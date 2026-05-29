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グティは、シャビ・アロンソのレアル・マドリード解任は「非常に深刻で重大な理由」によるものだと語った。
グティ、アロンソのレアル・マドリード突然の退団に疑問
アロンソのレアル・マドリード監督生活は、就任からわずか数カ月で解任され、突然終わった。サンティアゴ・ベルナベウで長期再建を率いると期待されていただけに、この決定は多くを驚かせた。元マドリードMFグティは、成績不振以外にも解任の理由があるとの見方を示している。
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グティがロッカールームの不和を指摘
番組『バホ・ロス・パロス』にイケル・カシージャスと共に出演したグティは、この決定の速さが深刻な内部問題を示していると語った。下部組織『ラ・ファブリカ』からトップチームで15年間プレーした彼は、舞台裏で重大な出来事がなければ、フロレンティーノ・ペレスが短期間で大型プロジェクトを放棄することはないと述べた。
「アロンソがあれほどあっさりと去ったということは、何か非常に深刻なことが起きたに違いない」とグティは語った。「シャビは5ヶ月や1年程度のプロジェクトではなかった。長期的なプロジェクトだった。フロレンティーノの性格を知っている限り、深刻かつ重大な事態が起きない限り、彼はこのような決断を下さない。このような結末になったということは、ロッカールームで何か奇妙なことが起きたのだと思う」
マドリードの進路への懸念が高まっている
マドリードには依然として一流の攻撃陣が揃っているものの、グティはチームが個人の活躍に依存しすぎていると指摘する。また、ロッカールームの構成が変わり、クラブの伝統的な結束力が弱まったとも述べた。
「何が足りない？このチームには多くのものが欠けている」と彼は付け加えた。「守備では失点が多すぎる。 攻撃もほとんどヴィニシウス・ジュニアやキリアン・ムバッペ頼みだ。地元選手が多かった頃は団結力が強かったが、世界中から選手を集めると結束を築くのは難しい。以前はもっと簡単だった」
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マドリードは早期再建が急務だ
レアル・マドリードは今シーズン無冠に終わり、チーム安定を取り戻す pressure が強まっている。ロッカールームの雰囲気や守備・戦術バランスへの懸念も高まる。アルバロ・アルベロアの退団で新監督任命が急務だ。6月7日には会長選挙も控える。