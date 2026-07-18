ムバッペは、フランス代表が3大会連続でW杯決勝に進めなかった責任を認め、「選手たちはデシャン監督を裏切った」と語った。2017年に代表デビューを飾った27歳の主将はSNSで、14年に及ぶ監督の在任にふさわしい結末をチームが与えられなかった無念を明かした。

数百万のフォロワーに向けたメッセージで、彼はこう綴った。「今日があなたの最後の舞いです。私たちに多くのものを与えてくれたあなたへ。もっと良い結末を贈るべきでしたが、失敗しました。14年間、あなたがチームにもたらしたものを言葉で表すのは難しい。あなたはこのチームの復活に極めて重要な役割を果たしました。」



