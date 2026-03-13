グスタボ・ザバレリとは：ミランとインテルが注目する、サンパウロの「新たなカカ」

ブラジル国外でもその名が知られ始めている。ブラジルサッカー界の新たな注目株、グスタボ・ザバレリ。2009年生まれの17歳となったばかりの彼は、母国のサンパウロでユースチームを経て成長を続けている。
多才で創造性に富み、万能型とも評されるこの選手は、計り知れない可能性を秘めており、ブラジルで同世代最高の才能と称される彼を獲得するため、激しい競争を勝ち抜こうと、すでに多くの欧州クラブが注目し始めている。
それでは、この若き選手について、もう少し詳しく見ていこう。
ブラジル国外でもその名が知られ始めている。ブラジルサッカー界の新たな注目株、グスタボ・ザバレリ。2009年生まれの17歳となったばかりの彼は、母国のサンパウロでユースチームを経て成長を続けている。
多才で創造性に富み、万能型とも評されるこの選手は、計り知れない可能性を秘めており、ブラジルで同世代最高の才能と称される彼を獲得するため、激しい競争を勝ち抜こうと、すでに多くの欧州クラブが注目し始めている。
それでは、この若き選手について、もう少し詳しく見ていこう。
ザバレリは、ブラジルで最も注目される有望株の一人だ。
彼のプロフィールは、バルセロナやアヤックス、ポルト、ベンフィカ、フィオレンティーナをはじめ、さらに『イル・ジョルナーレ』紙が報じているようにインテルやミランに至るまで、ヨーロッパ各地の多くのクラブから注目されている。
2009年3月9日生まれの彼は、2025年7月にサンパウロと初のプロ契約を結び、契約期間は2028年までと定められた。これは見逃せない詳細であり、すでに欧州の主要クラブすべてから注目されているこの若者の潜在能力を、同ブラジルクラブがいかに高く評価しているかを裏付けるものである。
17歳のザバレッリは、いったいどのような選手なのか？
攻撃的選手であり、トップ下やセカンドトップとして規律あるプレーができるだけでなく、左サイドの攻撃的ウイングとしても幅広く活躍できる。少しはフォワードであり、少しは中盤で巧みに動き回れる選手であり、その多才さは多くのスカウトやオブザーバーから認められている。
彼のInstagramプロフィールに掲載されている、サンパウロのユースチーム時代の写真からもわかるように、彼は11番と10番の要素を兼ね備えている。創造性と想像力を融合させた技術的プロフィールを持ち、ライン間のボール受け、戦術的知性、そしてチームメイトへの決定的なパスといった重要な資質を備えていることを証明している。
ザバレリは、その資質を活かして試合のテンポを盛り上げる役割を任されている。いくつかのデータベースやレポートによると、彼は非常に洗練されたテクニックを持ち、マークを振り切り、相手ディフェンスのスペースを読み取る能力に長けている。
サンパウロのユースチームでの特徴や成長過程の類似性を踏まえると、ブラジル国内で彼がカカのような象徴的な選手と才能や可能性の面で比較されるようになったのは、決して偶然ではない。
少年時代の才能から見れば重要な比較対象だが、これはブラジルが17歳のこの若き才能に対してどれほどの評価と信頼を寄せているかを如実に物語っている。しかし、セリエAのクラブからの関心を越えて、ザバレリの運命にはイタリアが関わってくる可能性もある。イタリアサッカー連盟（FIGC）は、彼を帰化させることを視野に入れて（彼のイタリア国籍を考慮し）、現在彼を注視している。
この件については、彼が2027年3月に18歳になり、ブラジルを離れることができるようになった時点で議論されることになるだろう。