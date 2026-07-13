ゴールは量産しているものの、ムバッペのレアル・マドリードでのキャリアは期待通りではなく、2シーズン経っても主要タイトルを獲得できていない。
スーパースターゆえに、マドリード到着以来、メディアの厳しい監視下にある。2025－26シーズンの終盤には、ピッチ外の問題行動が報じられ、クラブ内での評価も急落した。
準決勝で「故郷」と戦うムバッペは、好調を維持し、マドリードの批判を封じる決意だ。
ゴールは量産しているものの、ムバッペのレアル・マドリードでのキャリアは期待通りではなく、2シーズン経っても主要タイトルを獲得できていない。
スーパースターゆえに、マドリード到着以来、メディアの厳しい監視下にある。2025－26シーズンの終盤には、ピッチ外の問題行動が報じられ、クラブ内での評価も急落した。
準決勝で「故郷」と戦うムバッペは、好調を維持し、マドリードの批判を封じる決意だ。
2024年にパリ・サンジェルマンからレアル・マドリードへフリー移籍して以来、ムバッペとスペインメディアの関係はぎくしゃくしている。
103試合で86得点を挙げるも、加入後にクラブが主要タイトルを獲得できていないため、その成果は注目されなくなった。この不振により、スター選手たちへの厳しい視線は強まるばかりだ。 チーム不振を打破できていないため、彼は批判の的となっている。プレッシャーは大きく、目立たない試合をすると即座にメディアから酷評される。
当初はチームへの適応が遅れたことが問題視された。その後、敗戦やカップ戦敗退のたびに敵意は強まった。2025-26シーズンの終盤、レアルはリーグで宿敵バルセロナに大きく水をあけられ、CL準々決勝でもバイエルンに敗退。状況はさらに悪化した。 ムバッペは最終的に40得点を突破したが、チーム不振の前では個人成績は意味をなさなかった。
前半戦は驚異的な活躍を見せたが、後半戦は精彩を欠き、2月中旬以降わずか4得点にとどまった。軽度の怪我も重なり、彼の立場はさらに悪化した。
シーズン終盤、レアルのシーズンは崩壊し、ピッチ外で起きた深刻な騒動の渦中にムバッペが巻き込まれ、事態は沸点に達した。
『The Athletic』によると、4月下旬のレアル・ベティス戦前、27歳のムバッペはクラブスタッフと対立。練習試合でオフサイドを宣告したコーチに罵声を浴びせた。これはクラブを覆う不健全な雰囲気を象徴する出来事だった。
その後、ムバッペはベティス戦でハムストリングを痛めた。しかし彼はマドリードのバルデベバス練習場で療養せず、恋人であるスペインの女優エステル・エクスポシトとサルデーニャ島へ旅行に出かけた。クラブがラ・リーガでエスパニョールと対戦していた時期と重なり、ヨット上でくつろぐ姿が写真に撮られた。
この行動はクラブ内外から批判された。アルベロアは選手を擁護したが、「ムバッペを放出せよ」というオンライン署名には24時間足らずで1200万、最終的に7000万以上の署名が集まった。 その後も体調が万全ではないとして、バルサに優勝を譲った「エル・クラシコ」を欠場。控えとの練習も「体調不良」を理由に欠席し、5月中旬のレアル・オビエド戦でようやくベンチ入りした。
ムバッペは交代出場後にメディアの取材に応じ、「100％のコンディションだ」と主張。先発を外れたのはアルベロアから「第4のストライカー」に格下げされたためだと明かした。不満の背景にはアロンソ前監督の解任があると報じられた。
アルベロアはその後、これらの主張を否定した。記者会見では「彼は私の言葉を誤解した。私が彼を『第4のストライカー』と言ったことはない。4日前はベンチ入りすらできなかった選手が、今日先発すべきではなかった」と語った。
当時『ザ・アスレティック』は、ムバッペに対し「ロッカールームから経営陣まで失望が広がっている」と報じた。批判が拡大する中、ムバッペ側は声明で「批判の一部はクラブが厳格に管理した回復期間を過度に解釈したものであり、キリアンの献身や日々の取り組みを反映していない」と反論した。
クラブでの激動のシーズンを終え、ワールドカップはムバッペにとって歓迎すべき息抜きとなった。彼は再び得意の「ゴールを決め、試合に勝つ」ことに集中している。
北米の舞台で耳をつんざくような騒音から離れた彼は得点を量産し、これまでに8ゴールをマーク。セネガル、イラク、スウェーデン戦でそれぞれ2ゴール、パラグアイ戦ではPKで決勝点、準々決勝モロッコ戦では見事な先制点を奪った。唯一無得点だったグループリーグのノルウェー戦でも2アシストを記録している。
8得点はゴールデンブーツ争いでリオネル・メッシと並走中。通算20ゴールはメッシの21に1差で、2026年以降に最多得点記録を更新する可能性もある。
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ムバッペは、レアル・マドリードの白いユニフォームより、フランス代表の紺色のユニフォームを着ているほうが落ち着くようだ。豊富な攻撃陣を擁するディディエ・デシャン体制下でも、彼は「レ・ブルー」の象徴であり、キャプテンとしてチームを牽引する。
クラブでの終盤戦が苦しかったにもかかわらず、チームメイトは彼を擁護した。ウスマン・デンベレはW杯直前、「彼への批判は極めて不公平だ」と語った。
彼を批判しすぎる人もいるが、それは行き過ぎだ。靴紐を結んでいるか、靴下を直しているかなど、些細なことまで取り上げる必要はない。彼も人間だ。代表ではチームメイトに優しく、リーダーとして振る舞っている。」
DFルーカス・エルナンデスも同意し、「キリアンは卓越した選手だ。ムバッペという立場だと、ピッチ内外問わず行動すべてが注目される。今季の批判は、彼が黙らせるだろう」と語った。
スペインでのムバッペ評価は、想像より複雑だ。リーダーシップやエゴ、私生活への疑問がある一方、攻撃力と決定力は高く評価されている。スーパースターゆえの厳しい視線もあり、黒人選手への対応が一貫しないスペインの実情も考慮すべきだ。
「スペインでは、選手を少し見ただけで大げさに騒ぐ」とスペイン人ジャーナリストのギレム・バラゲ氏は5月、BBCに語った。「ムバッペについては意見が分かれている。彼はマドリードのファンに冷たく、距離を置きすぎに見える。ラウルが『ファンが評価するのは、不可能なボールでも追いかけようとする選手だ』と話していた」。
もちろん、チームが勝っていれば話は別だ。問題は、監督が彼の力を引き出せていないのか、それとも彼の適応が遅れているのかだ。加入当初、彼はレアル・マドリードにいることを自覚し、カルロ・アンチェロッティ監督の指示通りにプレーする謙虚な時期があった。
その後、リヴァプール戦とアスレティック・クラブ戦でPKを2本外し、落ち込んだ彼は「自分のやり方でやる」と決めた。ゴールが生まれ、アンチェロッティ体制下では数字でも好結果を残した。しかし今季はアロンソ、アルベロア両監督の下で結果が出ていない。」
自国でのワールドカップ準決勝を前に、ムバッペは絶好調で得点ランキング上位に名を連ねる。それでも彼は、負ければ批判が来ることを覚悟している。
「安心してリラックスできるのは、ワールドカップで優勝したときだけだ」とスペイン戦を前に語った。「フランス代表としてプレーする以上、優勝できなければ激しい批判を受ける。我々は、勝利という唯一の目標に向かって突き進む、結束の固いチームだ。
「準決勝に進出したが、道のりはまだ長く、最も厳しい試合が待ち受けている」
大会前にエルナンデスが語ったように、ムバッペは今回のW杯で批判を封じようと意気込んでおり、今のパフォーマンスはそれを証明している。
準決勝で欧州王者を破り、この好調をクラブシーズンへ持ち越せれば、スペインの批判者も彼に謝罪するだろう。