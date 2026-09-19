ラトクリフは最近のインタビューで移民問題に関する物議を醸す自身の見解を改めて繰り返し、マンチェスター・ユナイテッドの熱心なファンの間で新たな怒りを呼んでいる。2月にイギリスが「移民によって植民地化された」と主張したことについて以前謝罪していたにもかかわらず、73歳の億万長者はBBCの『Big Boss』での注目度の高い出演で、その姿勢をさらに強めたように見えた。

放送の中で、ラトクリフは現在の国の状況を嘆きながら、イギリスの歴史を振り返った。「我々は世界で最も偉大な帝国を持っていた。我々は偉大な国民だった。我々は二度の世界大戦に勝った。我々は善良で正直な人々だ。だが残念ながら、今の私はイギリスが下り坂にあると思っている。どうやってそれを食い止めるのかを見出すのはかなり難しい。移民問題に対処するだけの厳しさを持つ者がいない。福祉の問題に対処するだけの厳しさを持つ者もいない。だが、誰かがそれをやる必要がある」