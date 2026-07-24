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キリアン・ムバッペのアーセナル移籍が話題に。元フランス代表は「最高の舞台」と主張。
ムバッペ、チャンピオンズリーグとバロンドールの受賞を待ち望んでいる
レアルは2シーズン連続で主要タイトルを逃し、エースのムバッペは苛立ちを募らせている。彼は103試合で86得点を挙げるなど、チームのために全力を尽くしている。
彼はフランス代表最多得点記録を更新し、ワールドカップでも最多得点をマークした。記録を塗り替える活躍はもはや日常だ。
だが、タイトルという結果が求められる。個人では輝き続ける彼でも、真のトップとその他を分けるのはチームとしての栄誉だ。
若くして才能を開花させ、登場当初から「バロンドール候補」と目されてきたムバッペが、その候補として名乗りを上げるためには、ラ・リーガとチャンピオンズリーグのタイトルを手にしなければならない。
かつて所属したパリ・サンジェルマンが2シーズン連続で欧州制覇を達成するのを、彼はただ見守るしかなかった。27歳になった今、欧州制覇への渇望を満たすことは依然として最優先事項だ。
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ムバッペに最適なプレミアリーグクラブは？
アーセナルは2025-26シーズンの決勝で敗れて以来、初優勝を待ち望んでいる。いつかムバッペと力を合わせ、両者が切望する勝利の喜びを分かち合えるのか？
この質問をシルベストルに投げかけると、元アーセナルでフランス代表DFの彼は（BetVictorオンラインカジノ提供のインタビューで）GOALにこう語った。「近い将来は難しい。サッカーは何が起こるか分からないが、現時点では想像しづらい」
さらに、マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドよりもアーセナルがムバッペに合うかどうか聞かれると、シルベストルは「彼のようなトップ選手ならプレースタイルは重要ではない。どのチームにも適応できる」と続けた。
彼にとって重要なのは、まだ持っていないタイトルを取れるクラブかどうかだ。もし自分が27歳でチャンピオンズリーグ以外のタイトルを全て取っていたなら、その舞台と可能性を与えてくれるクラブを選ぶだろう。」
ムバッペはアーセナルでアンリの足跡をたどれるか？
アーセナルに縁のあるフランス人、バカリ・サニャは、ムバッペの移籍についてGOALの取材にこう語った。「もし彼がプレミアリーグに来るなら、アーセナルが最適だ。
選手たちはほぼ同年代で、若くダイナミックだ。アーセナルにはスピードがある。前線には速いサカやパワフルなエゼがいる。スピードと楽しさを兼備している。イングランドではアーセナルが彼に一番合っていると思う。
実現するかどうかは分からない。レアル・マドリードでキャリアを終える可能性もある。彼はティエリ・アンリ並みのスピードを持ち、その能力でプレミアリーグに大きな影響を与えた。イングランドでも成功できると思う。
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ムバッペがマドリードの「ガラクティコ」としての契約満了を迎えるとき
ムバッペの移籍話が浮上すれば、フランス人選手を多く迎えてきたアーセナルも獲得レースに参入するだろう。ただし、彼は2029年までマドリードと契約している。
彼がベルナベウを去りたいと表明すれば、プレミアリーグ移籍の可能性も出てくる。スペインに残るかどうかはピッチでの結果次第で、キャリアの空白を埋める必要がある。
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