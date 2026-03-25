モイゼの兄で、現在キングス・リーグでプレーしているジョヴァンニ・キーンが、『トゥットスポルト』の取材に応じた。以下は彼の言葉だ。
翻訳者：
キーンの兄：「レテギは、自分と似たような、もう一人の『闘犬』を見つけた。彼にとっては、怪我に悩まされた厳しい一年だった」
兄弟
「僕たちには良い関係があるんだ。実質的に僕が彼を育てたようなもので、彼にとっては、いくつかの面で僕がそばにいてあげることが大切なんだ。モイゼは家族の中で天に選ばれた存在だった。幼い頃から彼が強く、他とは違うことが見て取れたから、すぐにそうだと分かったよ。正直なところ、彼がここまで成長するとは思ってもみなかったけどね。僕たちキーン家は身体能力に恵まれている。ピッチ上での立ち姿がそっくりで、だからこそ彼の中に自分を重ねてしまうんだ。 そして、あのようにボールをキープできるのは、私が教えたからだ。私たちはバロテッリを参考にしていたし、幼い頃のモイゼはマルティンスが大好きだった。ちなみに、私の弟は二人の良いところを兼ね備えている。オバ・オバのようなスピードを持ちながら、同時にパワフルで、マリオのようなテクニックも備えているんだ」
あなたのおかげで
「彼は自分と似たような相棒を見つけた。同じく走り回り、懸命にプレーし、どんなボールにも飛び込んでいく『犬』のような選手だ。そうして二人はピッチ上のカバーすべきエリアを分担している。激しく動き回ることで、常にスペースを見つけ出し、前線では一方がいない場所にはもう一方がいるという具合だ」
ガットゥーゾ
「彼は絶好調だ。代表チームには素晴らしいメンバーが揃っている。ただ、モイゼにとっては厳しい一年だったのが残念だ。怪我、特に直近の脛骨の怪我の影響で、昨シーズンほどのパフォーマンスを発揮できなかったが、インテル戦では良いプレーを見せてくれた。木曜日の試合に期待したい。 ワールドカップに出場できる機会はそうあるものではないから、みんなとてつもなくやる気満々だと思う。それに、自分たちの背後に、彼らを頼りにしている国があることをよく理解しているからだ。結局のところ、サッカーをするのはこうした試合をするためだ。彼らはきっと私たちに大きな喜びを与えてくれると確信している」。