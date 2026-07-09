グエルニエの最新情報、シセの豆知識：ミラン、アモリムが若手をめぐる計画を明らかに

3年契約は6月23日に締結されたが、行き先はミラン・フトゥーロになる予定だった。 過去形を使っているのは、オーレリアン・ゲルニエが合宿でルーベン・アモリム監督に評価され、トップチームに残る可能性があるためだ。元バーミンガム所属で2007年生まれの彼は、左右のサイドMFとしてプレーでき、成長の余地が大きい。指導は「ミラン・フトゥーロ」のセルヒオ・ナバロ監督と共同で行う予定だ。





クラブは2031年までの契約延長を視野に入れており、アモリム監督も合宿での評価を慎重に進める意向を示した。クリスティアン・コモットはスペツィアからのレンタルバックが濃厚で、2026/2027シーズンの戦力として期待される。スタッフや経営陣の信頼も厚く、ユヴェントスからの完全移籍オファーは拒否された。



