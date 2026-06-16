キリアン・ムバッペは「有名になる覚悟はできている」と語り、レアル・マドリードの「ガラクティコ」になってから、トップセレブの生活が楽になったと説明した。

世界的な知名度について、ムバッペはスーパースターとしての現実を受け入れつつ、取り戻した「匿名性」を喜んでいる。フランスのメディアには「有名になる覚悟はできている。それを受け入れるしかない」と語った。 さらに、この変化が私生活に良い影響をもたらし、以前なら難しかった活動ができるようになったと語った。「マドリードでの生活はとても楽しい。フランスより自由に過ごせる。警備員なしで街に出られるし、自分の時間を楽しみ、以前なら立てられなかった計画も実現できる。みんなが思うより、普通の生活を送っているんだ」と続けた。