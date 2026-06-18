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FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP
Oliver Maywurm

翻訳者：

グラニット・シャカは怒りを行動で示した。W杯で批判された「奇跡のジョーカー」ヨハン・マンザンビが、その評価を覆した。

ワールドカップ
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スイス 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
スイス
ボスニア・ヘルツェゴビナ
グラニト・ジャカ
ヨハン・マンザンビ
ルーベン・バルガス

グラニット・シャカは批判するだけでなく、行動で結果を示した。試合終盤にはヨハン・マンザンビが圧倒的な存在感を示した。以上、目立った3点。

終盤の劇的な展開でスイスはボスニア・ヘルツェゴビナを4-1（0-0）で下し、2026年W杯グループリーグ2戦目を勝利した。

後半途中出場のバルガスとマンザンビの活躍で3点を奪い、グループ突破へ大きく前進した。

試合レポートはこちら。

  • Granit Xhakagetty

    チームの要、グラニット・シャカは行動で結果を示す。

    ワールドカップ初戦で最下位予想のカタールと1－1で引き分けたスイス代表。主将は試合後、自分を含めチームを厳しく批判した。しかし『Blick』によると、MFシャカの言葉はチームメイトに否定的に受け止められた。 記事には「ネガティブな発言が多く、チームの雰囲気を損なっている」とあり、「有害な雰囲気」で選手たちが萎縮しているという声も。

    勝ち点3が必須となった第2戦ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では、すべての目がシャカに向かった。彼はその期待に応えた。MagentaTV解説のトーマス・ミュラーはハーフタイムに「彼は言葉を行動で示している。先頭に立ってチームを引っ張っている」と称えた。

    シャカは攻撃の要として絶妙なタイミングでパスを連発し、ピッチ上ではチームに亀裂はないことを示した。

    試合後、シャカはチーム内の亀裂を否定。「僕についてはいつも騒ぎがあり、多くのことが書かれる。それも僕が煽っている面はある」とMagentaTVに語った。「代表で多くの試合に出場した選手として、誇りに思われてもいいはずだ。 でも、僕にとってはそれでいい。重要なのはピッチ上でチームと監督が僕を支持してくれていることだ」

    後半は前半ほど目立たなかったものの、3点目のスルーパスやPKで存在感を示した。そして、カタール戦後に彼を批判した声は、スイスの勝利という結果によって好転した。

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    シャカの批判を逆手に取った：ヤキンが勝利を確実なものにし、マンザンビとバルガスが決着をつける

    シャカはカタール戦後のインタビューで途中出場した選手を間接的に批判した。「これは規律の問題だ。 監督が選手を投入したのに、その選手がすべてを一人でやろうとすれば、状況は難しくなる」と33歳のシャカは述べ、ポジションを離れる傾向を批判した。この発言は後半に投入された選手たちを指していた。「我々は前半のようにポジションを守ってプレーしていなかった。みんな、あちこち動き回っていた」とシャカは語った。

    SCフライブルクのヨハン・マンザンビも途中出場し、ボスニア戦では72分に投入された。

    交代直後の最初のプレーで、多くのクラブから注目されるMFは自ら仕掛け、同時に投入されたルーベン・バルガスのクロスがエリア内でバウンドした後、再びマンザンビのもとへ。マンザンビはボレーでネットを揺らし、ボスニアGKニコラ・ヴァシリは反応したが止められなかった。

    その後もマンザンビは攻勢をリード。彼のパスからエンボロが1対1を作り、相手センターバックは危険なタックルで退場（80分）。スイスの攻撃はすべて彼経由で、2点目の起点にもなった。 2点目は90分、バルガスのアシストからマンザンビが決め、3-0とした。先発を争う上でこれ以上のアピールはない。

  • ボスニア代表のバルバレズ監督の戦術変更が、スイスを苦しめた。

    ボスニア・ヘルツェゴビナは試合開始直後から情熱的だった。しかし前半序盤、右サイドが不安定だった。そこでセルゲイ・バルバレズ監督は水分補給の休憩にフォーメーションを修正した。

    4-4-2で始まったボスニア代表は、5-3-2に布陣を変更。左SBのセアド・コラシナツが中央へ移動し、ブレール・エンボロを封じていたニコラ・カティッチ、タリク・ムハレモヴィッチと3バックを形成した。 中盤のメミッチが下がって左SBに入り、右はデディッチが同様の役割を務めた。

    序盤はスイスがパワープレイを仕掛けたが、この変更後はボスニアが優位に立ち、爆発力を発揮した。

    しかし後半の2度目の水分補給後、流れは一転。途中出場のマンザンビの予測不能な動きが5-3-2を混乱させ、80分にはムハレモヴィッチが退場。ピッチは混沌に陥った。

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    スイス対ボスニア・ヘルツェゴビナ 4-1（0-0） - 試合データ


    試合

    スイス 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ

    結果

    4-1（前半0-0）

    得点

    1:0 マンザンビ（74分）、2:0 バルガス（84分）、3:0 マンザンビ（90分）、3:1 マフミッチ（90+3分）、4:1 シャカ（90+8分、PK）

    大会

    2026年ワールドカップ・グループステージ第2節

    開催地

    ロサンゼルス（米国）

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