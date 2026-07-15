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翻訳者：
キリアン・ムバッペ率いるフランス代表がスペイン戦で準決勝敗退した後、ズラタン・イブラヒモビッチは、ジネディーヌ・ジダンがフランス代表に必要だと説明した。
「レ・ブルー」の新たな時代
ディディエ・デシャンがフランス代表監督として築いてきた長く輝かしい在任期間も、終盤を迎えている。14年にわたる指揮をもう1つのワールドカップ優勝トロフィーで締めくくるという夢は、火曜日の夜、スペインに0-2で敗れたことで消えた。デシャンがマイアミでの3位決定戦に備える中、サッカー界はすでに後任に注目している。
後任の筆頭候補はジダンで、元パリ・サンジェルマンのレジェンド、イブラヒモビッチも「最適任」と太鼓判を押す。フォックス・スポーツの解説者としてスペイン戦を振り返ったイブラヒモビッチは、フランス代表のプレーは「精彩を欠いた」と指摘し、決勝進出に必要な「火花」が欠けていたと語った。
- AFP
ズラタン、ジダンの采配を支持
「ジダンはレアル・マドリードで素晴らしい仕事をし、チャンピオンズリーグを3度制した」とイブラヒモビッチは語った。 彼が代表を率いるのは当然だ。デシャンが作った基盤を引き継ぐだけだ。選手選びは簡単だ。必要な選手は揃っている。あとは自分のスタイルをチームに当てはめればよい。だが私は、彼が「コーチ」より「マネージャー」タイプだと思う。このチームに必要なのはコーチではなくマネージャーだ。」
ジダンは監督としてレアル・マドリードのみを率い、2016～2018年の黄金期にチャンピオンズリーグ3連覇とラ・リーガ1回制覇を達成。2019～2021年の再任でもラ・リーガを1度優勝させた。 2022年W杯後に米国代表監督のオファーを受けたが辞退し、フランス代表監督の座を狙って現在も無所属だ。
戦術的タイミングとスペイン軍の敗北
試合後、デシャン監督は審判の判定、特にスペインの先制点となったラミン・ヤマルへのPK判定を批判したが、最終的にはスペインの方が優れていたと認めた。準決勝の敗戦を振り返ったイブラヒモビッチは、現在の戦術が試合の流れに適応できなかったと指摘した。 「今日は別の要素をいくつか加える余地があった」とイブラヒモビッチは付け加えた。「監督にとって難しいのはそこだ。彼らはタイミングを見極め、いつ変更すべきかを知らなければならない。」
また、フランス選手たちのエネルギーレベルにも言及。「今日は生き生きとしておらず、積極性も欠けていた。スペインに先制された後、ただボールを追うだけでは足りず、もっとできたはずだ。スペインが上回っていた」と認め、実力のあるチームが決勝に進んだと結んだ。
- Getty Images Sport
デシャンが築いた遺産への敬意
変革を求めつつも、イブラヒモビッチは退任するデシャン監督を高く評価した。「優れた選手であり優れた監督でもある人物は少ない」と彼は以前語っていた。「彼はワールドカップとネーションズリーグで優勝し、ユーロとワールドカップの決勝で敗れたこともあるが…… ピッチにスターが多いと指導は簡単だと思われがちだが、実際はそうではない。監督はチームを統率し、コントロールしなければならない。彼らはいつもトロフィーを勝ち取り、たとえ逃してもトップレベルを維持し、最後の試合に敗れるだけだ」
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