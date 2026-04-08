ここ数週間で、アントワーヌ・グリーズマンの来季移籍が発表された。彼はMLSオーランド・シティと契約し、夏の短い移籍市場後にチームに合流する。5月まではアトレティコ・マドリードに専念する。 彼の去就は、コルチョネロスにとって大きな損失だ。その重要性は、バルセロナとのCL準々決勝前、シメオネ監督の会見が示している。
AFP
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グリーズマンのアトレティコ・マドリード退団に涙するシメオネ。「選手として、友人として、ありがとう」。
シメオネの言葉
アルゼンチン人監督と共に選ばれたのはグリーズマンだった。記者会見で質問に答える前、アトレティコ監督はフランス人FWがクラブにとっていかに大きかったか感謝を述べた。 「アトレティコの監督として、そしてサポーターとして話したい」と彼は感極まった様子で語った。「マドリードでの君の活躍と謙虚な姿勢に感謝している。君は称賛に値する人物であり、今の若者たちにとって不可欠な存在だ。これまで、そしてこれから私が君に求めるすべてに感謝する。 献身とプロ意識に感謝する。家族のような絆を保ちつつ、監督と選手という線は越えなかった。私はまず選手として、そして友人として君を見ている」
グリーズマンのアトレティコ・マドリードでの年月
正式な別れを告げる前に、シメオネ監督は終盤戦に集中しようと呼びかけた。「リーガ8試合、コパ・デル・レイ1試合、神が許せばチャンピオンズリーグ5試合が残っている」と語り、「この瞬間を楽しんでほしい。君を愛している。アトレティコファンなら皆、同じことを言うだろう」と締めくくった。 グリーズマンは2014～2019年、バルセロナ移籍を経て2021年に復帰し、今シーズン限りで再びチームを去る。