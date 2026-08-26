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キーンとフィオレンティーナは完全決裂。選手は練習を望んでいない。コモが強く働きかけており、4000万ユーロのオファーを提示した。

モイーズ・キーン
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フィオレンティーナ
コモ

イタリア代表FWはフィレンツェを離れることを強く望んでいる。フィオレンティーナはコモからのオファーを評価している。

モイーズ・キーンとフィオレンティーナの関係が決裂した。Violanewsによると、イタリア代表FWはきょう、チーム練習に遅れて到着し、チームメートとともにピッチに入ることを拒否したという。強い意思を示したこの決断により、クラブとの決裂はいっそう明白になっている。

  • 先発出場を拒否した

    月曜日、ローマ戦を前にスタディオ・オリンピコの内部で起きた出来事を受け、またしても強い意思表示があった。 キーンは先発出場の予定で、それはグロッソが決めていたことだったが、元ユヴェントスの同選手はそれを拒否した。 そのため、アルゼンチン人のペッレグリーノが先発起用された。ベンチスタートとなったキーンは、63分にマスタントゥオーモに代わってピッチに入ったが、4-0の敗戦で存在感を示せなかった。


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  • コモが獲得に動く。オファーを増額した。

    コモは以前からキーンに関心を寄せている。キーンはフィオレンティーナと2029年までの契約を結んでおり、年俸は手取り400万ユーロだ。フィオレンティーナを納得させるため、ファブレガス率いるチームは移籍金3500万ユーロに加え、ボーナス500万ユーロのオファーを提示した。返答は今後数時間以内に届く見込みだ。フィオレンティーナは承諾する前に後任を見つける必要がある。候補にはエバートンのベト、インテルのボニー、昨季はストラスブールに所属していたチェルシーのエメガ、そしてトルコのガラタサライでの経験を終え、現在は無所属のイカルディが挙がっている。

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