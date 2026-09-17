セルジュ・ニャブリが、5カ月間にわたる戦線離脱を経て、ついにバイエルンで待望の復帰を果たす見通しとなった。31歳のアタッカーは、4月15日にチャンピオンズリーグでレアル・マドリーと対戦して以降、公式戦に出場していない。内転筋部の重度の筋肉系負傷により長期離脱を余儀なくされ、その結果、夏の代表活動からも外れることになった。

しかし、SVエルフェアスベルク戦で無事に試合メンバーへ復帰したことで、このドイツ代表は今や回復過程における次のステップに進む準備が整っている。