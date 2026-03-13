グスタボ・ザバレリとは：ミランとインテルが注目する、サンパウロの「新たなカカ」

17歳のザバレッリは、いったいどのような選手なのか？

攻撃的選手であり、トップ下やセカンドトップとして規律あるプレーができるだけでなく、左サイドの攻撃的ウイングとしても幅広く活躍できる。少しはフォワードであり、少しは中盤で巧みに動き回れる選手であり、その多才さは多くのスカウトやオブザーバーから認められている。

彼のInstagramプロフィールに掲載されている、サンパウロのユースチーム時代の写真からもわかるように、彼は11番と10番の要素を兼ね備えている。創造性と想像力を融合させた技術的プロフィールを持ち、ライン間のボール受け、戦術的知性、そしてチームメイトへの決定的なパスといった重要な資質を備えていることを証明している。

ザバレリは、その資質を活かして試合のテンポを盛り上げる役割を任されている。いくつかのデータベースやレポートによると、彼は非常に洗練されたテクニックを持ち、マークを振り切り、相手ディフェンスのスペースを読み取る能力に長けている。