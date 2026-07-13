シーズン終盤、レアルのシーズンは崩壊し、ピッチ外で起きた深刻な騒動の渦中にムバッペが巻き込まれ、事態は沸点に達した。

『The Athletic』によると、4月下旬のレアル・ベティス戦前、27歳のムバッペはクラブスタッフと対立。練習試合でオフサイドを宣告したコーチに罵声を浴びせた。これはクラブを覆う不健全な雰囲気を象徴する出来事だった。

その後、ムバッペはベティス戦でハムストリングを痛めた。しかし彼はマドリードのバルデベバス練習場で療養せず、恋人であるスペインの女優エステル・エクスポシトとサルデーニャ島へ旅行に出かけた。クラブがラ・リーガでエスパニョールと対戦していた時期と重なり、ヨット上でくつろぐ姿が写真に撮られた。

この行動はクラブ内外から批判された。アルベロアは選手を擁護したが、「ムバッペを放出せよ」というオンライン署名には24時間足らずで1200万、最終的に7000万以上の署名が集まった。 その後も体調が万全ではないとして、バルサに優勝を譲った「エル・クラシコ」を欠場。控えとの練習も「体調不良」を理由に欠席し、5月中旬のレアル・オビエド戦でようやくベンチ入りした。

ムバッペは交代出場後にメディアの取材に応じ、「100％のコンディションだ」と主張。先発を外れたのはアルベロアから「第4のストライカー」に格下げされたためだと明かした。不満の背景にはアロンソ前監督の解任があると報じられた。

アルベロアはその後、これらの主張を否定した。記者会見では「彼は私の言葉を誤解した。私が彼を『第4のストライカー』と言ったことはない。4日前はベンチ入りすらできなかった選手が、今日先発すべきではなかった」と語った。

当時『ザ・アスレティック』は、ムバッペに対し「ロッカールームから経営陣まで失望が広がっている」と報じた。批判が拡大する中、ムバッペ側は声明で「批判の一部はクラブが厳格に管理した回復期間を過度に解釈したものであり、キリアンの献身や日々の取り組みを反映していない」と反論した。