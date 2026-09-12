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グラニト・ジャカが、サンダーランド残留のためチェルシー移籍を断った理由を明かす
スタンフォード・ブリッジの魅力を拒否
若手中心の陣容に経験を加えるべく、チェルシーが積極的に補強を進めた夏、ジャカはロンドン西部のクラブにとって衝撃的な優先ターゲットとして浮上した。アーセナル退団後に目覚ましいキャリア復活を遂げた33歳のスイス代表は、チェルシー首脳陣から中盤の核に最適な存在と見なされていた。しかし、チェルシー移籍に伴う名声がありながらも、ジャカは現在、サンダーランドで進行中のプロジェクトへの忠誠心が首都復帰の誘惑を上回ったことを明かしている。
チェルシーの動きは単なる打診ではなかった。チェルシーはこのベテランMFに対して800万ポンドの正式オファーを提示したが、その提案はサンダーランドの取締役会に迅速かつ断固として拒否された。この交渉が決裂した後、チェルシーは最終的に別の補強へと目を向け、ベテランとしてのリーダーシップを補うため、36歳のジョーダン・ヘンダーソンと35歳のダニー・ウェルベックの獲得をまとめた。
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サンダーランドのプロジェクトへのコミットメント
ジャカが加入して以降、サンダーランドにもたらした影響は変革的と言うほかない。キャプテンマークを託された同選手は、加入1年目のシーズンにチームを見事なヨーロッパリーグ出場権獲得へ導き、プレミアリーグ34試合に出場。チームの戦術的な心臓部となった。ファンやクラブ首脳陣との関係も深まり、その絆は、伝統的な「ビッグ6」のライバルクラブへ戻るために断ち切るにはあまりにも大きな価値があると感じていた。
『Sports Agents Podcast』に出演した際、ジャカはこの夏の去就騒動を振り返り、自身の思考過程と、なぜサンダーランドに残るべきだと強く感じたのかを詳しく明かした。このMFは、2025年のクラブ加入が短期的な在籍ではなく、明確な長期計画に基づくものだったと強調した。「ここで契約した時、舞台裏にはプランがあった。そのプランとは、このプロジェクトにとどまり、このプロジェクトを信じ、このプロジェクトのために働くことだった」とジャカは説明した。
ウェアサイドで終わらぬ仕事
ジャカの決断の核心にあるのは、サンダーランドで達成できることの限界には、まだ到達していないという信念だ。現在の契約を2年残すMFは、クラブの今後の欧州での挑戦と国内での前進に完全に集中している。激しい憶測が飛び交っていた時期に、クラブのオーナーとの重要な会話が自身の考えをより確かなものにしたことも明かした。
「サンダーランドのオーナーと話した時、最初から彼にこう伝えた。このプロジェクトはまだ終わっていないと感じている。それが自分のモチベーションなんだ」と、ジャカはきっぱりと語った。
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欧州の夜と将来の野望
サンダーランドは現在、歴史的なヨーロッパリーグでの戦いに向けて準備を進めており、その旅はホームでのAZアルクマール戦で幕を開ける。この欧州の舞台は、ジャカが残留を望んだ大きな理由でもあった。リーグフェーズではレフ・ポズナン、ディナモ・ザグレブ、アンデルレヒトといった相手との対戦を前に、ジャカはサンダーランドをけん引しようとしている。「このフットボールクラブで、ファンとともに欧州での戦いを楽しみたい。そして今季の後には、さらに多くのものを手にできればと思う」と、彼は締めくくった。
ただ、その欧州戦の前に、サンダーランドはまず土曜日のプレミアリーグでアーセナルと対戦する。
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