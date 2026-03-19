グラヴィーナ氏：「オープンVARに関する憶測は不適切だ。トナリについては？懸念はあるが、それほど深刻なものではない」

「2021年、私は『普通の代表チーム』について語りました。もし私たち全員が、アズーリのユニフォームの重要性と、それを身にまとう誇りを強く自覚していれば、そのチームは特別な存在になれたはずだと。誰かを傷つけるつもりはなく、チームの技術的な価値を軽視するつもりは全くありませんが、一部の強豪チームと比べれば、私たちは『普通のチーム』だったと言えるでしょう。 我々は、この全体的な落ち込みから抜け出さなければならない。国全体が後押しして、必要なら泳いででも、この若者たちをアメリカへ送り出さなければならないということを、私たち全員が認識しなければならない。」