キリアン・ムバッペの不安は解消か？膝の負傷懸念にもかかわらず、リーガ得点王がレアル・ソシエダ戦を視野に復帰トレーニングを開始
ムバッペ、ジムでの不満を克服する
ワールドカップ優勝者は過去2日間練習を欠席しており、膝の持病が再発してシーズン中盤の重要な時期を欠場するのではないかと懸念されていた。しかし、チーム戦術練習に復帰したことから、左膝の不快感が十分に和らいだことが示唆され、週末の試合に向けたアルバロ・アルベロア監督の計画に組み込まれる見込みだ。
今週前半、水曜日と木曜日にジムでのトレーニングに限定されたムバッペの状況に、マドリード首脳陣は神経を尖らせていた。爆発的なスピードを武器とする選手であるため、関節の炎症には医療スタッフが最大限の注意を払っている。具体的な損傷を明記した公式の医療報告はなかったものの、48時間前には理学療法士とトレーニングするストライカーの姿が、試合出場には程遠い状態を示唆していた。
金曜日のピッチ復帰は決定的なフィットネステストとなる。クラブの優先事項は、迫るベンフィカとのチャンピオンズリーグ決戦に向けた彼の健康維持にあるが、国内リーグで先発出場したいというムバッペ自身の強い意思が、土曜日のホームゲームでの復帰を後押ししたようだ。
アルベロアはバランス感覚を保っている
ムバッペの復帰は大きな安堵をもたらしたが、アルヴァロ・アルベロア監督は依然として深刻な戦力不足に直面している。レアル・マドリードは現在、バルセロナにわずか1ポイント差で追走中であり、失う余裕はない。さらに、ジュード・ベリンガム、ロドリゴ、エデル・ミリターオの3選手がそれぞれリハビリプログラムを継続中で、レアル・ソシエダ戦を欠場する見込みであることが状況をさらに厳しくしている。
しかし練習場ではさらなる朗報もあった。ディフェンダーのラウル・アセンシオがインフルエンザから回復し練習に復帰したのだ。アセンシオは最近、脛骨に軽度の亀裂を抱えながらプレーしていたが、アントニオ・ルディガーが完全復帰した今、アルベロア監督は守備陣のローテーションを選択する可能性が高い。特にアセンシオは欧州カップ戦の出場停止処分により、週半ばのリスボン遠征には参加できないためだ。
アカデミーのスターたちが穴埋めのために立ち上がる
主力選手の負傷者が相次ぐ中、アルベロア監督は再びアカデミーから選手を昇格させ戦力を補強した。若手選手セステロとセサル・パラシオスが金曜日の高強度トレーニングに参加し、リーグ優勝を目指すトップチームの戦力不足を解消する重要な役割を担う。アカデミー出身選手の起用は、ここ数週間で限界まで追い込まれた戦力層の逼迫ぶりを浮き彫りにしている。
医療チームは金曜日の負荷に対するムバッペの反応を引き続き監視している。ピッチ復帰は前向きな兆候だが、ベンフィカ戦が迫る中、クラブはフィジカル重視のレアル・ソシエダ戦に主力選手を起用するリスクと、長期離脱の可能性を天秤にかけなければならない。
優先順位は依然としてチャンピオンズリーグである
結局、「ムバッペ警報」は「警戒監視」状態に格下げされた。このフォワードは依然としてマドリードの得点源だが、クラブのDNAは欧州での成功と本質的に結びついている。医療スタッフは、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントに彼を起用できるよう、極度の慎重さを呼びかけている。
キックオフ前にムバッペに回復の兆候が見られない場合、アルベロア監督は彼をベンチから起用するか、あるいは完全に休養させる選択をする可能性がある。しかし現時点では、このフランス人スーパースターは当初の懸念を覆し、レアル・マドリードがリーガ首位奪還を目指す中、ピッチに立つ見通しだ。
