27歳の彼がリベンジ、特に古くからのライバルへの雪辱を誓っているか問われると、元フランス代表のサハは、最高のベッティングサイトが集まる「Freebets.com」提供のもとGOALに語った。「間違いなくそうだ。このフランス代表には、久しく見られなかった連帯感がある。

2006年に私がチームにいた頃を思い出します。ジネディーヌ・ジダンやパトリック・ヴィエラなど、ベテランたちはキャリアの終盤でした。だからこそ「ピッチですべてを出し切ろう」と覚悟していたのです。 今の選手たちもそれを実践している。彼らは25歳、27歳だが、歴史を築こうという意識を持ち、素晴らしいプレーで楽しんでいる。

それはインスピレーションになるし、私の感覚では、ここ2年間のPSGが持っていたのと同じ精神だ。彼らは非常に堅実だが、同時にエンターテインメント性もある。スピード感のあるサッカーをしている。中盤にはテンポを維持する自信があり、私は非常に感銘を受けている。

「特にムバッペは象徴的です。2018年も2022年も活躍しながら最後の1歩を踏み出せなかった選手たちが、今回こそ歴史を刻もうとしています。デシャン監督の下で進んできた道のりは圧巻です。」