グリーズマンのアトレティコ・マドリード退団に涙するシメオネ。「選手として、友人として、ありがとう」。

アルゼンチン人監督と共に選ばれたのはグリーズマンだった。記者会見で質問に答える前、アトレティコ監督はフランス人FWがクラブにとっていかに大きかったか感謝を述べた。 「アトレティコの監督として、そしてサポーターとして話したい」と彼は感極まった様子で語った。「マドリードでの君の活躍と謙虚な姿勢に感謝している。君は称賛に値する人物であり、今の若者たちにとって不可欠な存在だ。これまで、そしてこれから私が君に求めるすべてに感謝する。 献身とプロ意識に感謝する。家族のような絆を保ちつつ、監督と選手という線は越えなかった。私はまず選手として、そして友人として君を見ている」



