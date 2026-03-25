キーンの兄：「レテギは、自分と似たような、もう一人の『闘犬』を見つけた。彼にとっては、怪我に悩まされた厳しい一年だった」

「僕たちには良い関係があるんだ。実質的に僕が彼を育てたようなもので、彼にとっては、いくつかの面で僕がそばにいてあげることが大切なんだ。モイゼは家族の中で天に選ばれた存在だった。幼い頃から彼が強く、他とは違うことが見て取れたから、すぐにそうだと分かったよ。正直なところ、彼がここまで成長するとは思ってもみなかったけどね。僕たちキーン家は身体能力に恵まれている。ピッチ上での立ち姿がそっくりで、だからこそ彼の中に自分を重ねてしまうんだ。 そして、あのようにボールをキープできるのは、私が教えたからだ。私たちはバロテッリを参考にしていたし、幼い頃のモイゼはマルティンスが大好きだった。ちなみに、私の弟は二人の良いところを兼ね備えている。オバ・オバのようなスピードを持ちながら、同時にパワフルで、マリオのようなテクニックも備えているんだ」