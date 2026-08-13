GKの状況について語るのとあわせて、フォーチュンはチェルシーがこの夏に加えたダニー・ウェルベックとジョーダン・ヘンダーソンについてもコメントした。元南アフリカ代表は、ウェルベックはむしろユナイテッドに復帰してほしかったと認める一方で、アロンソがスタンフォード・ブリッジのドレッシングルームに経験豊富なリーダーを加える決断を称賛した。

フォーチュンはPremier Betに対してさらにこう語っている。「シャビ・アロンソは今夏、チェルシーのためにいくつか良い補強をしたが、ダニー・ウェルベックがマンチェスター・ユナイテッドに復帰する姿も見たかった。ウェルベックとジョーダン・ヘンダーソンを獲得したのは、チェルシーのようなクラブで必要となる、良い手本を示すリーダーを加えたいからだ。とりわけ、アロンソがレアル・マドリーで得た経験を踏まえればなおさらだ。

「彼はチェルシーのドレッシングルームを見て、何かが欠けていると感じ、違いを生み出せる適切な個性と経験を持つ選手として、ヘンダーソンとウェルベックを連れてきた。彼らはトップ、トップの選手であるだけでなく、素晴らしいプロフェッショナルでもある」