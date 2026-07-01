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「キリアン・ムバッペは驚異的だ。スペインのラミン・ヤマルよりはるかに優れている」とバロンドール受賞者。
ウィーア、フランスの現象を称賛
ムバッペは2026年W杯でも話題の中心だ。その活躍は、サッカー史上最高のストライカーの一人からも最高の賛辞を受けた。1995年バロンドール受賞者ウィアは、ニュージャージー州メットライフ・スタジアムでフランス代表キャプテンがスウェーデンに2得点を挙げ、3－0で勝利する様子を目撃した。
スペインの番組『エル・チリンギート』のインタビューで、元ACミランとPSGのレジェンドは「彼は現象だ。本当に優れた選手で、素晴らしい得点者だ」と27歳の才能を称えた。
- AFP
ウェア氏、「ムバッペはヤマルより『はるかに優れている』」と主張
サッカー界が18歳のヤマルの台頭に注目する中、ウィアは、このバルセロナの若手が現在ムバッペと同等のレベルにあるという見方を即座に否定した。ヤマルは最近、「フランスはスペインより優れていない」と発言するなど自信を見せているが、リベリアのレジェンドは、この2人のスターの間には依然として大きな隔たりがあると考えている。
「ヤマルは若く、まだ成長途上。ムバッペと同列に語るべきではない」とウェアは述べた。「ムバッペは現象級だが、ヤマルにはまだ時間が必要だ。彼がこのまま成長することを願う。だが比較はできない。誰もが知る通り、ムバッペの方がはるかに優れている」
ゴールデンブーツ争奪戦
ムバッペの偉大さへの追求は、得点ランキングで明らかだ。今大会6得点を挙げたフランス主将は、アルゼンチンの「史上最高の選手（GOAT）」リオネル・メッシとゴールデンブーツ賞を争っている。スウェーデン戦ではハットトリック寸前。ポスト直撃弾とオフサイド判定で取り消された一撃を含む、圧倒的な個人技を見せた。
W杯通算18ゴールとし、メッシの大会最多記録まであと1に迫った。両スーパースターがチームを牽引する今大会。歴史的な得点王争いがリアルタイムで続いている。ウィーアは言う。このレベルで持続する活躍こそが、世界クラスのアイコンと成長途上のヤマルのような若手を分ける、と。
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巨頭同士の対決が迫っている。
スペインとフランスは準決勝で対戦する可能性があり、ヤマルにとって「フランス代表は打ち破れない相手ではない」という自身の説を証明する絶好の舞台となる。現在、ムバッペは依然として最大の壁だ。波乱のあったレアル・マドリードでのシーズンも、彼の代表での鋭さを鈍らせることはなかった。ウェアーのようなレジェンドの後押しもあり、ライバルたちは自分たちもムバッペと同列に語られる存在だと証明するプレッシャーを感じ続けている。