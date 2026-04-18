キリアン・ムバッペの母親が、レアル・マドリードのスター選手が所有するクラブの低迷に怒っている。

最近の成績には不満があるものの、ラマリは2025年末にマキシム・ドルナノの後任として監督に就任したガエル・クリシーへの支持を改めて表明した。元アーセナルおよびマンチェスター・シティのディフェンダーである彼は、カーンがリーグ10位だった時期に指揮を執り始めた。順位を上げるペースは緩やかだが、クラブ首脳陣は彼の長期的なビジョンに引き続き信頼を寄せている。「彼は我々の価値観を体現している。 彼が来てくれてとても嬉しい。彼は人間性、努力と勤勉さを重んじる文化を体現している」とラマリは話した。「練習ではすでに変化が見える。試合ではまだ完全に表れていないが、やがて結果に出ると信じる。チーム一丸となり、来季はもっと強くなって戻りたい。」