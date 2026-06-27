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グラハム・ポッター監督は「夢のような」フランス戦に期待を膨らませている。スウェーデン代表は、キリアン・ムバッペやマイケル・オリゼ擁するフランス代表を相手に、ワールドカップでの番狂わせを狙う。
北欧のダークホースが勝ち抜けた。
グループステージが終了し、スウェーデンは元世界王者と対戦することが決まった。ポッター監督率いるスウェーデンは、ダラスでの日本戦を1－1で引き分け、勝ち点4で3位通過。一方、フランスはノルウェーを4－1で下し、全勝でグループ1位通過。
- AFP
ポッター、究極の試練に挑む
元プレミアリーグ監督は、フランス代表の戦術と伝統を絶賛した。スウェーデンサッカー協会公式サイトのインタビューで、ポッター監督は、世界最高峰の舞台で戦う意義を強調した。
彼は「素晴らしい試合になる。子どもの頃、夢見たような一戦だ。ニュージャージーでフランスとワールドカップのノックアウトステージで対戦する――これ以上の舞台はない。彼らは世界屈指の強豪で、我々は敬意を抱いているが、この試合を楽しみにしている」と語った。
フランスから手強い脅威が迫る
ディディエ・デシャン監督率いるチームは、ムバッペ、オリゼ、ウスマン・デンベレの攻撃陣を軸に全大会で4連勝し、好調のままノックアウトステージに進んだ。ポッター監督は相手の強さを認めつつ、この試合をトーナメント突破には当然の試練と捉えている。
ポッター監督は「どのポジションにも世界クラスの選手がいるうえ、優勝経験があり、勝つ方法を知っている監督がいる。大きな挑戦だが、これがノックアウトステージでは当然だ」と語った。
- Getty Images Sport
巨大なノックアウト障害物が迫る
スウェーデンは火曜日の大一番を控え、ダラスからニュージャージーへ移動する。勝ち進むわずかな可能性を掴むには、ポッター監督の守備陣が直近6試合で17得点を挙げているフランス攻撃陣を封じる堅い戦略が必要だ。これはスウェーデンにとって格段にレベルが上がる試練であり、失敗の余地はない。