更衣室内で広がっている健康上の問題について問われたポッター監督は、試合前の記者会見でこう認めた。「感染症、あるいはウイルスの影響を受けている。理想的ではない」

このイングランド人指揮官は、母国でピッチ外の論争になっている話題を引き合いに出し、場を和ませた。「マンチェスター・シティが向けられている刑事告発の件数と同じだけいるよ」

ただ、マンチェスターのクラブをめぐるより広い影響については、ポッター監督はより慎重な口調で語った。「フットボールやイングランドのリーグにとって良いことではない。実際、悲しいことだ」

重要なアウェーゲームを前にした選手起用の制約については深く語ることを避けつつも、同監督は毅然とした姿勢を崩さなかった。「ここにいる選手たちに集中するしかない。全員がプレー可能な世界に生きられたらと思うが、それが私たちの生きる世界ではない」