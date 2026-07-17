ペップ・グアルディオラは、仮想通貨プラットフォーム「OKX」での講演で今後のキャリアについて語った。 「精神的には何も不足していない。37歳で監督を始め、人生はいつもサッカーとともにある。今はサッカー以外のことも楽しみ、人生を探求し、幸せを感じたい。 指導者は大好きだが、今は一息つきたい。いつか「また監督をやりたい」と目が覚める日が来るかもしれない。その渇望が湧けば戻るが、今はまだない」