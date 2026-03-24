グリーズマンはアトレティコ・マドリードの許可を得て、オーランド・シティと契約した

アントワーヌ・グリーズマンがアメリカへ移籍する。
日曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムで行われたレアル・マドリードとのダービー戦を3-2で落とした後、アトレティコ・マドリードは、このフランス人FWに対し、オーランド・シティとの契約締結のために渡米することを許可した。
契約期間は3年間で、2029年までとなる見込みだ。
リーガからメジャーリーグサッカー（MLS）への無償移籍は、今シーズン終了後の来夏の移籍市場で実現する見込みだ。
アントワーヌ・グリーズマンがアメリカへ移籍する。
日曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムで行われたレアル・マドリードとのダービー戦を3-2で落とした後、アトレティコ・マドリードは、このフランス人FWに対し、オーランド・シティとの契約締結のために渡米することを許可した。
契約期間は3年間で、2029年までとなる見込みだ。
リーガからメジャーリーグサッカー（MLS）への無償移籍は、今シーズン終了後の来夏の移籍市場で実現する見込みだ。
3月21日に35歳を迎えたグリーズマンは、フランス代表から引退した（代表では137試合に出場し、44ゴール、38アシストを記録し、2018年ワールドカップと2021年ネーションズリーグで優勝）。現在はアトレティコ・マドリードと2027年6月までの契約を結んでいる。 アトレティコ・マドリードではこれまでに488試合に出場し、211ゴール、97アシストを記録。2014年のスペイン・スーパーカップ、2018年のヨーロッパリーグおよびUEFAスーパーカップで優勝を果たしている。また、2021年にはバルセロナでコパ・デル・レイを制覇している。
残り9節となった現在、チョロ・シメオネ監督率いるチームは、29試合で57ポイントを獲得し、スペインリーグの順位表で4位につけている。 ビジャレアルとは1ポイント差、レアル・マドリードとは12ポイント差、バルセロナとは16ポイント差となっている。バルセロナとは、コパ・デル・レイの準決勝（同大会ではグリーズマンの古巣であるレアル・ソシエダを破り決勝に進出した）で対戦した後、チャンピオンズリーグの準々決勝でも対戦することになる。
オーランド・シティはメジャーリーグサッカー（MLS）の開幕5試合でわずか3ポイントしか獲得できておらず、モントリオールに2-1で勝利したものの、ニューヨーク・レッドブルズ（1-2）、インター・マイアミ（2-4）、ニューヨーク・シティ（0-5）、ナッシュビル（0-5）には敗れている。