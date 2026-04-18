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キリアン・ムバッペの母親が、レアル・マドリードのスター選手が所有するクラブの低迷に怒っている。
カーンにとって残念なシーズンとなった
現在リーグ8位と低迷するSMカーンは、昇格争いから遠ざかっている。2024年夏にムバッペが投資ファンド「コアリション・キャピタル」で買収したものの、フランス3部でリズムをつかめていない。 29試合で勝ち点36にとどまり、首位ディジョンとは20ポイント差がある。1984年以来の低迷に、新オーナーには結果が求められる。
- AFP
ラマリが沈黙を破る
ムバッペがレアル・マドリードに集中する中、母親がクラブの将来について語った。地元紙『ウエスト・フランス』の取材に、ノルマンディーを拠点とするチームは過渡期で苦戦していると率直に述べた。「まだ終わっていないが、基準に達していないのは明らか」とラマリは認めた。 「私の中の競争心としては勝ちたい。でも一歩ずつ。時間はかかっても、たどり着くと信じている。」
将来を見据えて、ガエル・クリシーを支持する
最近の成績には不満があるものの、ラマリは2025年末にマキシム・ドルナノの後任として監督に就任したガエル・クリシーへの支持を改めて表明した。元アーセナルおよびマンチェスター・シティのディフェンダーである彼は、カーンがリーグ10位だった時期に指揮を執り始めた。順位を上げるペースは緩やかだが、クラブ首脳陣は彼の長期的なビジョンに引き続き信頼を寄せている。「彼は我々の価値観を体現している。 彼が来てくれてとても嬉しい。彼は人間性、努力と勤勉さを重んじる文化を体現している」とラマリは話した。「練習ではすでに変化が見える。試合ではまだ完全に表れていないが、やがて結果に出ると信じる。チーム一丸となり、来季はもっと強くなって戻りたい。」
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早期の立て直しを求める声が高まっている
忍耐と持続可能なプロジェクト構築が重視されているものの、ムバッペ家の競争心は強く、平凡な成績が長く許容されることはない。 クラブ再建を狙った投資の成果が出ないまま、来季もナショナルリーグ残留の危機がオーナーグループを悩ませている。ラマリは「それでも我々は勝たねばならない」と残り試合での勝利を強く訴え、話を結んだ。