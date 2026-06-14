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グループD初戦でオーストラリアがトルコを破り、ワールドカップで大番狂わせを起こした。
イランクンダがバンクーバーで歴史を刻む
この夜、ネストリー・イランクンダはオーストラリア代表史上最年少でワールドカップ得点をマークし、歴史に名を残した。 20歳125日での達成は、2010年のブレット・ホルマンの記録を更新した。前半、ポール・オコン＝エングストラーのロングボールに反応し、トルコのディフェンスを突破。GKウグルカン・チャキルをかわして冷静にネットを揺らした。
試合後、彼は感極まった様子で語った。「信じられない。夢が叶ったよ。 「勝利を手にし、最後まで諦めなかったチームメイトに感謝している。本当に興奮している」とイランクンダはITVに語った。「最高の気分だ。スタッフと国全体に感謝したい。みんなの信頼があってこそのゴールだ」
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サッカー・ルーズは「弱者」という立場を糧にしている
トルコはボール支配率で優位に立ち、ケナン・イルディズやアルダ・ギュレル中心に脅威的な攻撃を仕掛けた。それでもオーストラリアは規律を乱さず、粘り強く対応した。ヴィンチェンツォ・モンテッラ監督率いるトルコ代表はグループDの首位候補と目されていたが、オーストラリアのゴール前ではパトリック・ビーの好セーブが光り、得点を奪えなかった。オーストラリアは試合前の下馬評を力に変え、このグループで単なる参加国ではないことを示した。
イランクンダは、勝てないという噂がむしろ原動力になったと明かした。「批判はさらにやる気をくれた。私たちは強いチームだ。過小評価されるのは嫌だが、今日、ボールを支配したのは彼らでも、得点を奪ったのは私たちだと見せつけた」と語った。
ポポヴィッチ、若者との特別な絆を称賛
ポポヴィッチ監督は、チームの戦術実行力と若手選手の勇敢なプレーを絶賛した。有望株2人の見事な連携で生まれた先制点は特に印象的だった。この勝利でオーストラリアの情勢は一変。カナダでの結果を受け、決勝トーナメント進出への期待が高まっている。
ポポヴィッチ監督はチーム一丸となった努力に誇りを示し、次のように語った。「ヘッドコーチとしてここにいることを誇りに思う。この瞬間を経験し、遠くから応援に来てくれた人々の顔に笑顔を届けられたこと、そして素晴らしい若者たちのグループのためにただただ嬉しく思う。スタッフと彼らが注いだ努力にも誇りを感じる。 ベンチワークも機能し、選手たちを支えた。若い選手たちが連係して決めたゴールは格別だった。この勝利が自信と信念に与える影響は計り知れない。感情面でも選手たちに大きな収穫があるはずだ。次は米国戦へ、しっかり回復して臨む。」
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メトカーフが決勝点でトルコを破る
同点狙うトルコの猛攻をしのいだオーストラリアは、試合終了15分前、コナー・メトカーフのミドルシュートで勝ち越した。遠征組のサポーターが歓喜に沸く中、トルコの逆転望みはほぼ消えた。グループリーグ残りは厳しい状況だ。 オーストラリアは次戦で米国代表と対戦し、勝てばベスト16進出が決まる。