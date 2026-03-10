クヴァラツヘリア：「マラドーナとの厳しい比較。ナポリからPSGへ？私は世界クラスの選手だと理解しました。ナポリではここほど守備をしませんでした。パリでは写真を撮る前に必ず許可を求められます」

フビチャ・クヴァラツヘリアは、チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦第1戦に向けて準備を進めている。彼の所属するパリ・サンジェルマンはチェルシーと対戦し、勝ち抜き、昨年の欧州王者のタイトルを守り、前シーズンに成し遂げた偉業を再現することを目指している。
パリで活躍するジョージア出身の攻撃的ウイングは、ル・パリジャン紙の長いインタビューで、マラドーナとの比較、ナポリでの時期、そしてフランスの首都での経験について語った。
以下は、その発言の全文である。
準備は整い、クヴァラツヘリアはナポリでの活躍、そしてスクデット制覇を成し遂げた際にされた比較についてすぐに言及した。「ナポリでは、すでにジョージ・ベストに似ていると言われていました。彼は特別な選手であり、最高の選手の一人でした。彼の人生がそれほど複雑でなければ、おそらくさらに偉大な選手になっていたでしょう…しかし、私はこの種の比較を好んでいることを認めます。 マラドーナと比較されることは、もちろん重圧です。彼と比較できる人は誰もいません。しかし、ファンが私をクバラドーナと呼んだとき、私はとても嬉しかったです。それは彼らが私をどれだけ愛しているかを示していたからです。私は深く感動し、誇りに思いました」。
その後、パリへの移籍についてこう語っている。「私のような小さな国から来た選手にとって、世界有数のクラブでプレーすることは明らかに夢です。ナポリに移籍できただけでも、私にとっては非常に重要なことでした。とても誇りに思っていました。しかし、PSGからオファーを受けた時、自分が世界クラスの選手になったことを本当に実感しました」。
「パリに来てから、私は大きく成長し、ピッチ上でも戦士になりました。守備でも常に100%の力を出し切ろうとしています。ナポリではあまりできていなかったことですが、監督がそれを大きく改善する手助けをしてくれました。」
クヴァラツヘリアはナポリとパリ・サンジェルマンの両方で歴史を作った。「僕はとてもラッキーなんだ。ナポリも何年も優勝から遠ざかっていたけど、僕がクラブを去る前に優勝できた。PSGでもチャンピオンズリーグで同じことが起きた。ジョージアでは、右足で部屋に入ると幸運が訪れるって言われている。だから僕はパリに右足で足を踏み入れたんだ」。
「私たちはとても良い関係を築いています。彼はコーチです。私に怒鳴ったり、どんなことを言ったりしても構いません。なぜなら、彼は私をより良い選手に育てたいと思っていると分かっているからです。彼は物事をシンプルに説明し、常に何かを教えようとしています。彼がアドバイスをくれたら、それに従うだけで上達できるのです。」
「この街が大好きです。すべてが気に入っています。考えれば考えるほど、人々がとても礼儀正しいことを感謝します。外出してもあまり邪魔されません。例えばレストランでは、写真を撮る前に必ず許可を求めます。それがとても気に入っています。妻と散歩するのに最高の街です」