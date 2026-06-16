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キリアン・ムバッペは「有名になる覚悟はできている」と語り、レアル・マドリードの「ガラクティコ」になってから、トップセレブの生活が楽になったと説明した。
ピッチでの苦戦の中でも平静を見出す
『ル・パリジャン』のインタビューで、ムバッペはマドリード移籍後、日常が激変したと語った。レアル・マドリードは常に最高を求め、27歳の彼は2年間、技術的な苦境に耐えた。初年度に欧州ゴールデンシューとリーガ得点王2回を獲得しながら、主要タイトルは取れなかった。 さらに彼が不在の間に古巣PSGは2年連続でCL制した。一方で「ガラクティコ」の一員となったことでピッチ外では意外な安らぎを得た。フランスで味わった息苦しい名声は薄れ、警備に付き添われずに外出できるようになった。
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マドリードでの平凡な暮らしを楽しむ
世界的な知名度について、ムバッペはスーパースターとしての現実を受け入れつつ、取り戻した「匿名性」を喜んでいる。フランスのメディアには「有名になる覚悟はできている。それを受け入れるしかない」と語った。 さらに、この変化が私生活に良い影響をもたらし、以前なら難しかった活動ができるようになったと語った。「マドリードでの生活はとても楽しい。フランスより自由に過ごせる。警備員なしで街に出られるし、自分の時間を楽しみ、以前なら立てられなかった計画も実現できる。みんなが思うより、普通の生活を送っているんだ」と続けた。
ワールドカップでの残酷な敗北という痛ましい思い出
スペインでの生活はピッチ外で充実しているが、代表戦での失敗の苦しみはまだ消えない。2022年決勝でアルゼンチンに負けた傷は今も鮮明だとムバッペは明かした。「ワールドカップ決勝で負けるのは本当に辛い。 4年に1度しかなく、あの試合に出た多くの選手が次はいない。それが大会の残酷さだ。あれだけの苦労の末、PK戦で負けたのはつらい。僕は運を信じない。PKはスキルだが、決勝で負けるには最も残酷な方法だ。」
- AFP
最新のワールドカップキャンペーンを開始
フランス代表はセネガルとの開幕戦で2026年ワールドカップに挑む。ムバッペは辛い記憶を原動力に変え、個人的な自由を武器にチームを率い、4年前の傷を癒やすために全力を尽くす。