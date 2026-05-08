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クヴァラツヘリア、バイエルン・ミュンヘン移籍か？ CEOがPSGスター、クヴィチャの「才能ある」弟への関心を認めた。16歳の選手がユースアカデミーを訪問
10代のフォワードがクラブでトレーニングを行ったことを受け、バイエルンが関心を表明
バイエルンは、PSGのFWクヴィチャの弟で16歳のトルニケを注目している。彼は最近、ミュンヘンのユースアカデミーでトレーニングを行った。スポーツディレクターのフロイント氏は、クラブのキャンパス施設で練習に参加したと明かした。バイエルンは東欧の若手選手を継続してスカウトしており、このFWの評価も進めている。クラブは彼の潜在能力と成長を見極めるため、ミュンヘンで面談も実施した。
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フロイント監督、若手の可能性を称賛
フロイント監督は、バイエルン対ヴォルフスブルクのブンデスリーガ戦前記者会見で、この10代選手を評価しつつ、兄との比較は控えようと呼びかけた。
「はい、彼（クヴィチャ）の兄は当クラブの施設で練習していました。才能のある選手です。兄と同じくらい優秀かどうかは現時点では言えません。しかし、才能ある選手なので、今後の成長を見守りたいと思います」とフロイント氏は『Sport』紙に語った。
初期印象は強いが、規制の壁は残る。
報道によると、トルニケはバイエルン・アカデミーで好印象を与えた。彼はU-17チームの一員として、クラブレジェンド、クラウス・アウゲンターラーが率いる「グローバル・アカデミー」選抜との親善試合に出場。バイエルンが3-0で勝ち、彼は1得点を挙げて技術力を示した。
この訪問は、彼がディナモ・トビリシのトップチームに初めて招集された直後の出来事だった。ただし、非EU選手であるためFIFA規定により18歳になるまでは正式加入できず、移籍はすぐには実現しない。
バイエルン、年齢要件を満たすまでの選択肢を検討中
バイエルンは、トルニケが完全移籍可能になるまでの2年間をどう埋めるか検討中だ。選択肢の一つが、提携クラブへのローン移籍。この案なら、彼はヨーロッパでプレーしながらバイエルンのスカウトの視界に残れる。