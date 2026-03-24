グリーズマンはアトレティコ・マドリードの許可を得て、オーランド・シティと契約した

アントワーヌ・グリーズマンがアメリカへ移籍する。





日曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムで行われたレアル・マドリードとのダービー戦を3-2で落とした後、アトレティコ・マドリードは、このフランス人FWに対し、オーランド・シティとの契約締結のために渡米することを許可した。





契約期間は3年間で、2029年までとなる見込みだ。

リーガからメジャーリーグサッカー（MLS）への無償移籍は、今シーズン終了後の来夏の移籍市場で実現する見込みだ。