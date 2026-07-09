「昨年いなかった新しい選手を発掘する。彼らが良くプレーし、私の考えを吸収すれば、居場所を用意する。 若手選手を評価していく」と語る。その熱意は選手との信頼関係にもつながる。特に20歳を目前に控え、ロッソネロで生き残りたい選手たちには重要なポイントだ。 アルファジョ・シセは6か月間この日を待ち、ここ数週間も無駄にせず、7月13日の集合日に向け2週間一人でトレーニングを積んだ。 イタリアU-21代表の彼は右内転筋断裂で4か月離脱していたが、アモリム監督は彼の力を間近で確かめたいと考えている。ミランにはシセのような攻撃の切り札が求められている。
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グエルニエの最新情報、シセの豆知識：ミラン、アモリムが若手をめぐる計画を明らかに
コモットは出場決定、ゲルニエにはサプライズ
3年契約は6月23日に締結されたが、行き先はミラン・フトゥーロになる予定だった。 過去形を使っているのは、オーレリアン・ゲルニエが合宿でルーベン・アモリム監督に評価され、トップチームに残る可能性があるためだ。元バーミンガム所属で2007年生まれの彼は、左右のサイドMFとしてプレーでき、成長の余地が大きい。指導は「ミラン・フトゥーロ」のセルヒオ・ナバロ監督と共同で行う予定だ。
クラブは2031年までの契約延長を視野に入れており、アモリム監督も合宿での評価を慎重に進める意向を示した。クリスティアン・コモットはスペツィアからのレンタルバックが濃厚で、2026/2027シーズンの戦力として期待される。スタッフや経営陣の信頼も厚く、ユヴェントスからの完全移籍オファーは拒否された。
宙に浮くカマルダ
もう一人の逸材カマルダは、2031年までの契約更新目前だ。アモリム監督の会見では2008年生まれのFWに言及がなかったが、これは単なる忘れか、それとも将来へのサインか？現時点では、2028年満了の現契約延長に加え、再びレンタル移籍する可能性が最も高いとみられている。
驚き
ヤヒヤ・イドリッシは今ステージのダークホースだ。2007年生まれで昨年1月にチェルシーから加入し、チェヴェヨ・バレティエンとともにトップチームでチャンスを得る見込み。アンドレイ・コスティッチもミランでの新挑戦に燃えている。ミラン・フトゥーロとトップチームをバランスよく起用する構想だ。
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