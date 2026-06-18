グラニット・シャカは怒りを行動で示した。W杯で批判を受けた「奇跡のジョーカー」ヨハン・マンザンビが、その流れを変えた。

終盤の劇的展開でスイスはボスニア・ヘルツェゴビナを4-1（0-0）で下し、2026年W杯グループリーグ2戦目を勝利した。
途中出場のバルガスとマンザンビの活躍で、スイスは勝ち点3を獲得。グループ突破へ大きく前進した。
試合レポートはこちら。
終盤の劇的展開でスイスはボスニア・ヘルツェゴビナを4-1（0-0）で下し、2026年W杯グループリーグ2戦目を勝利した。
途中出場のバルガスとマンザンビの活躍で、スイスは勝ち点3を獲得。グループ突破へ大きく前進した。
試合レポートはこちら。
ワールドカップ初戦で最下位予想のカタールと1－1で引き分けたスイス代表。主将は公に自身を含むチームパフォーマンスを厳しく批判した。しかし『Blick』によると、シャカの言葉はチームメイトに歓迎されず、 「ネガティブな発言が多く、チームの雰囲気を損なっている」と記事にはあり、選手たちが萎縮しているという声も。
勝ち点3が必須となった第2戦ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では、すべての目がシャカに向かった。彼は期待に応えた。MagentaTV解説のトーマス・ミュラーはハーフタイムに「彼は言葉を行動で示し、先頭に立ってチームを引っ張っている」と称えた。
シャカは攻撃の要として絶妙なタイミングでパスを連発し、ピッチ上ではチームに亀裂はないことを示した。
試合後、シャカ本人も噂を否定。「僕についてはいつも騒ぎがあり、多くが書かれる。それも僕が煽っている面はある」とMagentaTVで語った。「これほど代表戦に出場した選手を、誇りに思ってくれてもいいはずだ。 でも、僕にとってはそれでいい。重要なのはピッチ上でチームと監督が僕を支持してくれていることだ」
後半は前半ほど目立たなかったものの、3点目のスルーパスやPKで存在感を示した。カタール戦後の批判は、結果的にチームを団結させる好転点となった。
シャカはカタール戦後のインタビューで途中出場した選手を間接的に批判した。「これは規律の問題でもある。 監督が選手を投入したのに、その選手がすべてを一人でやろうとすれば、状況は難しくなる」と33歳のシャカは述べ、ポジションを離れる傾向を批判した。その発言はまさに後半に投入された選手たちを指していた。「我々は前半のようにポジションを守ってプレーしていなかった。みんな、あちこち動き回っていた」とシャカは語った。
SCフライブルクのヨハン・マンザンビも途中出場し、ボスニア戦では66分ではなく72分とやや遅めの投入だった。
投入直後、多くのクラブが注目するMFは自ら仕掛け、同時に投入されたルーベン・バルガスのクロスが跳ね返ったボールをボレーでネットに叩き込んだ。ボスニアGKニコラ・ヴァシリは反応したが、強烈なシュートは止められなかった。
その後もマンザンビは攻勢を続け、パスからブレール・エンボロの1対1を演出。相手センターバックは危険なタックルで退場となった（80分）。スイスの攻撃はすべて彼経由で、2点目の起点にもなっている。 2点目はバルガスがアシストし、マンザンビが再びネットを揺らした。この活躍で先発の座はほぼ確定だろう。
ボスニア・ヘルツェゴビナは試合開始直後から情熱的だった。しかし前半序盤、右サイドが不安定だった。そこでセルゲイ・バルバレズ監督は水分補給の休憩を使い、フォーメーションを修正した。
4-4-2で始まったボスニア代表は、5-3-2に布陣を変更。左SBのセアド・コラシナツが中央へ移り、ブレール・エンボロを封じていたニコラ・カティッチ、タリク・ムハレモヴィッチと3バックを形成した。 アマール・メミッチが中盤から下がって左サイドをカバーし、右はアマール・デディッチが同様の役割を務めた。
序盤はスイスがパワープレイを仕掛けていたが、この変更後はボスニアが優位に立ち、優勝候補を苦しめた。新布陣でチームは落ち着きを取り戻し、攻撃力を発揮した。
しかし後半の2度目の水分補給後、流れは一変。途中出場したマンザンビの予測不能な動きに苦しみ、80分にはムハレモヴィッチが退場。ピッチは混乱に陥った。
試合
スイス 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
結果
4-1（前半0-0）
得点
1:0 マンザンビ（74分）、2:0 バルガス（84分）、3:0 マンザンビ（90分）、3:1 マフミッチ（90+3分）、4:1 シャカ（90+8分、PK）
大会
2026年ワールドカップ・グループステージ第2節
開催地
ロサンゼルス（米国）