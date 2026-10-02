AFP
翻訳者：
グラハム・ポッター、負傷者と体調不良者が続出するスウェーデン代表を受けてマンチェスター・シティのFFPをジョークに
深刻なコンディション面での後退がチームに衝撃を与える
負傷と病気による離脱者が相次ぎ、ポッターは金曜日に行われるゼニツァへの厳しい遠征を前に、緊急の代役招集を余儀なくされた。キャンプ前にはタハ・アリ、グスタフ・ニルソン、マティアス・スバンベリが離脱する早い段階での痛手があり、その後にはエミル・ホルム、ヒャルマル・エクダル、そしてエースFWアレクサンデル・イサクも欠場が決まった。さらにポーランド戦後には突発的なウイルス感染により、追加で5人のメンバーが離脱し、状況は完全な危機へと発展した。
- AFP
前例のない代償に識者も驚がく
1度の代表ウインドーで11選手を失う事態となり、その混乱のあまりの大きさにスウェーデンサッカー界の関係者は衝撃を受けている。元スウェーデン代表FWヨハン・エルマンデルは『Radiosporten』に対し、自身のキャリアを通じてこのような医療上の緊急事態は一度も見たことがないと語った。この見解にはSVTのアナリスト、マグヌス・エリクソンも同調している。「これほどの負傷者数は見たことがない。あまりにも多くの選手が離脱しており、当然ながらスウェーデンの可能性に影響している」
指揮官がキックオフ前に雰囲気を和らげる
更衣室内で広がっている健康上の問題について問われたポッター監督は、試合前の記者会見でこう認めた。「感染症、あるいはウイルスの影響を受けている。理想的ではない」
このイングランド人指揮官は、母国でピッチ外の論争になっている話題を引き合いに出し、場を和ませた。「マンチェスター・シティが向けられている刑事告発の件数と同じだけいるよ」
ただ、マンチェスターのクラブをめぐるより広い影響については、ポッター監督はより慎重な口調で語った。「フットボールやイングランドのリーグにとって良いことではない。実際、悲しいことだ」
重要なアウェーゲームを前にした選手起用の制約については深く語ることを避けつつも、同監督は毅然とした姿勢を崩さなかった。「ここにいる選手たちに集中するしかない。全員がプレー可能な世界に生きられたらと思うが、それが私たちの生きる世界ではない」
- Getty Images Sport
負傷者続出の陣容が厳しい試練に直面する
ネーションズリーグB4組で、自信に満ちた無敗の開催国を相手に、ビリノ・ポリェ・スタジアムでブローグルトには選手層の厚さが試される厳しい一戦が待っている。ボスニア・ヘルツェゴビナから勝ち点を持ち帰るのは簡単な挑戦ではなく、バルカンの同国はルーマニアを4-2で下した後、ポーランドでも勝ち点1を獲得した。スウェーデンが完璧なスタートを維持し、首位を守ることを目指す中、得点面の重責は今やヴィクトル・ギェケレシュの肩に大きくのしかかっている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。