キリアン・ムバッペ、マンチェスター・シティ戦で衝撃的な復帰を目指す レアル・マドリードは早期復帰の可能性を否定せず
ムバッペの回復は順調に進んでいる
ワールドカップ優勝者は、フランス滞在中は、回復が順調に進むよう、レアル・マドリードの熟練した理学療法士 2 名に付き添われていました。クラブは、復帰の具体的な日程については慎重な姿勢を保っていますが、欧州での復帰の可能性は残されています。 パリ・サンジェルマンの元攻撃的選手である彼の復帰は、アルヴァロ・アルベロア監督率いるチームにとって大きな後押しとなるだろう。チームは、このラウンドの対戦として広く注目されている、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームとの対戦に向けて準備を進めており、MARCA によると、以前はほぼ不可能とされていたこの復帰の可能性が現実のものとなっている。
彼の適性を証明する二日間
ムバッペには、月曜と火曜に予定されている重要なトレーニングセッションがあと2回のみ残されている。膝がグアルディオラ率いるチームとの重要な一戦で求められる強度を耐えられることを示すためのものだ。本人の出場意欲に疑いの余地はないが、技術スタッフは主力ストライカーを先発起用するメリットと、再負傷のリスクを天秤にかけなければならない。 クラブのバルデベバス練習施設にある医療部門は、今後数時間にわたり彼の回復状況を正確に評価する予定だ。
ファンとコーチングスタッフ双方が、マドリード攻撃の要であるムバッペの状況に厳しい目を光らせている。フランス滞在中の「良好な回復傾向」が報じられたことで慎重ながらも楽観的な見方が広がっているが、水曜日のキックオフまで時間が全くないことが最大の障壁だ。火曜夜に行われる最終練習後の判断が待たれる。
ベリンガムの回復状況とその他のフィットネス情報
ムバッペ騒動とは別に、月曜日のバルデベバスでは他にも話題がいくつかあった。ジュード・ベリンガムは回復の道を歩み続け、芝生でのセッションの一部をこなした。ただしイングランド代表選手は、最高のコンディションに戻すため個別にトレーニングを行った。一方、ヘタフェ戦で大きな打撃を受けたアルバロ・カレラスも単独で練習したが、月曜日にメイングループに復帰し、選出可能となる見込みだ。
カレラスの先発起用は未定だ。特にフェルランド・メンディが最近の好調ぶりを見せている状況ではなおさらである。またアントニオ・リュディガーはチームとは別メニューで個人練習を行ったが、このドイツ人DFは火曜日には通常練習に合流する見込みだ。複数の主力選手が離脱中という状況でチームの層の厚さが試される中、アンチェロッティ監督はプレミアリーグ王者との対戦を控え、守備陣と中盤のローテーションを慎重に検討せざるを得ない。
負傷者リストは依然として懸念材料である
注目は完全にムバッペに集まっているが、レアル・マドリードは深刻な負傷者リストに直面しており、アルベロア監督の戦術選択肢は引き続き制限されている。ダビド・アラバは現在左ふくらはぎの負傷に苦しんでおり、ダニ・セバロスとエデル・ミリターオも治療室に留まっている。 最も深刻な長期離脱はロドリゴで、深刻な膝の負傷により今季の大半を早期に終えることとなり、手術を受ける予定だ。こうした欠場者が出ているにもかかわらず、クラブがシーズン最も重要な局面を迎える中、練習場の雰囲気は依然として強い集中感に包まれている。
