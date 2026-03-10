グアルディオラ：「ヴィニシウスを止めるには？バイクに乗って走ろう」

チャンピオンズリーグのラウンド16のビッグマッチのひとつは、間違いなくレアル・マドリードとマンチェスター・シティの2試合だ。第1戦は3月11日（水）21時にサンティアゴ・ベルナベウで行われ、第2戦は1週間後の17日（火）にエティハド・スタジアムで予定されている。 第1戦の前夜、シティのペップ・グアルディオラ監督は、ヴィニシウス・ジュニアをどう止めるのかと尋ねられた人物に、冗談めかして（でも、あまり冗談っぽくもない感じで）こう言った。 「以前はウォーカーがいましたが、今はバイクがあるので、走ってみましょう」とスペイン人監督は記者会見で語った。「ビニシウスは常に脅威です。我々は結束を固め、後退しなければなりません。彼をコントロールしようとすると、常に予測が難しいプレーが出てきます」。