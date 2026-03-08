キリアン・ムバッペ、マンチェスター・シティ戦で衝撃的な復帰を目指す　レアル・マドリードは早期復帰の可能性を否定せず

ムバッペには、月曜と火曜に予定されている重要なトレーニングセッションがあと2回のみ残されている。膝がグアルディオラ率いるチームとの重要な一戦で求められる強度を耐えられることを示すためのものだ。本人の出場意欲に疑いの余地はないが、技術スタッフは主力ストライカーを先発起用するメリットと、再負傷のリスクを天秤にかけなければならない。 クラブのバルデベバス練習施設にある医療部門は、今後数時間にわたり彼の回復状況を正確に評価する予定だ。

ファンとコーチングスタッフ双方が、マドリード攻撃の要であるムバッペの状況に厳しい目を光らせている。フランス滞在中の「良好な回復傾向」が報じられたことで慎重ながらも楽観的な見方が広がっているが、水曜日のキックオフまで時間が全くないことが最大の障壁だ。火曜夜に行われる最終練習後の判断が待たれる。