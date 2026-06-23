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キリアン・ムバッペは、2時間に及ぶ嵐による中断で「非常に緊張した」と明かしたが、その後フランス代表を率いてワールドカップのイラク戦で勝利した。
嵐による中断もフランスの勢いを止められなかった
フィラデルフィアで行われたフランス対イラクのワールドカップ予選は悪天候で長時間にわたり中断。選手たちはロッカールームへ退避した。
再開のめどは立たなかったが、最終的にフランスが主導権を取り戻し3-0で勝利。ムバッペは2得点を挙げ、チームの勝ち点3と決勝トーナメント進出を決めた。
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ムバッペ、苦渋の待機期間について本音を明かす
試合終了後、ムバッペは試合の遅延が精神面に与えた影響を率直に語った。フランス代表主将は、外部要因でスケジュールが乱れると、重要な国際試合で集中力を保つのはほぼ不可能だと述べた。
「とても長い夜だった。感情的にも多くの時間が過ぎ、僕は非常に緊張していた」とESPNの取材に答えた。「集中力を保ち、ロッカールームで気を引き締めるのはとても難しかった」
集中力を維持することの難しさ
ムバッペは、約2時間に及ぶ中断で直面した困難を語った。フランス代表は、試合が再開されたときに粘り強いイラクの守備を崩すために、集中力を保ちながら時間を過ごす方法を見つけなければならなかった。
「ロッカールームでほぼ2時間過ごしました」と彼は付け加えた。「集中力を維持するのは非常に難しく、大きな負担でした。それでも試合への関与を保つよう努力し、最終的には目標を達成できました。」
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フランスは勢いを維持したい
フランスは、この勝利の勢いをワールドカップの次のステージへ持ち込む。すでに決勝トーナメント進出を決めたフランスは、金曜日のノルウェー戦でグループ首位を争う。