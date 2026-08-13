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クイントン・フォーチュン氏、チェルシーにマンチェスター・ユナイテッドGKアンドレ・オナナの獲得を勧める「傑出している」
フォーチュン、オナナ獲得を推奨
元ユナイテッドMFのフォーチュンは、オールド・トラッフォードで構想外の状況が続くオナナについて、チェルシーがサプライズ補強を検討すべきだと促した。チェルシーの新指揮官アロンソは、この夏に10人を超える新戦力を迎え入れるため、3億ポンドを超える大型投資を主導してきた。しかし、フィリップ・ヨルゲンセンの退団後も、チェルシーはまだ新たなGKを加えておらず、ロベルト・サンチェスが引き続きゴールマウスを守る有力候補となっている。
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元マンチェスター・ユナイテッド戦士がカメルーン人GKを称賛
オナナは、買い取りオプションなしの2026-27シーズンに向けた2季連続の1年間レンタル移籍で、トルコ・スーパーリーグのトラブゾンスポルに正式復帰した。一方、ユナイテッドとの保有元契約は2028年6月までとなっている。
フォーチュンは『Premier Bet』に対し、チェルシーを含むイングランドのトップクラブが高く求める卓越した配球力をこのカメルーン人が備えていると強調し、こう語った。「アンドレ・オナナは、プレミアリーグのチェルシー、ニューカッスル・ユナイテッド、あるいはアストン・ビラにとって戦力になり得る。多くの監督が今の自分たちのフットボールのスタイルで求めているように、後方からつなぐ際のクオリティーがあるのは見て取れるし、彼はビルドアップの起点になれる。
「オナナのように、50ヤード、60ヤードのボールをFWやMFに通し、パスでラインを破れるGKがいれば、それは非常に大きな違いを生む。そして彼はその点で最高クラスの一人だ。今はただ、再び自信を取り戻す必要がある。なぜならGKがミスをすると、不運にも世界中の誰もがそれを目にしてしまうからだ。最高の状態を取り戻してほしいと思う。後方からつなげるGKが必要なとき、彼は傑出した存在になり得るからだ」
ウェルベック移籍への称賛
GKの状況について語るのとあわせて、フォーチュンはチェルシーがこの夏に加えたダニー・ウェルベックとジョーダン・ヘンダーソンについてもコメントした。元南アフリカ代表は、ウェルベックはむしろユナイテッドに復帰してほしかったと認める一方で、アロンソがスタンフォード・ブリッジのドレッシングルームに経験豊富なリーダーを加える決断を称賛した。
フォーチュンはPremier Betに対してさらにこう語っている。「シャビ・アロンソは今夏、チェルシーのためにいくつか良い補強をしたが、ダニー・ウェルベックがマンチェスター・ユナイテッドに復帰する姿も見たかった。ウェルベックとジョーダン・ヘンダーソンを獲得したのは、チェルシーのようなクラブで必要となる、良い手本を示すリーダーを加えたいからだ。とりわけ、アロンソがレアル・マドリーで得た経験を踏まえればなおさらだ。
「彼はチェルシーのドレッシングルームを見て、何かが欠けていると感じ、違いを生み出せる適切な個性と経験を持つ選手として、ヘンダーソンとウェルベックを連れてきた。彼らはトップ、トップの選手であるだけでなく、素晴らしいプロフェッショナルでもある」
- Getty Images Sport
フラムとのダービーでシーズン開幕
チェルシーは8月24日、フラムとのウェストロンドン・ダービーでプレミアリーグ開幕戦を迎える。この初戦は、昨季10位に終わったチームの立て直しを目指すアロンソにとって、自身の戦術構築がいきなり試される一戦となる。数多くの新戦力をどう組み込み、正GKの序列をどう固めるかは、新シーズンを前にチェルシーにとって引き続き重要な課題となる。
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