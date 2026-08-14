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キング・ケニー超えへ。トッテナムの元リヴァプールスターが、ダルグリッシュの持つスコットランド記録に迫る中、アンディ・ロバートソンは「驚異的な偉業」にふさわしい存在だ
ダルグリッシュ、スコットランドで唯一の100キャップ到達者
「キング・ケニー」の愛称で親しまれるダルグリッシュは、100キャップを達成した唯一のスコットランド人である。1986年に15年にわたる象徴的な代表キャリアに終止符を打つ前に、3桁到達を果たした。
彼が打ち立てた基準には、その後40年近く誰も到達していない。しかし、ロバートソンは歴史を書き換える道を順調に進んでいる。32歳のフルバックは2014年に代表デビューを飾り、現在はキャプテンマークを巻いている。
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2026年末までに歴史が作られる可能性がある
彼は母国を2026年ワールドカップ出場へ導いたが、そこでも失望の残るグループステージ敗退を味わった。経験豊富な左サイドバックは、自ら代表選考の争いから退く用意があることを示す様子は一切見せていない。
つまり、スコットランドが9月、10月、11月にUEFAネーションズリーグ6試合を戦うなかで、彼は年内にもダルグリッシュを抜いて新記録を打ち立てる可能性がある。対戦相手はスロベニア、スイス、北マケドニアとなる予定だ。
ロバートソンがリヴァプールでの9年間に及ぶ在籍に終止符を打って加入したスパーズで好スタートを切れば、退任したスティーブ・クラークの後任探しが進む中、新たな代表監督の下で重要な存在になるはずだ。
模範的なロバートソンは表彰に値する
ロバートソンの新たな境地を切り開こうとする挑戦について問われた元スコットランド代表CBのヘンドリーは、Mr Luckとの提携のもと、GOALにこう語った。「本当に驚くべきことだ。だが、アンディ・ロバートソンについて周囲の誰に話を聞いても、彼は非の打ちどころのないプロフェッショナルだと言うだろう。
「私はこれまでプレーしてきたすべてのクラブのために何度も身を削ってきたし、その結果、プレミアシップの年間ベストイレブンにも確か2度選ばれた。94-95シーズンと96-97シーズンだったと思う。自分と同じ選手たちが、ほかの誰かではなく自分を選んでくれるというのは、何よりも意味のあることなんだ。
「だが、アンディがキング・ケニーまであと5キャップに迫っているという事実は大きい。ケニーは私のアイドルだった。彼がブラックバーンの監督だった時に私はその下でプレーしたし、あの時も彼は私のアイドルだった。今でもそうだよ、ケニーは。
「でも、もしアンディがそれを上回ることになれば、それは驚異的な達成だ。なぜなら彼は本当に輝かしいキャリアを歩んできたからだ。本当にそうだよ。そして彼自身もまだやれると思っているはずだ。あれだけの実績とタイトルを積み重ねてきた選手なら、たとえ半分のコンディションでもスコットランドで先発できると思う。今のスコットランドはそういう状況だからね。」
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リヴァプールで数々のタイトルを獲得したロバートソン、スパーズへ
ロバートソンはリヴァプール在籍中に9つのタイトルを獲得した。その見事な実績には、プレミアリーグ2度の優勝とチャンピオンズリーグ制覇も含まれている。今後は、凋落ぶりが深刻な北ロンドンの強豪、トッテナムの立て直しを期待している。
スパーズは2026-27シーズン最初のインターナショナルブレイクを迎えるまでに、少なくとも6試合を戦うことになる。対象はトップリーグとカラバオカップだ。ダルグリッシュも、今度のシーズンで誰もが、同胞のスコットランド勢を含めて、どのような戦いぶりを見せるかを注視する1人となる。
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