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potter(C)Getty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

グラハム・ポッター監督は「夢のような」フランス戦に期待を膨らませている。スウェーデン代表は、キリアン・ムバッペやマイケル・オリゼ擁するフランス代表を相手に、ワールドカップでの番狂わせを狙う。

グレアム・ポッター
スウェーデン
フランス 対 スウェーデン
フランス
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スウェーデン代表のグラハム・ポッター監督は、ニュージャージーでのワールドカップラウンドオブ32でフランスと対戦する一戦を「夢のような試合」と表現した。元チェルシー指揮官は、スター軍団フランスとの試合の難しさを認めつつも、大会最大の番狂わせを起こすことを楽しみにしていると語った。

  • 北欧のダークホースが勝ち抜けた。

    グループステージが終了し、スウェーデンは元世界王者と対戦することが決まった。ポッター監督率いるスウェーデンは、ダラスでの日本戦を1－1で引き分け、勝ち点4で3位通過。一方、フランスはノルウェーを4－1で下し、全勝でグループ1位通過。

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  • FBL-WC-2026-MATCH57-JPN-SWEAFP

    ポッター、究極の試練に挑む

    元プレミアリーグ監督は、フランス代表の戦術と伝統を絶賛した。スウェーデンサッカー協会公式サイトのインタビューで、ポッター監督は、世界最高峰の舞台で戦う意義を強調した。

    彼は「素晴らしい試合になる。子どもの頃、夢見たような一戦だ。ニュージャージーでフランスとワールドカップのノックアウトステージで対戦する――これ以上の舞台はない。彼らは世界屈指の強豪で、我々は敬意を抱いているが、この試合を楽しみにしている」と語った。

  • フランスから手強い脅威が迫る

    ディディエ・デシャン監督率いるチームは、ムバッペ、オリゼ、ウスマン・デンベレの攻撃陣を軸に全大会で4連勝し、好調のままノックアウトステージに進んだ。ポッター監督は相手の強さを認めつつ、この試合をトーナメント突破には当然の試練と捉えている。

    ポッター監督は「どのポジションにも世界クラスの選手がいるうえ、優勝経験があり、勝つ方法を知っている監督がいる。大きな挑戦だが、これがノックアウトステージでは当然だ」と語った。

  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    巨大なノックアウト障害物が迫る

    スウェーデンは火曜日の大一番を控え、ダラスからニュージャージーへ移動する。勝ち進むわずかな可能性を掴むには、ポッター監督の守備陣が直近6試合で17得点を挙げているフランス攻撃陣を封じる堅い戦略が必要だ。これはスウェーデンにとって格段にレベルが上がる試練であり、失敗の余地はない。

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