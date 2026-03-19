イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長は、本日連盟本部で開催された連盟理事会の席上、記者会見を行った。
翻訳者：
グラヴィーナ氏：「オープンVARに関する憶測は不適切だ。トナリについては？懸念はあるが、それほど深刻なものではない」
連邦評議会
「今日の理事会は重要なものでした。私はAIA内部の動揺や、一部のコメントによって生じていた緊張について、慎重に分析を行いました。2月23日に決定されたAIA会長の職務停止処分に関する異議申し立てについては、まだ通知を受けていませんが、現在その対応を待っているところです」
オープンVARへの批判
「もう一つの懸念事項は、不適切な憶測を招いている『Open VAR』に関するものでした。一部のコメントは、最大限の透明性を理念とし、教育や情報提供の手段となり得たこのプロジェクトの本来の目的から逸脱するものでした。残念ながら、これが悪用される事態を招いてしまいました。我々は審判に対する暴力行為を強く非難し、2019年以降、連盟が制裁の強化に向けて取り組んできたことを改めて強調しました」。
トーンについて
「心配はしていません。むしろ、非常に落ち着いています。ガットゥーゾ監督とは緊密に連絡を取り合っており、ここ数ヶ月間、素晴らしい仕事をしてくれていることに改めて感謝しています。彼は称賛に値する働きをしています。昨夜、ガットゥーゾ監督やデ・カルリ医師と共にサンドロと話しましたが、彼はピッチを離れた時よりも落ち着いていました。懸念はありますが、それほど深刻な状況ではありません。 今朝の検査結果からは、かなり安心できる材料が得られた。我々とニューカッスルが持つあらゆる手段を尽くして、彼の回復に努めるつもりだ」。
ワールドカップ予選について
「2021年、私は『普通の代表チーム』について語りました。もし私たち全員が、アズーリのユニフォームの重要性と、それを身にまとう誇りを強く自覚していれば、そのチームは特別な存在になれたはずだと。誰かを傷つけるつもりはなく、チームの技術的な価値を軽視するつもりは全くありませんが、一部の強豪チームと比べれば、私たちは『普通のチーム』だったと言えるでしょう。 我々は、この全体的な落ち込みから抜け出さなければならない。国全体が後押しして、必要なら泳いででも、この若者たちをアメリカへ送り出さなければならないということを、私たち全員が認識しなければならない。」