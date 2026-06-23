グループステージで敗退したトルコ代表は、W杯で皮肉な結果に直面する恐れがある。

つまり、非常に奇妙な状況だ。トルコは統計上は勝ち進む条件が整っているが、直接対決でパラグアイに敗れ、後れを取る。だが、それは何の助けにもならない。

米国、メキシコ、カナダで開催された今大会に期待を込めて臨んだトルコだが、1954年と2002年に続く3度目の出場は苦い失望に終わった。2002年に3位になった歴史的快挙には遠く及ばなかった。 「とても悲しいし、恥ずかしい。国民に謝りたい。ロッカールームで泣いている。この失敗を取り返すために全力を尽くす」とレアル・マドリードのスター、アルダ・ギュラーは語った。

「チーム内に問題があるわけではない。ピッチ上で結果を出せなかっただけだ。チャンスはあった。この大会のことは忘れられるよう全力を尽くす」とTRT Sporの取材に語った。