Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Grafica Guardiola Manchester CityCalciomercato

翻訳者：

グアルディオラ監督は監督復帰や代表指揮の噂を否定し、「指導者に戻る必要性は感じていない。今は自分の健康を大切にしたい」と語った。

ジョゼップ・グアルディオラ
イタリア

マンチェスター・シティの元監督には将来に向けた別の計画があり、当面は復帰しない見込みだ。

ペップ・グアルディオラは、数週間前にマンチェスター・シティを退任したばかりだが、近々監督に復帰するという噂を否定した。同クラブでは10年間指揮を執り、国内・国際タイトル計20冠（2023年のチャンピオンズリーグを含む）を達成した。 イタリア代表監督候補にも挙がっていたが、イタリアサッカー連盟（FIGC）がパオロ・マルディーニをテクニカルディレクター、レオナルドをアドバイザーに迎えると発表した後も、その話は続いていた。

  • 仕事は困らない

    ペップ・グアルディオラは、仮想通貨プラットフォーム「OKX」での講演で今後のキャリアについて語った。 「精神的には何も不足していない。37歳で監督を始め、人生はいつもサッカーとともにある。今はサッカー以外のことも楽しみ、人生を探求し、幸せを感じたい。 指導者は大好きだが、今は一息つきたい。いつか「また監督をやりたい」と目が覚める日が来るかもしれない。その渇望が湧けば戻るが、今はまだない」

    • 広告

  • 家族の大切さ

    グアルディオラはこう結んだ。「これからの人生を考えるため、少し休養を取る。 子どもたちや95歳でも元気な父ともっと時間を過ごしたい。56歳になり、若くない。ものの見方も少し変わった。引退後の生活にはまだ慣れないが、順調だ」。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー