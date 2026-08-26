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キース・アンドリュース、メンバーを大きく入れ替えたブレントフォードがカラバオカップでバーミンガムに6-1で圧勝し、選手層の厚さを称賛
ブレントフォードが決定力を発揮して大勝
ブレントフォードはセント・アンドリューズで行われたカラバオカップ2回戦で、チャンピオンシップのバーミンガムを6-1で圧倒し、3回戦進出を決めた。アウェーのブレントフォードは前半6分、カラム・ウィルソンのゴールで先制。その後、デマライ・グレイが一時は同点に追いついたが、ブレントフォードは猛攻を展開した。センターバックのネイサン・コリンズが2得点を挙げたほか、アーロン・ヒッキー、ミケル・ダムスゴーア、イゴール・チアゴも得点を記録した。
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アンドリュース、ローテーションを一蹴
ブレントフォードのアンドリュース監督は、カップ戦に向けて先発メンバーを大幅に入れ替えることに何の迷いもなかったと強調した。スカッドの層の厚さとチーム全体のクオリティーへの信頼について説明し、アンドリュース監督は「これだけ多くの変更を加えることに、特にためらいはなかった。
「カップ戦で指揮官がメンバーを変更することには大きな論調がつきまとうが、我々のスカッドでは、出場する選手と出場しない選手の差はほんのわずかだ。我々は自分たちが望む試合をするために、本当に激しく戦う必要があった。全体的に見て、とても良いパフォーマンスだったと思う」
控えメンバーがチャンスをつかむ
アンドリュースは、プレミアリーグ開幕節でトッテナム・ホットスパーに3-0で勝利したチームから8人を変更し、先発に残ったのはコリンズ、ダンゴ・ワタラ、ビタリー・ヤネルトの3人だけだった。
その戦術的判断は、ジェイドン・アンソニーの際立ったパフォーマンスによって完全に正当化された。アンソニーは3アシストを記録し、4度のチャンスを創出、相手ボックス内で7回ボールに触れた。この快勝は、ビーズの陣容において2026-27シーズンへ向けた熾烈な内部競争があることを浮き彫りにしている。
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3回戦の組み合わせ抽選が迫る
ブレントフォードは現在、カラバオカップ3回戦の組み合わせ抽選を待っており、同じく勝ち上がったハル・シティ、イプスウィッチ・タウンと並んで次の対戦相手の決定を待つ。この敵地での圧勝は、今週末のプレミアリーグ再開を前に、大きな自信をもたらすものとなった。アンドリュースは、完全に活力を取り戻し好調な陣容を使える中で、全コンペティションを通じてシーズン序盤の勢いを維持したい考えだ。
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