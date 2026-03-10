グアルディオラ：「ヴィニシウスを止めるには？バイクに乗って走ろう」

チャンピオンズリーグのラウンド16のビッグマッチのひとつは、間違いなくレアル・マドリードとマンチェスター・シティの2試合だ。第1戦は3月11日（水）21時にサンティアゴ・ベルナベウで行われ、第2戦は1週間後の17日（火）にエティハド・スタジアムで予定されている。 第1戦の前夜、シティのペップ・グアルディオラ監督は、ヴィニシウス・ジュニアをどう止めるのかと尋ねられた人物に、冗談めかして（でも、あまり冗談っぽくもない感じで）こう言った。 「以前はウォーカーがいましたが、今はバイクがあるので、走ってみましょう」とスペイン人監督は記者会見で語った。「ビニシウスは常に脅威です。我々は結束を固め、後退しなければなりません。彼をコントロールしようとすると、常に予測が難しいプレーが出てきます」。
グアルディオラ、エムバペの不在についてコメント
ペップ・グアルディオラはベルナベウで7回勝利しており、最後の勝利は今シーズンのチャンピオンズリーグのリーグ戦でした。 今回は、その試合と比べて、負傷したキリアン・ムバペがメレンゲスにいない。しかし、マンチェスター・シティの監督にとっては、ほとんど変わらない。「私の意見が本当に重要だと思うのか？！」と、監督は前日の記者会見で続けた。「とにかく、私が得た情報によると、彼は一人で練習をしていないようだ。それは私たちのクラブでも起こっていることだ…」。
レアル・マドリード対マンチェスター・シティ、予想スタメン
レアル・マドリード (4-3-1-2): クルトワ; アレクサンダー＝アーノルド、アセンシオ、ルディガー、フラン・ガルシア; バルベルデ、チュアメニ、カマヴンガ; アルダ・ギュレル; ゴンサロ・ガルシア、ヴィニシウス・ジュニア。監督: アルベロア。
マンチェスター・シティ (4-1-4-1): ドンナルンマ; ヌネス、ディアス、ゲヒ、アイト・ヌリ; ニコ・ゴンサレス; チェルキ、レインダース、フォーデン、セメニョ; マルムシュ。監督: グアルディオラ。
