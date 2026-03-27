Goal.com
ライブ
Como PisaGetty
Christian Guinin

翻訳者：

グローバルブランドと伝統的なサッカーの狭間で：RBライプツィヒとは対照的に、コモ1907のエンターテインメント戦略が持続可能な理由

特集＆コラム
コモ
セスク・ファブレガス
セリエ A

コモがセリエAに波紋を広げている。その急激な台頭は一見すると典型的な「サッカー界のシンデレラ物語」のように見えるかもしれないが、その背景には綿密な戦略と莫大な資金、そして驚くほど持続可能な取り組みがある。

コモ湖のほとりにあるコモという町を訪れたことのある人なら、人口約8万人のこの小さな町を、アルプスの山々や地中海風の雰囲気、色とりどりの家々、教会、緑豊かな丘、ヤシの木が織りなす絵のように美しい風景と結びつけることはあっても、トップレベルのサッカーとは結びつけないだろう。

実際、この地は世界中から観光客を惹きつける観光地として知られる一方で、ミラノの北約80キロメートルに位置するこの湖は、ハリウッドのセレブたちにも絶大な人気を誇っている。ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット、さらにはジュリア・ロバーツもここに別荘を所有していると言われており、さらにこの地域は『スター・ウォーズ』の第2作や『007 カジノ・ロワイヤル』といった有名な大ヒット映画の舞台としても使われてきた。

ある意味で、この「グラマーな要素」はコモ1907の対外的なイメージにも反映されている。ホームゲームでは、スタンドでキーラ・ナイトレイ、マイケル・ファスベンダー、ヒュー・グラント、アンドルー・ガーフィールド、エイドリアン・ブロディといったハリウッドの大物たちを度々目にする。特にセリエA昇格以来、その賑わいは顕著に増している。 ある元スタッフは『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙に対し、クラブが一般の注目を集め、街全体の観光振興を図るため、スタジアム観戦を含むオールインクルーシブ・ウィークエンドに有名人を招待していることを認めた。

  • Como 1907Getty Images

    コモがこのような地位を築くことができたのは、何よりもまず、ロバート・ブディ・ハルトノ氏と、つい先週亡くなったマイケル・バンバン・ハルトノ氏の兄弟二人のおかげである。このインドネシア人実業家たちは2019年、自らが所有する持株会社を通じて約35万ユーロでクラブを買収し、一歩一歩着実に世界サッカーへの道を切り拓いてきた。 結局のところ、コモは決して、かつてからチャンピオンズリーグを夢見るような場所だったわけではない。

    1980年代には5年連続でセリエAに在籍したが、それ以降は2003/04シーズンを除き、2部または3部リーグでの戦いが続いていた。 2004年にセリエAから降格した直後、クラブは破産を申請せざるを得なくなり、2016年の2度目の破産を機にコモは競売にかけられた。当初、ガーナ代表選手マイケル・エシエンの妻であるアコスア・プニ・エシエンが23万7000ユーロでクラブを買収したが、再び資金繰りに苦しんだため、すぐに売却せざるを得なくなった。

    最終的に、エンターテインメント会社「セント・エンターテインメント・リミテッド」を通じて参入したハルトノ兄弟がクラブを買収し、推定400億米ドルを超える資産力を背景に、コモのあらゆる財政問題を解決した。 買収後、ハルトノ兄弟は当時4部リーグに所属していたクラブの負債を清算し、チームをセリエAへ復帰させ、現在ではリーグ屈指の富豪オーナーとなっている。

    それ以来、競技面での着実な上昇だけでなく、ピッチ外でも多くの変化があった。元イングランド代表のデニス・ワイズが2021年にCEOとして就任し、2024年に退任するまで、クラブの再構築と競争力のあるチームの立ち上げにおいて、ほぼ自由裁量権を与えられていた。

    ハルトノ兄弟の人脈を通じて、2024/25シーズンにはグローバルな大手企業であるUberをメインスポンサーとして迎え入れました。これは、この米国企業にとってイタリアのスポーツ界における初の参入となります。 2025年1月、クラブはアヤックス・アムステルダムと戦略的パートナーシップを締結した。それ以前にも、セスク・ファブレガスとティエリ・アンリという2人のレジェンドをクラブに迎え入れていた。アンリはコモの純粋な株主として活動している一方、ファブレガスは当初1シーズン選手としてプレーした後、アシスタントコーチを経て、2024年からはヘッドコーチとしてクラブで活躍している。

    • 広告
  • Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    コモ1907のオーナーたちはディズニーランドをモデルにしている

    同時に、コモとそのオーナーたちは長期的な視点に立っており、クラブへの投資を通じてまず第一に自らの懐を潤すことを主眼とする従来の投資家たちとは異なる姿勢をとっています。むしろ、クラブ、街、住民、そして地域全体を前進させることを目標としています。 ドイツのRBライプツィヒのような他の典型的な投資家主導のクラブが、サッカーを自社製品のマーケティングのための単なる手段として「利用」しているのに対し、コモはより持続可能なマーケティング戦略を推進しています。

    その取り組みは、例えばコモ市の病院で生まれたすべての新生児に、クラブからベビーボディスーツが贈られるほど徹底している。さらに、クラブは地元の14軒のバーと提携している。そこで、クラブが公式戦に勝利した場合、その場にいた客全員にドリンクが振る舞われる仕組みになっている。 その目的は明確だ。地元住民を味方につけ、コモのプロジェクトを地域の「邪魔者」ではなく、「地域を豊かにする存在」として認識してもらうことにある。

    これには、美しいホームスタジアムの拡張も含まれる。1927年に建設されたスタディオ・ジュゼッペ・シニガリアは、コモ湖のすぐそばという絶好のロケーションにあり、ピッチ上の試合だけでなく、湖の素晴らしい景色も楽しめる。現在はまだコモ市が所有しているが、遅かれ早かれ市から買い取られ、クラブの所有物となる予定だ。 2024年夏の昇格直後から、築100年近くになるこのスタジアムには必要な改修工事が行われなければならなかったが、将来的には、現在約13,600人しか収容できない総収容人数の拡大など、さらなる拡張が計画されている。

    今後の改修工事のモデルとして、ディズニーランドが参考とされる。オーナーの構想では、市、地域、そしてクラブが一体となってマーケティングされることになる。目標は、試合開催時以外でも楽しめる、近代的なスタジアムと娯楽施設を備えた湖畔のパークだ。「ディズニーにとってのテーマパークが、私たちにとってはサッカークラブと試合当日の体験そのものである。 私たちは、街そのものがブランドとなっている場所に位置するという幸運に恵まれています。コモ湖は世界的なブランドです。このチャンスを活用しないのは愚かなことです。サッカーをエコシステムに統合するのです。中心としてではなく、重要な要素として」と、クラブ会長兼セントCEOのミルワン・スワルソ氏はイタリアのポータルサイト『カルチョ・エ・フィナンツァ』に語った。

    ディズニーのモデルに倣い、コモ1907は単なる新興のサッカークラブではなく、コモ湖の観光地域を上位のマスターブランドとする、包括的で財政的に持続可能なエンターテインメントプロジェクトとなることを目指している。目標は、サッカー、マーケティング、マーチャンダイジング、そして地域を結びつけ、有名人を惹きつけ、体験型のグローバルブランドとしてクラブを確立することだ。

    この構想が興味深いのは、対照的な要素がこれ以上ないほど鮮明だからだ。一方には、湖畔の絶好のロケーションに佇む牧歌的な小さな町という「伝統的な雰囲気」があり、他方にはオーナーたちの巨大でグローバルな野心がある。

  • Mirwan SuwarsoIMAGO / Italy Photo Press

    コモ1907は、自チームの若手選手やイタリア人選手をほとんど起用していない

    そこに疎外感が生じる可能性が十分にあることは疑いようがない。コモは、イタリアの小さな町に根ざした伝統的なクラブとは（もはや）ほとんど関係がない。ソーシャルメディアのプロフィールで主に使われている言語は英語であり、サウジアラビアのクラブの責任者や役員との度重なる会合も、過去には一部のファンの間で混乱を招いた。

    スポーツの観点から見ると、さらに、コモはこれまでこの地域のサッカーのためにほとんど何もしてこなかったという事実がある。自クラブのユース出身の選手は一人もおらず、控えGKのマウロ・ヴィゴリートとエドアルド・ゴルダニガのわずか2人のイタリア人選手しか登録されていない。

    コリエレ・デロ・スポルト』の統計によると、今シーズン、ファブレガス監督率いるチームでイタリア人選手がピッチに立ったのは、わずか1分間だけだった。9月のフィオレンティーナ戦（アウェイ2-1勝利）で、DFゴルダニガが終盤に途中出場し、60秒間プレーしたのみである。 自国出身の選手をこれほど稀に、かつこれほど少数しか起用していないクラブは他にない。イタリア人選手の出場時間に関しては、最下位のヘラス・ヴェローナが4137分で、その一つ上の順位となっている。

セリエ A
ウディネーゼ crest
ウディネーゼ
UDI
コモ crest
コモ
COM