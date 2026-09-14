ユベントスは2度のビハインドを追いついて勝ち点1を拾ったかに見えたが、終了間際に戦術的規律を完全に欠いたことで、ホームのバジリイェ・アジッチに決勝点を奪われた。トッテナムからのレンタル加入後に際立ったパフォーマンスを見せてきたビカーリオは、試合終了のホイッスルが鳴ると守備陣に向かって叫ぶ姿が見られ、この試合をあのような形で手放したことに明らかに憤っていた。

この試合はアウェー側にとって守備面の悪夢だった。オフサイドトラップは一晩を通して何度も破られた。セバスティアーノ・エスポジトとキーロン・ボウイーのゴールでサッスオーロが2度リードを奪い、高い最終ラインの連係不足とコミュニケーションの欠如が露呈した。エドン・ジェグロヴァの個人技による2つの単独突破からの得点でユベントスは試合に引き戻されたものの、守備陣全体として自陣深くを締め切れなかったことが、最終的には致命傷となった。