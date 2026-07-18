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キリアン・ムバッペは、ワールドカップ敗退について「フランス代表はディディエ・デシャン監督を裏切った」と述べ、キャプテンとしてイングランド戦での勝利による有終の美を飾るようチームに呼びかけた。
ムバッペ、フランス代表の失敗を認める
ムバッペは、フランス代表が3大会連続でW杯決勝に進めなかった責任を認め、「選手たちはデシャン監督を裏切った」と語った。2017年に代表デビューを飾った27歳の主将はSNSで、14年に及ぶ監督の在任にふさわしい結末をチームが与えられなかった無念を明かした。
数百万のフォロワーに向けたメッセージで、彼はこう綴った。「今日があなたの最後の舞いです。私たちに多くのものを与えてくれたあなたへ。もっと良い結末を贈るべきでしたが、失敗しました。14年間、あなたがチームにもたらしたものを言葉で表すのは難しい。あなたはこのチームの復活に極めて重要な役割を果たしました。」
- AFP
デシャンの遺産を守る
57歳のデシャン監督は、2018年W杯優勝やネーションズリーグ制覇など、フランスサッカー史上で最も成功した時代の一つを率いてきた。それでも彼の現実的な戦術は、一部フランスメディアから頻繁に批判されてきた。
ムバッペは追悼メッセージでこう述べた。「人々はあなたの偉大さをいつも正しく評価してきたわけではありませんが、時と歴史が証明するでしょう。長年にわたり、最大の舞台で祖国を代表する機会をくださり、ありがとうございました。」
共に過ごしたほぼ10年
イングランドとの3位決定戦は、約10年に及ぶデシャンとムバッペの師弟関係に幕を閉じる。デシャンは2017年3月25日、10代のムバッペを代表デビューさせた。
ムバッペは、後任にジネディーヌ・ジダンが就くと見込まれる中、将来を見据えて声明を締めくくり、デシャン監督の新たな章での成功を祈った。「新たな冒険でのご活躍をお祈りします」とキャプテンは記した。「そして、私たちにとってこれほど大切なこのユニフォームに、あなたがもたらしてくれたすべてに、改めて感謝します。」
- Getty Images Sport
フランス、イングランド戦で有終の美を飾る
デシャン監督の任期が終了する中、ムバッペらは土曜のイングランドとの3位決定戦で勝利し、監督に花を添えたい。
186試合で122勝32分32敗、400得点174失点を記録した。10年以上に及ぶ彼の時代は、フランス代表の黄金期として記憶される。
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