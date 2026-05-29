番組『バホ・ロス・パロス』にイケル・カシージャスと共に出演したグティは、この決定の速さが深刻な内部問題を示していると語った。下部組織『ラ・ファブリカ』からトップチームで15年間プレーした彼は、舞台裏で重大な出来事がなければ、フロレンティーノ・ペレスが短期間で大型プロジェクトを放棄することはないと述べた。

「アロンソがあれほどあっさりと去ったということは、何か非常に深刻なことが起きたに違いない」とグティは語った。「シャビは5ヶ月や1年程度のプロジェクトではなかった。長期的なプロジェクトだった。フロレンティーノの性格を知っている限り、深刻かつ重大な事態が起きない限り、彼はこのような決断を下さない。このような結末になったということは、ロッカールームで何か奇妙なことが起きたのだと思う」