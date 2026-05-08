報道によると、トルニケはバイエルン・アカデミーで好印象を与えた。彼はU-17チームの一員として、クラブレジェンド、クラウス・アウゲンターラーが率いる「グローバル・アカデミー」選抜との親善試合に出場。バイエルンが3-0で勝ち、彼は1得点を挙げて技術力を示した。

この訪問は、彼がディナモ・トビリシのトップチームに初めて招集された直後の出来事だった。ただし、非EU選手であるためFIFA規定により18歳になるまでは正式加入できず、移籍はすぐには実現しない。