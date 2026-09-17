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グナブリーが待望の復帰へ！ フィットネスを取り戻したバイエルンのスターを、ヴァンサン・コンパニ監督がウニオン・ベルリン戦で起用する構え
5か月に及ぶ負傷の悪夢が終わる
セルジュ・ニャブリが、5カ月間にわたる戦線離脱を経て、ついにバイエルンで待望の復帰を果たす見通しとなった。31歳のアタッカーは、4月15日にチャンピオンズリーグでレアル・マドリーと対戦して以降、公式戦に出場していない。内転筋部の重度の筋肉系負傷により長期離脱を余儀なくされ、その結果、夏の代表活動からも外れることになった。
しかし、SVエルフェアスベルク戦で無事に試合メンバーへ復帰したことで、このドイツ代表は今や回復過程における次のステップに進む準備が整っている。
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コンパニ監督、ニャブリのウニオン戦出場に期待
金曜夜に行われるブンデスリーガのウニオン・ベルリン戦を前に、指揮官ヴァンサン・コンパニ監督が、このウインガーの回復状況について前向きな見通しを示した。コンパニ監督は、セルジュ・ニャブリが実戦復帰の前に完全に問題ないと感じられるよう、スタッフがリハビリを慎重に管理してきたと明かした。
「セルジュ本人が『状態はいい』というサインを出してくれるまで、長い時間待った。ウニオン戦ではプレー時間を得ることになると思う」と、コンパニ監督は木曜日に報道陣へ語った。
多様性がバイエルンの戦術的オプションを広げる
コンパニ監督はニャブリの復帰への準備が整っていることを認めた一方で、この万能型アタッカーをピッチ上の単一のポジションに固定することは拒んだ。ニャブリは中央の役割とワイドの攻撃的ポジションをシームレスに行き来でき、その能力はチームに貴重な戦術的柔軟性をもたらす。
「セルジュは昨季、トップ下のポジションで非常に良いプレーをしていた。ただ、ウイングでもプレーしてきた」とコンパニ監督は付け加え、前線全体でのこの選手の適応力を強調した。
- AFP
今後の試合に向けて全選手が起用可能に
ニャブリの順調な回復は、バイエルンにとって大きな節目となった。これにより、コンパニは久々に全選手がそろった陣容からメンバーを選べることになる。代表メンバーへの招集を受けたばかりの復調したアタッカーは、ピッチで即座にインパクトを残すことに意欲を見せるはずだ。
バイエルンがブンデスリーガで勢いを維持しようとする中、ニャブリを再びローテーションに組み込めることは、あらゆる大会でのチームの目標に向けてタイムリーな追い風となる。
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