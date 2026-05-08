AFP
翻訳者：
クヴァラツヘリア、バイエルン・ミュンヘン移籍か？ CEOがPSGスター、クヴィチャの「才能ある」弟への関心を認めた。16歳の本人がユースアカデミーを訪問したという。
10代のFWがクラブでトレーニングを行ったことを受け、バイエルンが関心を表明
バイエルンは、PSGのFWクヴィチャの弟で16歳のトルニケを注目している。彼は先日、ミュンヘンのクラブ施設で練習に参加。スポーツディレクターのフロイント氏が明かした。バイエルンは東欧の若手選手を継続的にスカウトしており、今回のFWも評価対象だ。クラブは今後の成長を見極めるため、本人と面談も実施した。
- Getty Images
フロイントが若手の可能性を称賛
フレンツ監督はバイエルン対ヴォルフスブルクのブンデスリーガ戦前会見で、この若手選手について「才能はあるが、兄と比較するのはまだ早い」と語った。
「はい、彼（クヴィチャ）の兄は当クラブの施設で練習していました。才能のある選手ですが、兄と同じレベルかどうかは現時点では言えません。今後の成長を見守りたい」とフレンデは『Sport』紙に語った。
初期印象は強いが、規制の壁は依然として残っている。
報道によると、トルニケはバイエルン・アカデミーで強い印象を残した。クラブのレジェンド、クラウス・アウゲンターラーが率いる「グローバル・アカデミー」選抜とのU-17親善試合に出場し、バイエルンユースの3-0勝利に1得点を貢献。高い技術も際立った。
この訪問は、彼がディナモ・トビリシのトップチームに初招集された直後の出来事だった。関心は高まっているが、バイエルンへの移籍はすぐには実現しない。非EU選手のため、FIFA規定により18歳になるまでドイツのクラブに正式加入できないのだ。
バイエルンは、出場資格年齢に達するまでの対応策を検討している。
バイエルンは、トルニケが完全移籍可能になるまでの2年間をどう過ごすか検討中だ。選択肢の一つが、提携クラブへのレンタル移籍。この案なら、彼はヨーロッパで成長を続けながら、バイエルンのスカウト部門の監視下にとどまれる。