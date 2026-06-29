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「キリアン・ムバッペは『使命を帯びている』！」――ディディエ・デシャン監督は、誤解されがちなフランス代表キャプテンについて、ワールドカップでの活躍を背景に「類まれな存在」だと語った
ムバッペの卓越したリーダーシップと好調ぶり
フランス対スウェーデンのラウンド32を前に、デシャン監督はキャプテンの影響を強調した。母の葬儀で休暇を取っていた同監督は、ムバッペが外部の噂やクラブのキャリアに気を取られていないと断言した。
レアル・マドリード移籍が決まり、代表最多得点を誇るスターをデシャン監督は絶賛した。ノルウェー戦でゴールもアシストも記録したムバッペは、新たなタイトルを目指すチームで技術的にも精神的にもリーダーであり続けている。
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船長への世間の認識に異議を唱える
フランス代表監督は、ムバッペの公的なイメージとロッカールームでの実際の性格の間に生じる乖離について特に言及したかったようだ。PSGからの複雑な退団後、ソーシャルメディアやマスコミから頻繁に批判されるこのFWだが、日々共に仕事をする人々からはまったく異なる側面が見られている。
「キリアンは守備の方法を理解しており、誰よりも得点を挙げている。初日から言ってきたように、彼には使命がある。私の言葉がいつも届いているとは限らないが…… フィジカルトレーニングでも常にトップで、キャプテンとしての役割も果たしている。外部に見えるイメージは、ほとんどの場合、彼の本当の姿と一致しない」とデシャン監督はメディアに語った。
記録を更新し、新たな基準を打ち立てる
ムバッペのフィジカルと仕事への姿勢も高く評価された。デシャン監督は、27歳の彼が練習で先頭に立ち、チームを引っ張っていると明かした。2018年のワールドカップ以降、このストライカーの成長は止まらず、その原動力は「史上最高の選手になりたい」という強い意欲だとも語った。
デシャンは続けた。「彼はゴールを量産し続けている。2018年の時点ですでに強かったが、さらに高みを目指し、記録を塗り替え、これからも多くの記録を打ち立てるだろう。ボールコントロールやチャンスを逃すこともあるが、動揺しない。彼は並外れた選手であり、フランス人であることは喜ばしい。」
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ムバッペが批判に応える
ムバッペは現在、2026年ワールドカップで4得点を挙げ2位。6ゴールのアルゼンチン・メッシが首位。通算16ゴールでドイツのクローゼと並び大会歴代2位タイで、19ゴールのメッシに続く。
さらにムバッペは大会中にフランス代表の歴代最多得点者となり、通算60得点をマーク。オリヴィエ・ジルーの57得点を上回った。