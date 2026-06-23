オーストラリア（0-2）とパラグアイ（0-1）に連敗したため、トルコ代表の早期敗退が確定した。大会方式のルール変更も影響し、悔しい結果となっている。
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グループステージで敗退したトルコ代表は、W杯で皮肉な結果に直面する恐れがある。
『The Athletic』が示した仮定シナリオはこうだ。トルコが最終戦で米国に2-0で勝ち、パラグアイがオーストラリアに0-2で負ければ、両チームは勝ち点3で並ぶ。 しかしトルコは最下位のまま。勝ち点が並んだ場合、まず直接対決の結果で順位を決める新ルールにより、パラグアイがトルコに勝利しているためだ。
この場合、トルコの得失点差は-1で、パラグアイの-4より優れている。 トルコの得失点差は-1、パラグアイは-4となる。The Athleticの試算では、勝ち点3で得失点差-1のチームはラウンド16に進める確率が83％ある一方、-4だと約32％に落ち込む。
- AFP
ワールドカップ敗退について、アルダ・ギュラーは「恥ずべきことだ」と語った。
つまり、非常に奇妙な状況だ。トルコは統計上は勝ち進む条件が整っているが、直接対決でパラグアイに敗れ、後れを取る。だが、それは何の助けにもならない。
米国、メキシコ、カナダで開催された今大会に期待を込めて臨んだトルコだが、1954年と2002年に続く3度目の出場は苦い失望に終わった。2002年に3位になった歴史的快挙には遠く及ばなかった。 「とても悲しいし、恥ずかしい。国民に謝りたい。ロッカールームで泣いている。この失敗を取り返すために全力を尽くす」とレアル・マドリードのスター、アルダ・ギュラーは語った。
「チーム内に問題があるわけではない。ピッチ上で結果を出せなかっただけだ。チャンスはあった。この大会のことは忘れられるよう全力を尽くす」とTRT Sporの取材に語った。