フィラデルフィアで行われたフランス対イラクのワールドカップ予選は悪天候で長時間にわたり中断。選手たちはロッカールームへ退避した。

再開のめどは立たなかったが、最終的にフランスが主導権を取り戻し3-0で勝利。ムバッペは2得点を挙げ、チームの勝ち点3と決勝トーナメント進出を決めた。