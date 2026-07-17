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キリアン・ムバッペは2026年バロンドールから脱落。一方、W杯決勝進出したリオネル・メッシは9度目の受賞を狙う。
ムバッペはクラブでも代表でもタイトルを逃した
レアル・マドリードの「ガラクティコ」ことムバッペは、母国を再び世界の頂点へ導く活躍でバロンドール候補としての地位を確固たるものにした。北米大会で準決勝進出し8得点を挙げ、世界最高選手の一人であることを証明した。
しかし準決勝でスペインに敗れ、世界制覇の夢はまたも遠のいた。クラブでも2025－26シーズンは無冠に終わり、レアルは2年連続で主要タイトルを逃した。
バロンドール首位争いにはCLやW杯制覇が不可欠で、ムバッペには痛手だ。一方、アルゼンチンの「GOAT」リオネル・メッシが再浮上する可能性もある。
アルビセレステを再び決勝へ導き、8得点をマーク。カタール2022に続く連覇を狙う。スペイン戦でまたも象徴的な活躍をすれば、9度目のゴールデンボールが彼に授与されるだろう。
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バロンドール争いでメッシがムバッペを抜き去った
アリアディエールは、メッシが「打ち負かすべき相手」になりつつあると認めた。ベティニアNJとの提携でGOALの取材に応じたこのフランス人選手は、ムバッペのバロンドール不振が長引くかと問われ、「そう思います。マドリードでタイトルを取れていればまだチャンスがあったでしょうが、何も勝ち取れなかった以上……」と語った。
個人としては素晴らしいシーズンを送り、多くのゴールでチームを牽引したが、トロフィーがないのは痛い。バロンドールはチャンピオンズリーグ、ワールドカップ、ユーロの優勝者が取るべきだ。
だから、トロフィーを取れなければバロンドールは難しい。イングランドが優勝していればハリー・ケインにもチャンスがあったのに残念だ。
「おそらくアルゼンチン選手の中から選ばれるでしょう。もしメッシがまた受賞すれば、みんな彼の年齢やW杯での活躍に魅了されて、彼がMLSのインテル・マイアミでプレーしていることは忘れてしまうでしょう。」
メッシは2026年に9度目のゴールデンボール賞を獲得できるだろうか？
39歳のメッシは衰え知らず。2025年の北米シーズンではインテル・マイアミでMLSカップ優勝とMVPを獲得した。
代表でも魔法のような活躍を続け、アトランタの準決勝ではイングランドを破り、ゴールデンボールの期待も高まる。
元MLSスターでW杯優勝経験者のクレベソンはGOALの取材に「メッシは止まらない。彼がいるアルゼンチンがW杯を制する可能性は高い。なぜならメッシがまだ高いレベルでプレーしているからだ」と語った。
ロナウドも高いレベルでプレーしているが、彼を取り巻く環境はメッシとは異なる。ポルトガル代表とアルゼンチン代表のチームメイトの質は別物だ。だからこそメッシには大きなチャンスがある。
もし彼がワールドカップを制すれば、100％バロンドール候補になる。彼は素晴らしい。ブラジルの選手やファンでさえ、彼のような選手にバロンドールとワールドカップを獲ってほしいと願っている。メッシはまさにその一人だ。」
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メッシがヤマルと対戦する様子を、ムバッペが見守っている
メッシは日曜のW杯決勝でアルゼンチン代表としてスペインと対戦する。スペインには10代の天才ラミネ・ヤマルが新10番として名を連ねる。
ムバッペは3位決定戦でイングランドと対戦した後、決勝の行方をテレビで観ることになる。彼はすでにクラブでの試合に集中し、2027年のバロンドール候補になるためのタイトル獲得へ向け準備万端だ。
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