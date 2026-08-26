キーンとフィオレンティーナは完全決裂。選手は練習を望んでいない。コモが強く働きかけており、4000万ユーロのオファーを提示した。

コモは以前からキーンに関心を寄せている。キーンはフィオレンティーナと2029年までの契約を結んでおり、年俸は手取り400万ユーロだ。フィオレンティーナを納得させるため、ファブレガス率いるチームは移籍金3500万ユーロに加え、ボーナス500万ユーロのオファーを提示した。返答は今後数時間以内に届く見込みだ。フィオレンティーナは承諾する前に後任を見つける必要がある。候補にはエバートンのベト、インテルのボニー、昨季はストラスブールに所属していたチェルシーのエメガ、そしてトルコのガラタサライでの経験を終え、現在は無所属のイカルディが挙がっている。