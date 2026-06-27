元プレミアリーグ監督は、フランス代表の戦術と伝統を絶賛した。スウェーデンサッカー協会公式サイトのインタビューで、ポッター監督は、世界最高峰の舞台で戦う意義を強調した。

彼は「素晴らしい試合になる。子どもの頃、夢見たような一戦だ。ニュージャージーでフランスとワールドカップのノックアウトステージで対戦する――これ以上の舞台はない。彼らは世界屈指の強豪で、我々は敬意を抱いているが、この試合を楽しみにしている」と語った。