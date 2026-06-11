グループリーグ敗退への期待？ワールドカップでFCバイエルンを悩ませている大きな懸念

デイヴィスは「並外れたアスリートで、闘志あふれる選手だ」と元ライプツィヒ監督は語った。25歳の彼は「ピッチ上で彼と何ができるかという点で、誰もが憧れ、信頼を寄せる存在だ」という。

これらの言葉から、マーシュ監督がカナダの決勝トーナメント進出という夢を叶えるため、ミュンヘンのトップスターの早期復帰を強く望んでいることがわかる。カナダは1986年と2022年の2度のW杯で勝ち点ゼロに終わっており、今回はその状況を変えたい。

しかし5月初め、チャンピオンズリーグ準決勝でバイエルンがパリ・サンジェルマンに敗れた際、デイヴィスは左ハムストリングを痛めた。数週間の離脱が見込まれる。

2025年3月、代表戦で前十字靭帯断裂を起こした際にはクラブと協会が対立したが、現在は情報を共有している。バイエルンのドレーゼン会長は当時、協会に法的措置も辞さない姿勢を示した。

今後についてマルシュ氏は「リスクは冒さない」と断言。バイエルンは引き続き状況を注視する。