報道によると、トルニケはバイエルン・アカデミーで強い印象を残した。クラブのレジェンド、クラウス・アウゲンターラーが率いる「グローバル・アカデミー」選抜とのU-17親善試合に出場し、バイエルンユースの3-0勝利に1得点を貢献。高い技術も際立った。

この訪問は、彼がディナモ・トビリシのトップチームに初招集された直後の出来事だった。関心は高まっているが、バイエルンへの移籍はすぐには実現しない。非EU選手のため、FIFA規定により18歳になるまでドイツのクラブに正式加入できないのだ。