フランス代表監督は、ムバッペの公的なイメージとロッカールームでの実際の性格の間に生じる乖離について特に言及したかったようだ。PSGからの複雑な退団後、ソーシャルメディアやマスコミから頻繁に批判されるこのFWだが、日々共に仕事をする人々からはまったく異なる側面が見られている。

「キリアンは守備の方法を理解しており、誰よりも得点を挙げている。初日から言ってきたように、彼には使命がある。私の言葉がいつも届いているとは限らないが…… フィジカルトレーニングでも常にトップで、キャプテンとしての役割も果たしている。外部に見えるイメージは、ほとんどの場合、彼の本当の姿と一致しない」とデシャン監督はメディアに語った。



