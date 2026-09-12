若手中心の陣容に経験を加えるべく、チェルシーが積極的に補強を進めた夏、ジャカはロンドン西部のクラブにとって衝撃的な優先ターゲットとして浮上した。アーセナル退団後に目覚ましいキャリア復活を遂げた33歳のスイス代表は、チェルシー首脳陣から中盤の核に最適な存在と見なされていた。しかし、チェルシー移籍に伴う名声がありながらも、ジャカは現在、サンダーランドで進行中のプロジェクトへの忠誠心が首都復帰の誘惑を上回ったことを明かしている。

チェルシーの動きは単なる打診ではなかった。チェルシーはこのベテランMFに対して800万ポンドの正式オファーを提示したが、その提案はサンダーランドの取締役会に迅速かつ断固として拒否された。この交渉が決裂した後、チェルシーは最終的に別の補強へと目を向け、ベテランとしてのリーダーシップを補うため、36歳のジョーダン・ヘンダーソンと35歳のダニー・ウェルベックの獲得をまとめた。