ペップ・グアルディオラは、数週間前にマンチェスター・シティを退任したばかりだが、近々監督に復帰するという噂を否定した。同クラブでは10年間指揮を執り、国内・国際タイトル計20冠（2023年のチャンピオンズリーグを含む）を達成した。 イタリア代表監督候補にも挙がっていたが、イタリアサッカー連盟（FIGC）がパオロ・マルディーニをテクニカルディレクター、レオナルドをアドバイザーに迎えると発表した後も、その話は続いていた。
Calciomercato
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グアルディオラ監督は監督復帰や代表指揮の噂を否定し、「指導者に戻る必要性は感じていない。今は自分の健康を大切にしたい」と語った。
仕事は困らない
ペップ・グアルディオラは、仮想通貨プラットフォーム「OKX」での講演で今後のキャリアについて語った。 「精神的には何も不足していない。37歳で監督を始め、人生はいつもサッカーとともにある。今はサッカー以外のことも楽しみ、人生を探求し、幸せを感じたい。 指導者は大好きだが、今は一息つきたい。いつか「また監督をやりたい」と目が覚める日が来るかもしれない。その渇望が湧けば戻るが、今はまだない」
家族の大切さ
グアルディオラはこう結んだ。「これからの人生を考えるため、少し休養を取る。 子どもたちや95歳でも元気な父ともっと時間を過ごしたい。56歳になり、若くない。ものの見方も少し変わった。引退後の生活にはまだ慣れないが、順調だ」。
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