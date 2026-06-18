ワールドカップ初戦で最下位予想のカタールと1－1で引き分けたスイス代表。主将は試合後、自分を含めチームを厳しく批判した。しかし『Blick』によると、MFシャカの言葉はチームメイトに否定的に受け止められた。 記事には「ネガティブな発言が多く、チームの雰囲気を損なっている」とあり、「有害な雰囲気」で選手たちが萎縮しているという声も。

勝ち点3が必須となった第2戦ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では、すべての目がシャカに向かった。彼はその期待に応えた。MagentaTV解説のトーマス・ミュラーはハーフタイムに「彼は言葉を行動で示している。先頭に立ってチームを引っ張っている」と称えた。

シャカは攻撃の要として絶妙なタイミングでパスを連発し、ピッチ上ではチームに亀裂はないことを示した。

試合後、シャカはチーム内の亀裂を否定。「僕についてはいつも騒ぎがあり、多くのことが書かれる。それも僕が煽っている面はある」とMagentaTVに語った。「代表で多くの試合に出場した選手として、誇りに思われてもいいはずだ。 でも、僕にとってはそれでいい。重要なのはピッチ上でチームと監督が僕を支持してくれていることだ」

後半は前半ほど目立たなかったものの、3点目のスルーパスやPKで存在感を示した。そして、カタール戦後に彼を批判した声は、スイスの勝利という結果によって好転した。