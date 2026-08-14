キング・ケニー超えへ。トッテナムの元リヴァプールスターが、ダルグリッシュの持つスコットランド記録に迫る中、アンディ・ロバートソンは「驚異的な偉業」にふさわしい存在だ

ロバートソンの新たな境地を切り開こうとする挑戦について問われた元スコットランド代表CBのヘンドリーは、Mr Luckとの提携のもと、GOALにこう語った。「本当に驚くべきことだ。だが、アンディ・ロバートソンについて周囲の誰に話を聞いても、彼は非の打ちどころのないプロフェッショナルだと言うだろう。

「私はこれまでプレーしてきたすべてのクラブのために何度も身を削ってきたし、その結果、プレミアシップの年間ベストイレブンにも確か2度選ばれた。94-95シーズンと96-97シーズンだったと思う。自分と同じ選手たちが、ほかの誰かではなく自分を選んでくれるというのは、何よりも意味のあることなんだ。

「だが、アンディがキング・ケニーまであと5キャップに迫っているという事実は大きい。ケニーは私のアイドルだった。彼がブラックバーンの監督だった時に私はその下でプレーしたし、あの時も彼は私のアイドルだった。今でもそうだよ、ケニーは。

「でも、もしアンディがそれを上回ることになれば、それは驚異的な達成だ。なぜなら彼は本当に輝かしいキャリアを歩んできたからだ。本当にそうだよ。そして彼自身もまだやれると思っているはずだ。あれだけの実績とタイトルを積み重ねてきた選手なら、たとえ半分のコンディションでもスコットランドで先発できると思う。今のスコットランドはそういう状況だからね。」