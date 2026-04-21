チャンピオンズリーグ出場が遠のく中、批判を受けているのはグリーンウッドだけではない。ホイビェルグは「別人のようだ」と言われ、オーバメヤンもチームメイトの努力不足に「嫌気がさしている」と報じられている。

ステファン・リシャール会長は、タイトル争いができない原因について「毎年、チームの3分の1から半分が入れ替わっていては機能しない」と語り、「まずは安定性が必要だ」と強調した。