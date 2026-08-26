ブレントフォードのアンドリュース監督は、カップ戦に向けて先発メンバーを大幅に入れ替えることに何の迷いもなかったと強調した。スカッドの層の厚さとチーム全体のクオリティーへの信頼について説明し、アンドリュース監督は「これだけ多くの変更を加えることに、特にためらいはなかった。

「カップ戦で指揮官がメンバーを変更することには大きな論調がつきまとうが、我々のスカッドでは、出場する選手と出場しない選手の差はほんのわずかだ。我々は自分たちが望む試合をするために、本当に激しく戦う必要があった。全体的に見て、とても良いパフォーマンスだったと思う」