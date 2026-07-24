キリアン・ムバッペのアーセナル移籍が話題に。元フランス代表は「最高の舞台」と主張。

レアルは2シーズン連続で主要タイトルを逃し、エースのムバッペは苛立ちを募らせている。彼は103試合で86得点を挙げるなど、チームのために全力を尽くしている。

彼はフランス代表最多得点記録を更新し、ワールドカップでも最多得点をマークした。記録を塗り替える活躍はもはや日常だ。

だが、タイトルという結果が求められる。個人では輝き続ける彼でも、真のトップとその他を分けるのはチームとしての栄誉だ。

若くして才能を開花させ、登場当初から「バロンドール候補」と目されてきたムバッペが、その候補として名乗りを上げるためには、ラ・リーガとチャンピオンズリーグのタイトルを手にしなければならない。

かつて所属したパリ・サンジェルマンが2シーズン連続で欧州制覇を達成するのを、彼はただ見守るしかなかった。27歳になった今、欧州制覇への渇望を満たすことは依然として最優先事項だ。