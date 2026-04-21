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グリーンウッド、無頓着な態度でコーチ陣を苛立たせ、移籍リスト入りも
グリーンウッドの態度にコーチ陣が不満を募らせている
元マンチェスター・ユナイテッドのFWは、今シーズンリーグ・アンで15ゴール6アシストを記録しながらも、最近の練習や試合での姿勢が「コーチ陣を苛立たせている」と報じられた。
RMC Sportによると、ロリアン戦（0-2敗北）では「諦めた様子」を見せ、チームメイトとの連携もほとんどなかったという。この態度を受け、クラブは市場価値を考慮し、今夏に移籍させる方向で検討している。新監督のハビブ・ベイェは、チーム規律を正すため1日2回の練習を導入した。
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ベナティア、「恥ずべき」誇りの欠如を痛烈批判
スポーツディレクターのメディ・ベナティアは最近の敗戦を受け、選手たちの姿勢を公然と批判した。マルセイユはベイエ監督の下、9試合中5敗と成績が急落している。
「このような試合を見ると、私はここに来て話さざるを得ない」とデイリー・メール紙の取材に語った。「とんでもないことだ。我々が求めているのは、メンタリティと最低限の誇りだ。……（罵倒）、誇り、ユニフォームへの敬意だ。今シーズン、説明のつかないパフォーマンスが6、7回もあった」
注目を浴びる経営幹部
チャンピオンズリーグ出場が遠のく中、批判を受けているのはグリーンウッドだけではない。ホイビェルグは「別人のようだ」と言われ、オーバメヤンもチームメイトの努力不足に「嫌気がさしている」と報じられている。
ステファン・リシャール会長は、タイトル争いができない原因について「毎年、チームの3分の1から半分が入れ替わっていては機能しない」と語り、「まずは安定性が必要だ」と強調した。
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大規模な夏の断捨離が迫っている
マルセイユは現在リーグ・アン6位。欧州トップリーグの出場権を逃せば、大幅なメンバー入れ替えは避けられない。報道では、一部の選手がクラブの目標を理解していないともされ、今夏に数名の主力が退団するのはほぼ確実視されている。グリーンウッドもその一人となる可能性がある。