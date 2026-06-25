キリアン・ムバッペ対アーリング・ハーランド：「サッカー界の次なる大ライバル対決」が、リオネル・メッシ対クリスティアーノ・ロナウドのレベルに達していない理由

長らく休眠していたライバル関係が再燃しようとしている。ワールドカップ開幕から2試合で、同じグループに入ったムバッペとハーランドは、ゴールデンブーツを争う激戦を繰り広げている。
両者はイラク戦とセネガル戦でそれぞれ2得点を挙げ、ボストンでのグループI首位決戦へ。絶好調の2トップが激突する。
現在4得点で並んでいるが、アルゼンチン代表メッシは初戦2試合で5得点を挙げており、まだ及ばない。この偉大な選手を追う2人について、GOALは「メッシ対ロナウド」並みのライバル関係に至らない理由を分析する。
長らく休眠していたライバル関係が再燃しようとしている。ワールドカップ開幕から2試合で、同じグループに入ったムバッペとハーランドは、ゴールデンブーツを争う激戦を繰り広げている。
両者はイラク戦とセネガル戦でそれぞれ2得点を挙げ、ボストンでのグループI首位決戦へ。絶好調の2トップが激突する。
現在4得点で並んでいるが、アルゼンチン代表メッシは初戦2試合で5得点を挙げており、まだ及ばない。この偉大な選手を追う2人について、GOALは「メッシ対ロナウド」並みのライバル関係に至らない理由を分析する。
その理由は、2人が異なるリーグでプレーしているからだ。ハーランドはプレミアリーグのマンチェスター・シティでアイコンとなり、ムバッペはラ・リーガのレアル・マドリードで「ガラクティコス」の最新世代として活躍している。
さらにシティは、プレミアリーグの他のクラブほど世界的に知られていない。中立的なファンは、アブダビ資本に支えられた最近の成功にあまり関心を示さない。
メッシとロナウドの全盛期は、スペインサッカーが二強時代であり、彼らは「クラシコ」で直接対決した。モウリーニョやラモスによる激突も記憶に新しいが、総じてバルセロナが優位だった。
チャンピオンズリーグや欧州ゴールデンシュー以外で直接対戦しないことも、2人の対決が盛り上がらない要因だ。
ノルウェーが長らく国際舞台から遠ざかっていたことが不振の要因だ。25歳のハーランドにとって今回が初の大舞台であることもそれを示す。
一方、ムバッペは5度目の大舞台で、毎回フランスが優勝候補に挙げられる要因となっている。2018年には10代でW杯を制した。
ハーランドが国際舞台でプレーできなかったことで、この“ライバル関係”は不完全だった。しかし今回はノルウェーがダークホースとして登場し、2人の対決を本格化させる絶好の機会となるだろう。
メッシとロナウドが代表で争ったタイトルはクラブでの活躍と同様に魅力的で、2人とも本命視され、EUROやコパ・アメリカでも優勝を遂げている。
現代のスーパースターたちには相互の敬意があり、互いに惜しみない称賛を交わしている。メッシとロナウドが頂点に君臨してきた間、どちらからも本音を明かすことはなく、特に「エル・クラシコ」でライバル関係が最高潮だった時期には互いに嫌悪し合っているとの見方もあった。
近年では、二大「GOAT」は確執を脇に置き、ルイ・ヴィトンやレゴの広告で共演している。
2023年のCanal+インタビューでハーランドは「彼はとても強い。フランス人が彼を擁するのは幸運だ。ノルウェー代表になってほしかったが、現実は違う。彼は速く、強く、長く高いレベルを維持している」と語った。
彼は私より2歳上か。信じられない。まだ10年はトップでプレーできると考えると、驚異的だ」
ハーランドとムバッペはタイプが異なるフォワードだ。ハーランドはペナルティエリアでチャンスをものにする古典的な「No.9」。ディフェンダーをスピードでかわし、スルーパスに反応するプレーも得意だ。一方、ムバッペはパリ・サンジェルマンでもフランス代表でも「フライング・ウインガー」として活躍し、圧倒的なスピードと強烈なシュートでどこからでも得点を挙げる。
メッシとロナウドはプレースタイルが異なるものの、全盛期は両者ともウインガーとしてプレーし、クラシコを通じて互いを刺激し合い、新たな高みへ押し上げた。
ムバッペはこの点を理由に、自分とハーランドを直接比較できないと語る。「僕はただ前線でプレーしていたわけではない」と2022年に語った。「左でも右でもプレーした。毎年ポジションを変えながら最高レベルでパフォーマンスを維持できる選手は、謙遜抜きで言ってもいないと思う。」
ハーランドもムバッペも、2人の「史上最高の選手（GOAT）」との比較は早くから避けており、次世代のライバル関係が過度に煽られることはなかった。
その理由は明らかだ。メッシとロナウドのような高次元のライバル関係を再び見られるなら、それは並外れた幸運だろう。2人はそれぞれ900ゴール超、通算81タイトルを獲得し、数え切れないハイライトを残している。
2023年、ハーランドは『フランス・フットボール』の取材にこう語った。「誰もがそう思うだろう。だが、メッシとクリスティアーノが成し遂げたことがどれほど偉大か、今もなお活躍しているかを忘れてはいけない。彼らは依然として素晴らしい選手だ。
「でも、僕は他の選手と自分を比べて話さない。自分の成長だけに集中したい」
ワールドカップのイラク戦前、ムバッペも会見でこう語った。「メッシとクリスティアーノは最高だ。僕はチームが再び優勝できるよう力を尽くすだけ。それ以外は大した問題ではない。ハーランドのことは考えていない。
メッシの業は議論の的だが、私には関係がない。母国にトロフィーを持ち帰りたいだけだ。40歳になる前に代表を去るだろう。将来は考えず、今この瞬間とW杯を楽しむことだけだ」
両チームのチャンピオンズリーグでの対戦により、新たなライバル関係が徐々に加熱している。少なくとも今回の試合ではムバッペが優位だった。
初対戦は2019-20シーズンラウンド16。当時ドルトムントのハーランドが2得点を挙げ第1戦を2-1で制したが、PSGは第2戦で逆転し合計3-2で勝利した。 負傷で後半終盤に交代したムバッペは、試合終了後にハーランドの「瞑想」セレブレーションを真似た。
2024-25シーズンのノックアウトステージでは、マンチェスター・シティのハーランドが第1戦で2得点を挙げたものの、レアル・マドリードのムバッペが第2戦でハットトリックを達成しチームを勝利に導いた。ハーランドはベンチスタートだった。
昨季のリーグ戦では、ハーランドがPKで決勝点をマークし、ムバッペはベンチに。ラウンド16でもムバッペは負傷でわずかしか出場せず、ハーランドが得点を挙げたものの、レアルが合計5－1で準々決勝に進んだ。
なお、欧州タイトルではハーランドが優位だ。彼は2023年のシティ3冠に貢献したが、ムバッペはまだ欧州制覇を遂げていない。
この対決をさらに盛り上げ、メッシ対ロナウドのような構図を生み出す要素が一つある。
ハーランドは古くからレアル・マドリードとバルセロナの両クラブの移籍候補とされ、最近はバルセロナとの噂が特に強い。この長身ノルウェー人がバルサの一員としてムバッペ率いるマドリードと対戦すれば、両クラブのライバル関係に新時代が幕を開けるだろう。彼らもクラシコで直接対決することになるからだ。 実際、ロナウドが「ロス・ブランコス」に加入しメッシとの長期にわたる対決を始めたとき、彼はハランドより1歳年下だった。
ただし、現時点でその可能性は不透明だ。バルサはコロナ禍の財政難から回復したばかりで、ハーランドもマンチェスター・シティで「満足」している。
3月、カンプ・ノウ移籍が報じられた際、代理人のラファエラ・ピメンタは「バルセロナに敬意を抱いているが、接触はなかった。選手はシティで満足しており、契約も更新したばかりだ」と語った。
現時点では、両者の対決が本格的に始動するのを待つしかない。それでも、ボストンでのワールドカップでの直接対決は、その火種に油を注ぐはずだ。