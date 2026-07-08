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キリアン・ムバッペの雪辱戦。フランス代表は、リオネル・メッシという「アルゼンチンの史上最高選手」との苦い記憶を払拭しようとしている。
ムバッペがオリゼ、デンベレ、バルコラと共演
攻撃陣が豊富な「レ・ブルー」は優勝候補として大会に臨み、ムバッペはデンベレ、オリゼ、バルコラと息の合ったプレーで期待に応えている。
代表歴代最多63得点をマークし、5試合で7ゴールを決めた。この活躍で、レアル・マドリードの「ガラクティコ」はアルゼンチン「GOAT」メッシとのゴールデンブーツ争いに再参入した。
欧州と南米の強豪がそれぞれトーナメント表の反対側を勝ち上がっており、最も華やかな舞台で両者が再戦する可能性は高い。ニューヨーク郊外での運命の対決が、再び実現するかもしれない。
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フランス対アルゼンチンの決勝戦が実現する可能性も
ムバッペは、元チームメイトのメッシとの再戦を楽しみにしている。自身2度目のW杯制覇を狙う一方で、レジェンドのメッシのタイトル獲得を阻む決意だ。
フランス代表は順調に勝ち進んでいるが、16強戦のパラグアイ戦ではムバッペのPKが決勝点となった。一方、アルゼンチン代表は同ラウンドでエジプトに苦戦し、5得点が生まれる接戦を辛勝した。
両チームが再び対戦するにはまだ難関が残るが、ムバッペはメッシの王座を奪う新たなチャンスを待ち望んでいる。
なぜムバッペは2026年W杯でメッシにリベンジを狙うのか
27歳の彼がリベンジ、特に古くからのライバルへの雪辱を誓っているか問われると、元フランス代表のサハは、最高のベッティングサイトが集まる「Freebets.com」提供のもとGOALに語った。「間違いなくそうだ。このフランス代表には、久しく見られなかった連帯感がある。
2006年に私がチームにいた頃を思い出します。ジネディーヌ・ジダンやパトリック・ヴィエラなど、ベテランたちはキャリアの終盤でした。だからこそ「ピッチですべてを出し切ろう」と覚悟していたのです。 今の選手たちもそれを実践している。彼らは25歳、27歳だが、歴史を築こうという意識を持ち、素晴らしいプレーで楽しんでいる。
それはインスピレーションになるし、私の感覚では、ここ2年間のPSGが持っていたのと同じ精神だ。彼らは非常に堅実だが、同時にエンターテインメント性もある。スピード感のあるサッカーをしている。中盤にはテンポを維持する自信があり、私は非常に感銘を受けている。
「特にムバッペは象徴的です。2018年も2022年も活躍しながら最後の1歩を踏み出せなかった選手たちが、今回こそ歴史を刻もうとしています。デシャン監督の下で進んできた道のりは圧巻です。」
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準々決勝の対戦カード：フランスとアルゼンチンの次戦
フランスは木曜日、ボストンのギレット・スタジアムでモロッコと対戦し、2026年ワールドカップに復帰する。攻撃の軸は再びムバッペで、バロンドール候補にも挙げられている。
8度のバロンドール受賞歴を持つメッシも、アルゼンチンが勝ち進めば争いに加わる。リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表は土曜、スイスとの準々決勝に臨む。
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