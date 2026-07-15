キリアン・ムバッペ率いるフランス代表がスペイン戦で準決勝敗退した後、ズラタン・イブラヒモビッチは、ジネディーヌ・ジダンがフランス代表に必要だと説明した。

ディディエ・デシャンがフランス代表監督として築いてきた長く輝かしい在任期間も、終盤を迎えている。14年にわたる指揮をもう1つのワールドカップ優勝トロフィーで締めくくるという夢は、火曜日の夜、スペインに0-2で敗れたことで消えた。デシャンがマイアミでの3位決定戦に備える中、サッカー界はすでに後任に注目している。

後任の筆頭候補はジダンで、元パリ・サンジェルマンのレジェンド、イブラヒモビッチも「最適任」と太鼓判を押す。フォックス・スポーツの解説者としてスペイン戦を振り返ったイブラヒモビッチは、フランス代表のプレーは「精彩を欠いた」と指摘し、決勝進出に必要な「火花」が欠けていたと語った。