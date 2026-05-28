グアルディオラ監督の10年続いた時代が終わり、シティに新時代が幕を開けた。出場機会の少ない選手たちの将来には早くも疑問が浮かぶ。後任はマレスカ氏だが、監督交代がフィリップスにとって即座の救済になるかは不透明だ。 イングランド代表の彼はエティハドで定位置を確保できず、2022年のリーズ・ユナイテッドからの移籍以来、公式戦32試合の出場にとどまっている。

マレスカは以前グアルディオラの助手としてフィリップスと働いたが、シティは補強のため移籍市場を注視するとみられる。プレミアリーグ奪還と欧州での飛躍を目指すクラブは、チームが進化した今、彼を再統合するより放出すべきだと考えるだろう。残る2年の高額契約を巡り、関係者は早期解決を模索している。