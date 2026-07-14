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キリアン・ムバッペは怪我をしているのか？ ディディエ・デシャン監督が、ワールドカップ準決勝スペイン戦を前にフランス代表主将の状況を説明した。
デシャン監督、ムバッペのコンディション懸念を和らげる
デシャン監督は、足首を負傷したムバッペがスペインとの準決勝に間に合うと明言した。ムバッペはモロッコ戦77分に「軽度の足首の怪我」で交代していた。 月曜には別メニューで調整し、RMCスポーツが「足首に違和感がある」と伝えたが、デシャンは「回復に後退はない」と強調した。
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デシャン監督がフランスの負傷者状況について説明する
準決勝を前に、デシャン監督はムバッペのコンディションへの懸念を和らげ、トレーニングスケジュールを調整した理由を説明した。
「彼は調子が良い」とフランス代表監督は『The Athletic』の取材に語った。トレーニング時間の短縮については「彼も他の選手たちと同様、ドリルで20分ではなく15分だけ行う権利がある」と付け加えた。
フランス、絶好のタイミングで2つの朗報
ムバッペは今大会8得点を挙げ、アシスト数で並んだアルゼンチンのメッシを退けゴールデンブーツ賞首位に立つ。フランスにとって、スペイン戦での彼の復帰は大きな朗報だ。
また、直近で欠場していたチュアメニが復帰し、中盤が強化される。ポゼッションで高い評価を得るスペイン戦では、デシャン監督の選択肢が増える。
チュアメニの状態についてデシャン監督は「前回の試合ではベンチ入りしたがリスクは高かった。今日は調子が上がっている。100％ではないが出場可能だ」と語った。
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注目はスペインでの決戦へ
フランスはスペインとのワールドカップ準決勝に全力を注ぐ。デシャン監督はムバッペとチュアメニを起用できる見込みで、両選手の回復は厳しい試合に臨むチームに大きな後押しとなる。
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