズン前半においてその目標を完全には達成できなかった。その理由は、クヴァラツヘリアがマラドーナでの新たなプロジェクトにまだ完全にはコミットしていなかったからだと考えられる。ナポリは2027年に満了する契約の延長を選手に働きかけ続けたが、クヴァラツヘリアは2025年冬の移籍市場が開幕して間もなく、移籍希望を申し出た。

    「私としては、非常に残念なことだ」とコンテは記者団に語った。「今は一歩引かなければならない。去りたいと思っている選手を鎖で縛り付けておくことはできない。夏にはそうしたが、すべての関係者を説得して解決策を見つけるのに6ヶ月を要した。

    「このニュースが突然のことであったことは承知しているが、今は一歩引くことにした。クラブとクヴァラの周辺関係者がこの状況を解決するのが正しいだろう」

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    「その他の計画」

    デ・ラウレンティス氏によると、ナポリはリーグ優勝争いの真っ只中にあったにもかかわらず、クヴァラツヘリアを売却するほかなかったという。

    「彼の代理人が第17条（特定の状況下で選手が契約を解除できる条項）の発動をほのめかしていたため、やむを得ず決断した」と、この映画プロデューサーは『コリエレ・デラ・セラ』紙に語った。 「このジョージア人選手の素晴らしいデビューシーズンを終えた直後、我々は直ちに契約更新の交渉に着手した。給与を引き上げ、非常に高額なオファーさえ提示した。なぜなら、その限られた報酬では、彼のために黄金の橋を架けようとする世界中のクラブが殺到するのは明らかだったからだ。しかし、彼の代理人であるマムカ・ジュゲリには、自身と選手のために別の計画があったのだ」

    クヴァラツヘリアのナポリ退団の背景にどのような理由があったにせよ、契約延長交渉の行き詰まりがもたらした結果として、世界で最も注目を集めるウインガーの一人が、低額な移籍金で獲得可能となった。彼への関心は極めて高いと予想されていたにもかかわらず、PSGはクヴァラツヘリアの獲得においてほぼ独走状態となり、特にリヴァプールの動きのなさは不可解なものだった。

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    逃した好機

    クヴァラツヘリアが移籍を希望した当時、リヴァプールはクラブ史上2度目となるプレミアリーグ優勝に向けて順調に進んでおり、サイドの選手層も厚かった。モハメド・サラーはプレミアリーグ史上最高と言えるほどの個人シーズンを送っており、ディアスとコディ・ガクポも左サイドで出場するたびに素晴らしい活躍を見せていた。

    しかし、サラーはスロット監督との不和以来、パフォーマンスが急落し、ディアスのバイエルン・ミュンヘンへの移籍は、今シーズンのガクポの著しい不振により痛手となっている。現在、17歳のリオ・ングモハがチーム内で最も効果的なウインガーのように見えるほどだ。

    リヴァプールのスカウト陣を擁護するならば、サラーとガクポの急激な不振を予見することは不可能だっただろう。しかし、ディアスの退団は以前から予見されていた。おそらくそれが、リヴァプールが2024年の時点で、移籍を希望していたコロンビア人選手の代役としてクヴァラツヘリアの獲得を試みていたと報じられている理由だろう。

    クヴァラツケリアは、スロット監督の下で中央でのプレーもこなしたディアスほど万能ではないかもしれないが、ドリブルの技術はむしろ上回っていると言える。スピードか技巧で相手を抜き去るその能力こそ、今シーズン、リバプールが堅守を崩そうと苦戦する中で、繰り返し欠如していることが目立っていたのだ。

    事態をさらに悪化させているのは、ますます調子を落としているリヴァプールが、かつての獲得候補であり、今や天敵となった選手に、またしても翻弄されるリスクに直面していることだ。スロット監督率いる苦戦中のチームは、今後6日間の間にクヴァラツヘリアが所属するPSGと2度対戦することになっている。

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    リヴァプールにさらなる苦難が待ち受けているのか？

    PSGがクヴァラツヘリアを獲得した際、同クラブにはすでにウスマン・デンベレ、ブラッドリー・バルコラ、デジレ・ドゥエが在籍していたため、その動きには驚きの声が上がった。しかし、彼はまさにパズルの欠けていたピースであることを証明した。

    クヴァラツヘリアは、ウインガーのみで構成された攻撃陣にさらなるスピードと突破力を加え、ミュンヘンでのインテル戦を5-0という圧勝で締めくくり、PSGをチャンピオンズリーグの栄冠へと導いた。これは、ルイス・エンリケ率いるチームにベスト16で敗退させられたリヴァプールにとって、「良いものはいくらあっても足りない」ということを痛感させる結果となった。

    とはいえ、クヴァラツヘリアは今シーズンのPSGでの前半戦、特にリーグ・アンではあまり良いプレーを見せられなかった。少なくとも12月の初め以来、リーグ・アンでの得点はわずか1点にとどまっている。 またフランスでは、25歳のクヴァラツヘリアがPSGの不安定な戦績の原因だと彼が考えている「利己的なチームメイト」に対するデンベレの最近の口撃の標的の一つだったと感じているという報道もあり、これがクヴァラツヘリアと彼の代理人が夏の移籍に前向きであるという憶測を呼んでいる

    しかし、ルイス・エンリケ監督は、この攻撃選手の技術力と同様に、その「メンタリティ」を常に高く評価してきた。また、3月11日にパリで行われたチェルシー戦（5-2で勝利）でクヴァラツヘリアが2得点を挙げた際、デンベレがわざわざ彼を祝福したことも特筆すべき点だ

    「ジョージアのジョージ・ベスト」ことクヴァラツヘリアはその夜、ほぼ止められないほどの活躍を見せ、翌週のスタンフォード・ブリッジでの第2戦では先制ゴールを決め、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の決着を早めた。その結果、クヴァラツヘリアがPSGにとってまさに絶好のタイミングで再び絶好調に達しているという見方が広がっている。

    もちろん、リヴァプールのサポーターは、彼の不満に関する報道に何らかの真実があるという希望にすがることができる。つまり、昨年クヴァラツヘリアを獲得しなかったことを挽回するチャンスが再び訪れるかもしれないということだ。夏の移籍市場で何が起こるかは誰にも分からない。

    しかし、今のところ彼らにできるのは、水曜日のパルク・デ・プランスでの一戦を皮切りに、もしもの可能性を痛感させられる、またしても胸が張り裂けるような苦い現実を受け入れる覚悟をすることだけだ。

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