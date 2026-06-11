FCバイエルンは、トロントに不安を抱きながら注目している。金曜にボスニア・ヘルツェゴビナとワールドカップ初戦を控えるカナダ代表アルフォンソ・デイヴィスのコンディションは、ミュンヘンだけでなく多くの関係者を心配させている。 太腿の負傷を抱える主将は、大会に間に合うのか。その行方に、6645キロ離れたドイツの記録的優勝クラブも注目している。
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グループリーグ敗退への期待？ワールドカップでFCバイエルンを悩ませている大きな懸念
『キッカー』誌は先日、バイエルンがデイヴィスについて「グループリーグ敗退ならW杯に出場させず、突破してもノックアウトステージからの出場にとどめたい」と報じた。クラブは早期復帰による再負傷を懸念している。
デイヴィスは「回復の経過を見守るしかない」と語った。
ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の出場は絶望的で、ジェシー・マーシュ監督も「初戦での復帰は想定していない」と明言した。だがカタール戦（6月18日）やスイス戦（6月24日）については「プレッシャーはかけたくないが、私はアルフォンソを信じている」と期待を示した。
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FCバイエルンとカナダサッカー協会は、アルフォンソ・デイヴィスを巡り過去に一度対立した。
デイヴィスは「並外れたアスリートで、闘志あふれる選手だ」と元ライプツィヒ監督は語った。25歳の彼は「ピッチ上で彼と何ができるかという点で、誰もが憧れ、信頼を寄せる存在だ」という。
これらの言葉から、マーシュ監督がカナダの決勝トーナメント進出という夢を叶えるため、ミュンヘンのトップスターの早期復帰を強く望んでいることがわかる。カナダは1986年と2022年の2度のW杯で勝ち点ゼロに終わっており、今回はその状況を変えたい。
しかし5月初め、チャンピオンズリーグ準決勝でバイエルンがパリ・サンジェルマンに敗れた際、デイヴィスは左ハムストリングを痛めた。数週間の離脱が見込まれる。
2025年3月、代表戦で前十字靭帯断裂を起こした際にはクラブと協会が対立したが、現在は情報を共有している。バイエルンのドレーゼン会長は当時、協会に法的措置も辞さない姿勢を示した。
今後についてマルシュ氏は「リスクは冒さない」と断言。バイエルンは引き続き状況を注視する。