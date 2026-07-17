レアル・マドリードの「ガラクティコ」ことムバッペは、母国を再び世界の頂点へ導く活躍でバロンドール候補としての地位を確固たるものにした。北米大会で準決勝進出し8得点を挙げ、世界最高選手の一人であることを証明した。

しかし準決勝でスペインに敗れ、世界制覇の夢はまたも遠のいた。クラブでも2025－26シーズンは無冠に終わり、レアルは2年連続で主要タイトルを逃した。

バロンドール首位争いにはCLやW杯制覇が不可欠で、ムバッペには痛手だ。一方、アルゼンチンの「GOAT」リオネル・メッシが再浮上する可能性もある。

アルビセレステを再び決勝へ導き、8得点をマーク。カタール2022に続く連覇を狙う。スペイン戦でまたも象徴的な活躍をすれば、9度目のゴールデンボールが彼に授与されるだろう。