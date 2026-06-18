グラニット・シャカは怒りを行動で示した。W杯で批判を受けた「奇跡のジョーカー」ヨハン・マンザンビが、その流れを変えた。

ワールドカップ初戦で最下位予想のカタールと1－1で引き分けたスイス代表。主将は公に自身を含むチームパフォーマンスを厳しく批判した。しかし『Blick』によると、シャカの言葉はチームメイトに歓迎されず、 「ネガティブな発言が多く、チームの雰囲気を損なっている」と記事にはあり、選手たちが萎縮しているという声も。

勝ち点3が必須となった第2戦ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では、すべての目がシャカに向かった。彼は期待に応えた。MagentaTV解説のトーマス・ミュラーはハーフタイムに「彼は言葉を行動で示し、先頭に立ってチームを引っ張っている」と称えた。

シャカは攻撃の要として絶妙なタイミングでパスを連発し、ピッチ上ではチームに亀裂はないことを示した。

試合後、シャカ本人も噂を否定。「僕についてはいつも騒ぎがあり、多くが書かれる。それも僕が煽っている面はある」とMagentaTVで語った。「これほど代表戦に出場した選手を、誇りに思ってくれてもいいはずだ。 でも、僕にとってはそれでいい。重要なのはピッチ上でチームと監督が僕を支持してくれていることだ」

後半は前半ほど目立たなかったものの、3点目のスルーパスやPKで存在感を示した。カタール戦後の批判は、結果的にチームを団結させる好転点となった。