トルコはボール支配率で優位に立ち、ケナン・イルディズやアルダ・ギュレル中心に脅威的な攻撃を仕掛けた。それでもオーストラリアは規律を乱さず、粘り強く対応した。ヴィンチェンツォ・モンテッラ監督率いるトルコ代表はグループDの首位候補と目されていたが、オーストラリアのゴール前ではパトリック・ビーの好セーブが光り、得点を奪えなかった。オーストラリアは試合前の下馬評を力に変え、このグループで単なる参加国ではないことを示した。

イランクンダは、勝てないという噂がむしろ原動力になったと明かした。「批判はさらにやる気をくれた。私たちは強いチームだ。過小評価されるのは嫌だが、今日、ボールを支配したのは彼らでも、得点を奪ったのは私たちだと見せつけた」と語った。