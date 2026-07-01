サッカー界が18歳のヤマルの台頭に注目する中、ウィアは、このバルセロナの若手が現在ムバッペと同等のレベルにあるという見方を即座に否定した。ヤマルは最近、「フランスはスペインより優れていない」と発言するなど自信を見せているが、リベリアのレジェンドは、この2人のスターの間には依然として大きな隔たりがあると考えている。

「ヤマルは若く、まだ成長途上。ムバッペと同列に語るべきではない」とウェアは述べた。「ムバッペは現象級だが、ヤマルにはまだ時間が必要だ。彼がこのまま成長することを願う。だが比較はできない。誰もが知る通り、ムバッペの方がはるかに優れている」