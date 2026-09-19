AFP
翻訳者：
「グレイザー家とサー・ジム・ラトクリフは去らなければならない！」。マンチェスター・ユナイテッド・ムスリム・サポーターズ・クラブが、共同オーナーによる物議を醸す移民に関する発言を受けて買収を要求
ラトクリフ氏、物議を醸す見解をあらためて主張
ラトクリフは最近のインタビューで移民問題に関する物議を醸す自身の見解を改めて繰り返し、マンチェスター・ユナイテッドの熱心なファンの間で新たな怒りを呼んでいる。2月にイギリスが「移民によって植民地化された」と主張したことについて以前謝罪していたにもかかわらず、73歳の億万長者はBBCの『Big Boss』での注目度の高い出演で、その姿勢をさらに強めたように見えた。
放送の中で、ラトクリフは現在の国の状況を嘆きながら、イギリスの歴史を振り返った。「我々は世界で最も偉大な帝国を持っていた。我々は偉大な国民だった。我々は二度の世界大戦に勝った。我々は善良で正直な人々だ。だが残念ながら、今の私はイギリスが下り坂にあると思っている。どうやってそれを食い止めるのかを見出すのはかなり難しい。移民問題に対処するだけの厳しさを持つ者がいない。福祉の問題に対処するだけの厳しさを持つ者もいない。だが、誰かがそれをやる必要がある」
- Getty Images Sport
サポーターズクラブ、オーナー陣への信頼を失う
世界のファン層の大きな一角を代表するマンチェスター・ユナイテッド・ムスリム・サポーターズ・クラブは、これらの発言に対し、750語に及ぶ力強い声明で応じた。同グループは、現行の指導体制はもはやマンチェスター・ユナイテッドを前進へ導くのにふさわしくないと考えていることを明確にした。
クラブの包摂的な性質を強調し、MUMSCの声明は次のように述べた。「私たちの選手、スタッフ、案内係、警備チーム、そしてサポーターは、さまざまな国、文化、民族、宗教、背景から集まっている。彼らなくしてマンチェスター・ユナイテッドはマンチェスター・ユナイテッドではない。その多様性はマンチェスター・ユナイテッドの弱みではない。それはマンチェスター・ユナイテッドの一部だ。異なる背景。異なる信条。異なる政治的立場。ひとつのマンチェスター・ユナイテッド。マンチェスター・ユナイテッドは、感情的な意味で投資ファンドや株主、大富豪のものではない。これは、親や祖父母からこのクラブを受け継ぎ、いつの日か自分たちの子どもへと受け渡していく何世代ものサポーターのものだ」
完全買収を求める声
こうした発言のタイミングは、ピッチ上で不振が続くユナイテッドを巡るオールド・トラッフォードの緊張感をさらに高める結果となった。マイケル・キャリック監督のチームは、すでにプレミアリーグで2敗を喫しており、今週前半にはカラバオ・カップでもブライトンに敗れて敗退した。
サポーター団体は、シアター・オブ・ドリームズでの現状について最後の総括で一切妥協しなかった。『私たちはマンチェスター・ユナイテッドを愛している。このクラブこそ私たちのすべてであり、サッカーに関して言えば、これから先もそれが私たちのすべてであり続ける。だからこそ、私たちは沈黙していられない。これは1敗の問題ではない。1人の監督の問題でもない。1シーズンの問題でもない。これはマンチェスター・ユナイテッド・フットボールクラブの方向性、リーダーシップ、そしてアイデンティティーに関わる問題だ。長年にわたる低迷、破られた約束、そして繰り返される失敗を経て、Manchester United Muslim Supporters' Clubは、マンチェスター・ユナイテッド・フットボールクラブの現行のオーナーシップ体制に対する信頼を失った。もうたくさんだ。今こそ変化の時だ。グレイザー家とサー・ジム・ラトクリフは去らなければならない。』
- Getty Images Sport
繰り返されるレトリックへの懸念
MUMSCがラトクリフ氏の公の発言を巡って対応を迫られたのは、これが初めてではない。同グループは、同氏の「植民地化された」という発言が最初に表面化した今年初めにも不快感を示しており、ラトクリフ氏の今回の最新発言を受けてXで反応した。その数日前には、ファンがマンチェスター・シティとのダービーで0-1の敗戦を喫する前に、オーナーシップに抗議し、「the way you treat us is a disgrace」と書かれたバナーを掲げていた。
同グループは、INEOSの最高責任者が以前の謝罪から間もない時期に、こうした分断を生む話題を再び持ち出したことへの苛立ちを表明した。「今年初め、MUMSCは、英国が『移民によって植民地化された』とする発言を受け、サー・ジム・ラトクリフに公然と異議を唱えた。私たちは当時、その発言を非難した。その後、彼は自身の『言葉の選び方』について謝罪した。私たちは、そこから教訓が得られたことを期待していた。だが、明らかにそうではなかった。今週、サー・ジムは再び、移民と給付を受ける人々を英国の問題に関する説明の中心に据え、いずれにも対処するには誰も『十分に厳しくない』と主張した。私たちは、今回の最新コメントに深い失望を覚えており、完全に受け入れられないと考えている」
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