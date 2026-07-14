キリアン・ムバッペは怪我をしているのか？ ディディエ・デシャン監督が、ワールドカップ準決勝スペイン戦を前にフランス代表主将の状況を説明した。

ムバッペは今大会8得点を挙げ、アシスト数で並んだアルゼンチンのメッシを退けゴールデンブーツ賞首位に立つ。フランスにとって、スペイン戦での彼の復帰は大きな朗報だ。

また、直近で欠場していたチュアメニが復帰し、中盤が強化される。ポゼッションで高い評価を得るスペイン戦では、デシャン監督の選択肢が増える。

チュアメニの状態についてデシャン監督は「前回の試合ではベンチ入りしたがリスクは高かった。今日は調子が上がっている。100％ではないが出場可能だ」と語った。