キリアン・ムバッペの不安は解消か？膝の負傷懸念にもかかわらず、リーガ得点王がレアル・ソシエダ戦を視野に復帰トレーニングを開始

ワールドカップ優勝者は過去2日間練習を欠席しており、膝の持病が再発してシーズン中盤の重要な時期を欠場するのではないかと懸念されていた。しかし、チーム戦術練習に復帰したことから、左膝の不快感が十分に和らいだことが示唆され、週末の試合に向けたアルバロ・アルベロア監督の計画に組み込まれる見込みだ。

今週前半、水曜日と木曜日にジムでのトレーニングに限定されたムバッペの状況に、マドリード首脳陣は神経を尖らせていた。爆発的なスピードを武器とする選手であるため、関節の炎症には医療スタッフが最大限の注意を払っている。具体的な損傷を明記した公式の医療報告はなかったものの、48時間前には理学療法士とトレーニングするストライカーの姿が、試合出場には程遠い状態を示唆していた。

金曜日のピッチ復帰は決定的なフィットネステストとなる。クラブの優先事項は、迫るベンフィカとのチャンピオンズリーグ決戦に向けた彼の健康維持にあるが、国内リーグで先発出場したいというムバッペ自身の強い意思が、土曜日のホームゲームでの復帰を後押ししたようだ。