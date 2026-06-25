キリアン・ムバッペ対アーリング・ハーランド：「サッカー界の次なる大ライバル対決」が、リオネル・メッシ対クリスティアーノ・ロナウドのレベルに達していない理由

ハーランドもムバッペも、2人の「史上最高の選手（GOAT）」との比較は早くから避けており、次世代のライバル関係が過度に煽られることはなかった。

その理由は明らかだ。メッシとロナウドのような高次元のライバル関係を再び見られるなら、それは並外れた幸運だろう。2人はそれぞれ900ゴール超、通算81タイトルを獲得し、数え切れないハイライトを残している。

2023年、ハーランドは『フランス・フットボール』の取材にこう語った。「誰もがそう思うだろう。だが、メッシとクリスティアーノが成し遂げたことがどれほど偉大か、今もなお活躍しているかを忘れてはいけない。彼らは依然として素晴らしい選手だ。

「でも、僕は他の選手と自分を比べて話さない。自分の成長だけに集中したい」

ワールドカップのイラク戦前、ムバッペも会見でこう語った。「メッシとクリスティアーノは最高だ。僕はチームが再び優勝できるよう力を尽くすだけ。それ以外は大した問題ではない。ハーランドのことは考えていない。

メッシの業は議論の的だが、私には関係がない。母国にトロフィーを持ち帰りたいだけだ。40歳になる前に代表を去るだろう。将来は考えず、今この瞬間とW杯を楽しむことだけだ」