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グアルディオラ監督の退任で、マンチェスター・シティの忘れられたスターに再出発の機会が訪れるか。4500万ポンドで加入したイングランド代表カルヴィン・フィリップスの去就に注目。
グアルディオラ退任後のマンチェスター・シティ
グアルディオラ監督の10年続いた時代が終わり、シティに新時代が幕を開けた。出場機会の少ない選手たちの将来には早くも疑問が浮かぶ。後任はマレスカ氏だが、監督交代がフィリップスにとって即座の救済になるかは不透明だ。 イングランド代表の彼はエティハドで定位置を確保できず、2022年のリーズ・ユナイテッドからの移籍以来、公式戦32試合の出場にとどまっている。
マレスカは以前グアルディオラの助手としてフィリップスと働いたが、シティは補強のため移籍市場を注視するとみられる。プレミアリーグ奪還と欧州での飛躍を目指すクラブは、チームが進化した今、彼を再統合するより放出すべきだと考えるだろう。残る2年の高額契約を巡り、関係者は早期解決を模索している。
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シェフィールド・ユナイテッドが首位を追う
英紙『ザ・スター』によると、シェフィールド・ユナイテッドがフィリップス獲得に強い関心を示している。レンタル期間中に負傷したにもかかわらず、クラブはブラモール・レーンへの復帰を望んでいる。ワイルダー監督は、30歳のこの選手を高く評価。サウス・ヨークシャーでのプロ意識に感銘を受け、その影響力はピッチを超えると考える。
この動きはすでにユナイテッドの戦力構想に影響を与え、クラブはハイロ・リーデワルドを放出する決断を下した。オランダ人選手は契約延長を期待していただけに驚いているという。この対応は、ワイルダー監督らがマンチェスター・シティのフィリップスをいかに優先しているかを示している。
取引に伴う資金面の課題
完全移籍の可能性も取り沙汰されているが、ユナイテッドは再びレンタル移籍を推す見込みだ。フィリップスの年俸はクラブ単独では負担できず、資金面が最大の障壁だ。しかし、マンチェスター・シティはトップチームでプレーできるよう年俸の一部を負担する意向を示しており、今夏も続く可能性がある。
ワイルダー監督は、このMFのキャリアとロッカールームでの存在感を高く評価している。復帰の可能性を問われた指揮官は、率直な思いを語った。
「彼には依然として多くのクラブが興味を示すだろう。我々は優れたプロ選手を獲得した。彼は怪我で思うようにプレーできていない。だから彼に『可能なら我々を選択肢に入れてほしい』と伝えた」とワイルダー監督は語った。
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ワイルダーによる絶賛
レンタル期間中はスティール・シティ・ダービーでの負傷もあり3試合の出場にとどまったが、ワイルダー監督はその人柄に価値を見出し、獲得に前向きだ。監督は経験とリーダーシップを重視しており、このイングランド代表にはその資質が備わっていると判断している。
ワイルダー監督は「彼はピッチ内外で人格と資質を備えている。機会があれば、その可能性を追求する」と語った。