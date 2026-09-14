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グリエルモ・ヴィカリオ、終盤の守備の混乱でユベントスがサッスオーロに敗れた後、責任ある対応を要求
守備の脆さがユベントスにつきまとう
ユベントスは2度のビハインドを追いついて勝ち点1を拾ったかに見えたが、終了間際に戦術的規律を完全に欠いたことで、ホームのバジリイェ・アジッチに決勝点を奪われた。トッテナムからのレンタル加入後に際立ったパフォーマンスを見せてきたビカーリオは、試合終了のホイッスルが鳴ると守備陣に向かって叫ぶ姿が見られ、この試合をあのような形で手放したことに明らかに憤っていた。
この試合はアウェー側にとって守備面の悪夢だった。オフサイドトラップは一晩を通して何度も破られた。セバスティアーノ・エスポジトとキーロン・ボウイーのゴールでサッスオーロが2度リードを奪い、高い最終ラインの連係不足とコミュニケーションの欠如が露呈した。エドン・ジェグロヴァの個人技による2つの単独突破からの得点でユベントスは試合に引き戻されたものの、守備陣全体として自陣深くを締め切れなかったことが、最終的には致命傷となった。
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勝利を追い求める代償
ビカーリオは、失点の内容がチームとして明確に防ごうとしてきたものだったことを強調した。試合後にDAZNの取材に応じたビカーリオは、チームのメンタル面での取り組みについて厳しい評価を下した。「非常に悔しさがある。勝ちに行きたいという思いは理解している。なぜなら、我々はユベントスであり、常に勝利を目指す義務があるからだ。しかし、バランスを失ってしまったし、今週はずっとこのことについて話してきた」と、29歳のGKは説明した。
「ユベントスがあのような形で2失点してはならない。ここは輝かしい歴史を持つクラブであり、ああいう失点は許されない。もっと冷静さとバランスが必要だ。なぜなら、このチームには質の高い選手がそろっていて、チャンスを作り出すことはできるからだ」
負傷者続出でも言い訳なし
ユベントスは現在、複数の主力選手を欠く厳しい時期を過ごしており、とりわけ主将マヌエル・ロカテッリの離脱が大きい。ロカテッリは半月板の手術を受け、4カ月から6カ月の離脱が見込まれており、中盤の重要な穴となっている。チームがリーダー不在の影響を受けているのかと問われたビカーリオは、パフォーマンス不振の言い訳として負傷者続出を持ち出すことを拒んだ。
「マヌエルを失うのは残念だが、長期離脱になる負傷だし、チームには質の高い選手がいる。言い訳を探し続けるわけにはいかない」とビカーリオは述べた。
- AFP
マペイ・スタジアムでの後悔と怒り
この結果は勢いにとって大きな痛手となった。とりわけ、ユベントスはそのわずか1週間前、似たような状況で結果をもぎ取っていたからだ。その時はフェデリコ・ガッティが途中出場から土壇場で1-1の引き分けに持ち込み、ミラン戦で勝ち点を確保した。試合結果を受け、ロッカールームには怒りと後悔のどちらがより強いのかと問われたビカリオは、現在のチーム内にはその両方の感情が強くあると認めた。GKはまた、ユベントスのような規模のクラブであれば、苦労して同点に追いついた後こそ、試合の流れを成熟した形でコントロールしなければならないと強調した。
「私としては両方だ。なぜなら、こちらに流れを引き寄せることができていたからだ。自分たちにはクオリティーがあるのだから、こうした試合の局面をもっと上手くコントロールできなければならない」と語った。
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